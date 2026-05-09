Laura Spoya aclara su relación con Sebastián Gálvez: “No estoy en la obligación de oficializar a alguien”

Laura Spoya aclara su relación con Sebastián Gálvez.

La presentadora y exreina de belleza Laura Spoya rompió el silencio sobre su vínculo con Sebastián Gálvez, conocido como ‘el colágeno’, tras la difusión de imágenes que los muestran juntos en salidas nocturnas y eventos sociales. Durante una conversación con Mónica Cabrejos en el programa ‘La Manada’, transmitido por YouTube, la influencer se refirió por primera vez al tema y dejó claro que no siente presión alguna para formalizar la relación ante la opinión pública.

Las especulaciones sobre la vida sentimental de Laura Spoya se incrementaron luego de que cámaras captaran a la conductora junto a Gálvez, un joven de 29 años, en diferentes lugares de Lima. En la entrevista, Spoya aclaró la diferencia de edad y sostuvo que “solo le lleva seis años”. “Todavía no es oficial. No estoy en la obligación de oficializar a alguien”, afirmó, marcando distancia frente a las expectativas sociales sobre sus vínculos personales.

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La presentadora detalló que la fotografía que generó rumores fue tomada el sábado pasado, tras asistir a un concierto acompañada de amigos. Este tipo de imágenes, según detalló, corresponden a situaciones cotidianas y no necesariamente indican la existencia de una relación sentimental formalizada. Spoya insistió en que el carácter privado de su vida amorosa es una decisión personal y que no considera necesario compartir detalles íntimos con el público o los medios.

Sebastián Gálvez responde a los rumores

El interés mediático en torno a la relación se intensificó cuando Sebastián Gálvez fue consultado por el programa Magaly TV acerca de la naturaleza de su vínculo con Laura Spoya. Ante la pregunta directa sobre si eran “amigos con derechos”, el joven respondió: “Yo no he dicho eso, somos amigos nada más, la imagen del fin de semana no aclara nada, no dice nada”.

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De esta manera, Gálvez buscó minimizar las especulaciones y resaltó que las apariciones públicas juntos no deberían interpretarse como una confirmación de una relación sentimental.

Laura Spoya es captada con su ‘colágeno’ y desata polémica pese a negar romance. Captura: Magaly TV La Firme.

Gálvez ha sido relacionado previamente con figuras mediáticas, lo que contribuye al interés en su vida privada. El joven, no obstante, optó por mantener un perfil bajo y no ahondar en detalles sobre su vínculo con la conductora.

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La historia entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez se produce en un contexto donde la vida personal de los personajes de la televisión y redes sociales suele estar bajo constante observación. Spoya, quien actualmente es una de las figuras del pódcast La Manada ha sostenido en diferentes oportunidades que prefiere resguardar ciertos aspectos de su intimidad y que las decisiones sobre sus relaciones corresponden únicamente a su esfera privada.

Una secuencia de imágenes muestra a Laura Spoya y Sebastián Gálvez en momentos dispares, incluyendo una escena íntima que contradice la negación pública de Gálvez sobre su relación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tema ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde seguidores y usuarios han dado su opinión tanto sobre la postura de Spoya como sobre los comentarios de Gálvez. Mientras algunos respaldan el derecho de la presentadora a preservar su vida privada, otros insisten en que la exposición pública implica una cierta cuota de transparencia sobre los vínculos afectivos.

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Por ahora, tanto Spoya como Gálvez han optado por una postura reservada, dejando claro que la oficialización de cualquier vínculo es una decisión que solo les compete a ellos. La atención mediática sobre su relación, lejos de disminuir, parece seguir creciendo, mientras ambos insisten en defender su derecho a la privacidad.

La foto filtrada de Laura Spoya y Sebastián Gálvez en Jamaica desató especulaciones sobre una posible relación sentimental. (Instagram Laura Spoya)

Magaly Medina le responde

Magaly Medina coincidió con Laura Spoya en que no es necesario poner etiquetas a una persona que actúa como soporte emocional, pero le pidió sinceridad ante el público. Tras las recientes declaraciones de Spoya sobre su vínculo con Sebastián Gálvez, la conductora comentó en ‘Magaly TV: La Firme’ que la modelo demoró en reconocer la relación, luego de negar varias veces que existía algo más que amistad.

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La conductora criticó que Spoya diera detalles solo después de la difusión de imágenes juntos. “Cuando mientes debes tener buena memoria, ha venido así como una caída libre todo este tiempo, sin rumbo, tratando de encontrar consuelo. De repente se siente sola, una tracción física, pero por lo menos se honesta”, opinó Medina.

Según la ‘urraca’, Spoya “siempre actúa a destiempo” y debió admitir el vínculo desde que fue captada. “El clavo no tiene nombre. Ahora sí le dio por contar detalles, pero ella tardaba”, concluyó.

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