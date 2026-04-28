MTPE lanza convocatoria en Lima con sueldos de hasta S/ 12.000: revisa aquí las 11 plazas y cómo postular antes que cierren

En cuanto a los salarios, el MTPE señaló que el ingreso mensual promedio de quienes trabajan en secretariado alcanza los S/ 1.754. Foto: Actualidad Laboral

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) lanzó una nueva convocatoria laboral bajo modalidad CAS que ofrece 11 plazas en Lima con sueldos que van desde S/ 2.500 hasta S/ 12.000. La oferta está dirigida a técnicos, egresados, bachilleres y profesionales titulados, lo que amplía significativamente las oportunidades para distintos perfiles.

Esta convocatoria, publicada el 27 de abril de 2026, incluye puestos clave como analistas, asistentes, consultores, especialistas y asesores, en áreas vinculadas a administración, derecho, economía, psicología, contabilidad, recursos humanos e ingeniería industrial. Un detalle clave que no debes pasar por alto: cada puesto tiene una fecha límite distinta de postulación, por lo que es fundamental revisar el cronograma específico antes de aplicar.

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¿Qué vacantes ofrece el MTPE y cuánto pagan?

Comas será sede de Megaferia laboral con 90 empresas y miles de vacantes formales. (Foto: Agencia Andina)

El MTPE ha habilitado 11 posiciones CAS, cada una con requisitos y remuneraciones diferenciadas. A continuación, el detalle organizado según nivel de formación:

Puestos para titulados universitarios

Especialista legal (CAS N° 102) Requiere título de abogado. Sueldo: S/ 7.000 Fecha límite: 6 de mayo de 2026

Asesor/a (CAS N° 106) Profesionales en Derecho, Administración o Gestión. Sueldo: S/ 12.000 Fecha límite: 8 de mayo de 2026

Analista legal (CAS N° 107) Abogados titulados. Sueldo: S/ 4.000 Fecha límite: 8 de mayo de 2026

Asistente legal (CAS N° 109) Abogado colegiado y habilitado. Sueldo: S/ 4.000 Fecha límite: 8 de mayo de 2026

Analista administrativo (CAS N° 110) Profesionales en Administración, Economía, Contabilidad, Gestión Pública o Ingeniería Industrial. Sueldo: S/ 4.500 Fecha límite: 8 de mayo de 2026

Puestos para bachilleres universitarios

Analista (CAS N° 104) Bachiller en Economía, Ciencias Políticas o Derecho. Sueldo: S/ 5.500 Fecha límite: 7 de mayo de 2026

Puestos para egresados y técnicos

Asistente administrativo (CAS N° 105) Egresados en Administración de Empresas o Economía. Sueldo: S/ 3.200 Fecha límite: 7 de mayo de 2026

Secretario/a (CAS N° 108) Técnico en Secretariado. Sueldo: S/ 5.000 Fecha límite: 8 de mayo de 2026

Orientador/a de servicios (CAS N° 111) Técnicos o bachilleres en Administración, Psicología, Contabilidad, Ingeniería Industrial, RR.HH. o Gestión. Sueldo: S/ 2.500 Fecha límite: 8 de mayo de 2026

Consultor/a de empleo (CAS N° 112) Técnicos o bachilleres en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Psicología o Economía. Sueldo: S/ 4.000 Fecha límite: 8 de mayo de 2026

Puestos especializados

Consultor/a Certijoven (CAS N° 103) Titulados en Psicología o Administración. Sueldo: S/ 3.000 Fecha límite: 7 de mayo de 2026

En total, todas las plazas se desarrollarán en Lima, bajo contrato administrativo de servicios (CAS), una modalidad común en el sector público peruano.

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¿Cómo postular a la convocatoria del MTPE 2026?

Ministerio de Trabajo demanda flexibilidad laboral ante emergencia energética por GNV. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Si estás interesado en participar en esta convocatoria del MTPE, es importante seguir algunos pasos clave para evitar quedar fuera del proceso:

Primero, revisa cuidadosamente los requisitos específicos de cada puesto. Aunque varias plazas comparten áreas profesionales, los perfiles solicitados pueden variar en experiencia, colegiatura o especialización. No cumplir con un solo requisito puede invalidar tu postulación.

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Segundo, descarga y completa correctamente todos los documentos exigidos. Cada convocatoria incluye bases, anexos y formatos obligatorios, los cuales deben ser presentados de manera íntegra. Un error frecuente es omitir firmas o enviar archivos incompletos.

Tercero, toma en cuenta las fechas. Como se ha indicado, no todas las plazas cierran el mismo día. Algunas vencen el 6 de mayo, mientras que otras se extienden hasta el 8 de mayo de 2026. Postular fuera del plazo automáticamente te deja fuera del proceso.

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Finalmente, asegúrate de enviar tu postulación a través de los canales oficiales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, respetando las indicaciones de cada base. Esto incluye el formato de envío (correo, plataforma digital u otro mecanismo especificado).

Esta convocatoria representa una oportunidad atractiva para quienes buscan ingresar o consolidarse en el sector público, especialmente considerando los niveles salariales y la diversidad de perfiles requeridos. Si cumples con los requisitos, conviene preparar tu expediente con anticipación y postular dentro de los plazos establecidos.

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