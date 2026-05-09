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Gritos y llanto en ‘La Granja VIP’: Paul Michael acusa a Pamela López de infidelidad con Diego Chávarri y ella lo bota

Un fuerte enfrentamiento estalló en el reality tras la acusación de Paul Michael sobre una supuesta traición en el baño de peones, lo que provocó una crisis emocional en la esposa de Christian Cueva y la intervención de otros participantes.

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Paul Michael acusa a Pamela López de infidelidad con Diego Chávarri.
Paul Michael acusa a Pamela López de infidelidad con Diego Chávarri.

La convivencia en ‘La Granja VIP’ alcanzó un punto crítico tras un enfrentamiento entre Paul Michael y Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva. El conflicto surgió luego de que el cantante acusara a López de serle infiel con Diego Chávarri en el baño de peones, durante la madrugada, en medio de una fuerte discusión que interrumpió el descanso de todos los participantes.

Todo comenzó después de una de las habituales fiestas de viernes en el reality. Paul Michael, visiblemente molesto, cuestionó a Pamela López sobre una supuesta cercanía con Diego Chávarri, quien también se encontraba despierto durante la madrugada por sus tareas en la granja. El cantante insistió en que la actitud de López y la coincidencia con Chávarri levantaban sospechas, lo que desató la furia de la aún esposa de Cueva.

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La convivencia en el reality se vio alterada por una pelea que incluyó gritos, reproches y la intervención de varios concursantes, tras la acusación de Paul Michael por la cercanía entre López y Chávarri. Panamericana TV

Escándalo en la madrugada

Pamela López, entre gritos y lágrimas, respondió a las acusaciones defendiendo su integridad y negando cualquier vínculo amoroso con Chávarri. “Qué te importa a ti si Diego se levanta 2, 3, 5 de la mañana. Qué tiene que ver eso, yo trabajo, yo me sé respetar mi cuerpo, mi vida, mi alma”, expresó, exigiendo a Paul explicaciones sobre los cuestionamientos hacia su relación con el exfutbolista.

La tensión aumentó cuando Paul Michael mencionó comentarios de Melissa Klug, quien en el pasado sugirió un supuesto vínculo entre López y Chávarri. Pamela, visiblemente afectada, se mostró harta de las insinuaciones: “Me estás poniendo mal desde hace tiempo, sigues con tus celos enfermizos, todo el tiempo es Diego. ¿Estás traumado con Diego? Estoy harta que siempre me lo achates a Diego. Yo no coqueteo con él, no me meto a hacer nada con nadie. En qué idioma te lo digo, yo te respeto”.

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Acusaciones y desconfianza

Durante la confrontación, Paul Michael insinuó que López había tenido un amante mientras estaban juntos, lo que alimentó aún más su desconfianza. Pamela respondió con indignación: “¿A quién metí en abril? Oye enfermo, qué tiene que ver tú con él, por qué lo mencionas, es mi vida privada, a ti no te importa. Basta, para…”.

Primer plano de Pamela López, una mujer con cabello rubio y sombrero vaquero marrón, llorando con lágrimas cayendo por sus mejillas.
Pamela López estalla en 'La Granja VIP' tras fuertes acusaciones de Paul Michael. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión no solo se limitó a palabras. La situación escaló al punto que interrumpió el descanso de los demás participantes, quienes intentaron intervenir. En medio del altercado, Diego Chávarri y Shirley Arica ingresaron a la habitación, y Pamela confrontó directamente a Chávarri: “Diego, ¿alguna vez yo me he metido contigo en un baño de peones? ¿Alguna vez te has levantado 4, 5 de la mañana para tener un acercamiento conmigo?”.

La desesperación de Pamela López quedó en evidencia cuando, entre lágrimas y gritos, solicitó que la nominen para dejar el reality, asegurando estar cansada de la situación y de ser objeto de las obsesiones de Paul. “Estoy trabajando y si me tengo que ir por favor nomíname, estoy harta que tu obsesión sea él, nunca me ha hecho ojitos, nunca me ha hecho nada, ni siquiera hablo”, sostuvo, mientras sus compañeras trataban de calmarla.

El enfrentamiento dejó en claro la fractura en la convivencia y expuso la presión emocional que viven los participantes del reality. Las cámaras captaron a Pamela López completamente desbordada, repitiendo entre sollozos: “¿Tú me has conocido pu…? ¿Me has visto en la situación algo, en algún momento?”. Sus compañeras se acercaron para contenerla, mientras Paul Michael insistía en que todo era una maniobra para llamar la atención.

La situación generó comentarios de otros miembros del grupo, quienes expresaron su apoyo a Pamela y criticaron la actitud de Paul Michael.

Diego Chávarri y Paul Michael se enfrentan cara a cara en un interior, rodeados de otros concursantes. Una mujer en camiseta azul observa la escena
Diego Chávarri y Paul Michael han llegado a tener más de un enfrentamiento en ‘La Granja VIP’.

Por su parte, Diego Chávarri negó las acusaciones de Paul Michael y le pidió que crea en el si no confía en su pareja.

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