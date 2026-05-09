Perú

Laura Spoya aclara su relación con Sebastián Gálvez: “No estoy en la obligación de oficializar a alguien”

La conductora aclaró en conversación con Mónica Cabrejos que mantiene su vida privada al margen y no siente presión por formalizar su relación con el joven menor que ella

Guardar
Google icon
Laura Spoya aclara su relación con Sebastián Gálvez.
Laura Spoya aclara su relación con Sebastián Gálvez.

La presentadora y exreina de belleza Laura Spoya rompió el silencio sobre su vínculo con Sebastián Gálvez, conocido como ‘el colágeno’, tras la difusión de imágenes que los muestran juntos en salidas nocturnas y eventos sociales. Durante una conversación con Mónica Cabrejos en el programa ‘La Manada’, transmitido por YouTube, la influencer se refirió por primera vez al tema y dejó claro que no siente presión alguna para formalizar la relación ante la opinión pública.

Las especulaciones sobre la vida sentimental de Laura Spoya se incrementaron luego de que cámaras captaran a la conductora junto a Gálvez, un joven de 29 años, en diferentes lugares de Lima. En la entrevista, Spoya aclaró la diferencia de edad y sostuvo que “solo le lleva seis años”. “Todavía no es oficial. No estoy en la obligación de oficializar a alguien”, afirmó, marcando distancia frente a las expectativas sociales sobre sus vínculos personales.

PUBLICIDAD

La presentadora detalló que la fotografía que generó rumores fue tomada el sábado pasado, tras asistir a un concierto acompañada de amigos. Este tipo de imágenes, según detalló, corresponden a situaciones cotidianas y no necesariamente indican la existencia de una relación sentimental formalizada. Spoya insistió en que el carácter privado de su vida amorosa es una decisión personal y que no considera necesario compartir detalles íntimos con el público o los medios.

Sebastián Gálvez responde a los rumores

El interés mediático en torno a la relación se intensificó cuando Sebastián Gálvez fue consultado por el programa Magaly TV acerca de la naturaleza de su vínculo con Laura Spoya. Ante la pregunta directa sobre si eran “amigos con derechos”, el joven respondió: “Yo no he dicho eso, somos amigos nada más, la imagen del fin de semana no aclara nada, no dice nada”.

PUBLICIDAD

De esta manera, Gálvez buscó minimizar las especulaciones y resaltó que las apariciones públicas juntos no deberían interpretarse como una confirmación de una relación sentimental.

Laura Spoya es captada con su ‘colágeno’ y desata polémica pese a negar romance. Captura: Magaly TV La Firme.
Laura Spoya es captada con su ‘colágeno’ y desata polémica pese a negar romance. Captura: Magaly TV La Firme.

Gálvez ha sido relacionado previamente con figuras mediáticas, lo que contribuye al interés en su vida privada. El joven, no obstante, optó por mantener un perfil bajo y no ahondar en detalles sobre su vínculo con la conductora.

La historia entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez se produce en un contexto donde la vida personal de los personajes de la televisión y redes sociales suele estar bajo constante observación. Spoya, quien actualmente es una de las figuras del pódcast La Manada ha sostenido en diferentes oportunidades que prefiere resguardar ciertos aspectos de su intimidad y que las decisiones sobre sus relaciones corresponden únicamente a su esfera privada.

Triptico. Izquierda: Laura Spoya sonriendo, sombrero y camisa a cuadros. Centro: pareja besándose bajo luz púrpura. Derecha: Sebastián Gálvez mirando su teléfono.
Una secuencia de imágenes muestra a Laura Spoya y Sebastián Gálvez en momentos dispares, incluyendo una escena íntima que contradice la negación pública de Gálvez sobre su relación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tema ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde seguidores y usuarios han dado su opinión tanto sobre la postura de Spoya como sobre los comentarios de Gálvez. Mientras algunos respaldan el derecho de la presentadora a preservar su vida privada, otros insisten en que la exposición pública implica una cierta cuota de transparencia sobre los vínculos afectivos.

Por ahora, tanto Spoya como Gálvez han optado por una postura reservada, dejando claro que la oficialización de cualquier vínculo es una decisión que solo les compete a ellos. La atención mediática sobre su relación, lejos de disminuir, parece seguir creciendo, mientras ambos insisten en defender su derecho a la privacidad.

