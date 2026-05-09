Flavia Montes desmintió a Vivian Baella tras asegurar que recibió lujos para fichar por Alianza Lima: “No permitiré que desprestigie mi imagen”

Flavia Montes desmintió a Vivian Baella tras asegurar que recibió lujos para fichar por Alianza Lima

Vivian Baella, exvoleibolista y panelista, sorprendió a la audiencia al compartir una revelación en su podcast más reciente. Relató que, según le informaron, Flavia Montes habría acordado su traspaso a Alianza Lima antes de disputar la final con Universidad San Martín, su club en ese momento.

Durante el episodio, Baella mencionó que la central peruana habría recibido una suma considerable de dinero y una propiedad como parte del acuerdo con el club blanquiazul para la temporada 2026/2027. Esta versión generó sorpresa y desató una ola de polémica en redes sociales, avivando el debate sobre los movimientos en el mercado de pases del voleibol nacional.

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La dura respuesta de Flavia Montes a Vivian Baella

Tras las polémicas afirmaciones de Vivian Baella, Flavia Montes no dudó en pronunciarse y desmintió que haya recibido lujos para fichar por Alianza Lima. La central nacional usó sus redes sociales para emitir un comunicado donde rechazó las declaraciones de la exvoleibolista.

Primero, dejó en claro que respeta las opiniones de todos: "Como deportista, pero principalmente como ciudadana peruana, soy firmemente respetuosa de la libertad de expresión, como mecanismos de transmisión de información. En ese sentido, acepto -como parte de ese derecho- las opiniones, críticas o juicios de valor que puedan realizarse sobre mi persona, sean estos o no de mi agrado".

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Comunicado de Flavia Montes contra Vivian Baella.

Luego, Montes sentenció que se digan cosas con ligereza: “Lo que claramente, como cualquier persona, rechazo, son afirmaciones desprovistas de verdad que dañan mi reputación, mi prestigio y los valores que he venido construyendo durante mi desarrollo profesional y trayectoria deportiva. Afirmar -sin una sola evidencia- y encubrirse bajo el concepto de “comentarios de terceros, sin confirmar, o fuentes supuestamente confiables”, es, de no ser informado, en el mejor de los casos, sino, ILEGAL".

Y por último, Flavia fue tajante en mencionar que no dejará que nadie manche su nombre con afirmaciones falsas.

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“En todos mis años de carrera he mantenido un perfil deportivo íntegro y honorable, sin ningún tipo de proceso disciplinario que lo cuestione, actuando siempre con probidad y compromiso tanto en mis actuaciones deportivas como personales, en las instituciones que he orgullosamente defendido( Regatas Lima y Universidad San Martín). Por esta razón, no permitiré que ninguna persona ni medio de comunicación desprestigie mi imagen deportiva y lesione mis derechos al honor y a la buena reputación. Las opiniones deben educar e informar verazmente a la población, a los seguidores de este hermoso deporte y no, por el contrario, avergonzarla”, finalizó.

¿Qué dijo Vivian Baella sobre el fichaje de Flavia Montes a Alianza Lima?

Durante una reciente emisión de su podcast, Vivian Baella puso sobre la mesa los rumores que circulan en torno a Flavia Montes y su supuesto acuerdo con Alianza Lima antes de la final de la Liga Peruana de Vóley. La exvoleibolista fue cuidadosa al compartir la información recibida.

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“La gente comenzó a circular en redes sociales en torno a su fichaje. Me llegó información. Ojo, dicen, yo no lo estoy afirmando, no tengo cómo comprobarlo, pero me contaron, mi fuente es muy confiable”, aclaró Baella, marcando distancia respecto a la veracidad absoluta del dato.

Según lo que relató en el programa, a Montes le habrían ofrecido una suma considerable de dinero y una propiedad para cerrar su fichaje con el club blanquiazul para la temporada 2026/2027.

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“Dicen que ella ya había llegado a un acuerdo con Alianza Lima aproximadamente una semana antes de la final.Dicen que le entregaron un monto elevado y también un inmueble al que se hizo acreedora una semana antes de la final”, añadió.

La ahora panelista dio detalles de la salida de la central de San Martín. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.