Laura Spoya y Sebastián Gálvez
La foto filtrada de Laura Spoya y Sebastián Gálvez en Jamaica desató especulaciones sobre una posible relación sentimental. (Instagram Laura Spoya)

Magaly Medina le responde

Magaly Medina coincidió con Laura Spoya en que no es necesario poner etiquetas a una persona que actúa como soporte emocional, pero le pidió sinceridad ante el público. Tras las recientes declaraciones de Spoya sobre su vínculo con Sebastián Gálvez, la conductora comentó en ‘Magaly TV: La Firme’ que la modelo demoró en reconocer la relación, luego de negar varias veces que existía algo más que amistad.

La conductora criticó que Spoya diera detalles solo después de la difusión de imágenes juntos. “Cuando mientes debes tener buena memoria, ha venido así como una caída libre todo este tiempo, sin rumbo, tratando de encontrar consuelo. De repente se siente sola, una tracción física, pero por lo menos se honesta”, opinó Medina.

Según la ‘urraca’, Spoya “siempre actúa a destiempo” y debió admitir el vínculo desde que fue captada. “El clavo no tiene nombre. Ahora sí le dio por contar detalles, pero ella tardaba”, concluyó.

Temas Relacionados

Laura SpoyaSebastián Gálvezperu-entretenimiento

Más Noticias

Noveno retiro de AFP en 2026 presiona con ocho proyectos y busca darse antes del nuevo Gobierno

Antes de que entre el Congreso bicameral y el nuevo presidente del Perú, el Congreso actual ya presiona para aprobar un nuevo acceso a los fondos privados de pensiones

Noveno retiro de AFP en 2026 presiona con ocho proyectos y busca darse antes del nuevo Gobierno

Autos nuevos por S/1 millón y contratos blindados: polémica por decisiones administrativas tomadas en el Congreso

La congresista Ruth Luque denunció que el Parlamento rechazó entregar información sobre la compra de 18 vehículos y la contratación indefinida de 11 trabajadores vinculados presuntamente a partidos políticos

Autos nuevos por S/1 millón y contratos blindados: polémica por decisiones administrativas tomadas en el Congreso

Con resultados al 99%, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga disputan voto a voto para pasar al balotaje de Perú

El izquierdista Roberto Sánchez se acerca al balotaje presidencial del 7 de junio con una ventaja de 15.748 votos sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, según el cómputo oficial de la ONPE con el 99,2% de actas procesadas. Keiko Fujimori lidera la primera vuelta con el 17,16% y espera conocer a su rival oficial

Con resultados al 99%, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga disputan voto a voto para pasar al balotaje de Perú

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Pablo Guede y Zé Ricardo han preparado sorpresas en sus equipos: cambios estratégicos para buscar el triunfo en Matute. Entérate todos los detalles del duelo del banquillo

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

’Nacho’ apunta a consolidar su crecimiento en la élite del tenis mundial en unas de las plazas más aclamadas del tour. Del otro lado de la red, un tenista al que le cuesta competir en su mejor versión sobre arcilla

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Autos nuevos por S/1 millón y contratos blindados: polémica por decisiones administrativas tomadas en el Congreso

Autos nuevos por S/1 millón y contratos blindados: polémica por decisiones administrativas tomadas en el Congreso

Elecciones municipales y regionales en Perú: más partidos en campaña, cédula más extensa y un despliegue inédito

¿Denuncia constitucional contra Roberto Sánchez en el Congreso podría inhabilitarlo para la función pública?

Keiko Fujimori se refiere a insultos de Rafael López Aliaga: “Quien pierde es quien hace los agravios”

Por segunda vez, el Congreso inhabilitó por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

ENTRETENIMIENTO

Conciertos por el Día de la Madre 2026: Todos los espectáculos para celebrar a mamá en su día

Conciertos por el Día de la Madre 2026: Todos los espectáculos para celebrar a mamá en su día

Ethel Pozo explota contra empresas que sobrevuelan ‘La Granja VIP’ con avionetas y confirma acciones legales: “Lucran con los fans”

De Miss Perú a la actuación: Karla Bacigalupo debuta como actriz tras cerrar su ciclo como reina de belleza

Magaly Medina revela dónde cumple su trabajo comunitario y arremete contra Jefferson Farfán: “Quería que barra calles”

Magaly Medina enfrenta a Jefferson Farfán tras pedirle su pago judicial de 35 mil soles: “Que chambee en lugar de mendigar plata”

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

Partidos de hoy, sábado 9 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal TV del partidazo por fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026