Día de la Madre 2026: 67,7% de las madres peruanas en edad de trabajar participa en la actividad económica

Día de la Madre: mayoría de madres peruanas trabaja en servicios, comercio y pequeños negocios. (Foto: INEI)

En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre 2026, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el 67,7% de las madres peruanas de 15 y más años de edad participa en la población económicamente activa (PEA), lo que refleja su importante contribución al desarrollo económico y social del país.

De acuerdo con las cifras difundidas por el organismo, la tasa de ocupación entre las madres alcanzó el 95,8%, evidenciando una alta participación en el mercado laboral. Asimismo, el INEI destacó el rol que cumplen millones de mujeres en distintas actividades productivas y en el sostenimiento de los hogares a nivel nacional.

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El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, resaltó el esfuerzo y dedicación de las madres peruanas. “El trabajo, dedicación y esfuerzo de las madres peruanas constituye un valioso aporte para el desarrollo económico y social del país”, expresó al presentar los principales indicadores relacionados con esta población.

Una madre peruana sonriente camina de la mano con su hija, simbolizando la participación del 67,7% de las madres peruanas en edad de trabajar en la actividad económica para el Día de la Madre 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayor participación económica entre 25 a 44 años

Según los grupos de edad analizados, las madres de entre 25 y 44 años presentan la mayor participación en la actividad económica, con un 73,4% integrando la PEA. En el caso de las madres de 45 y más años, la participación alcanza el 63,0%, mientras que en el grupo de 15 a 24 años llega al 53,2%.

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El INEI también precisó que el 32,3% de las madres forma parte de la población económicamente no activa (NO PEA), grupo conformado por mujeres que no trabajan ni buscan empleo de manera activa.

En cuanto a la categoría ocupacional, el informe señala que el 45,5% de las madres trabajadoras se desempeña de manera independiente, convirtiéndose en el grupo más representativo. En tanto, el 43,4% trabaja como asalariada —ya sea como obrera, empleada o trabajadora del hogar— y el 11,0% realiza labores familiares no remuneradas.

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Cerca de 7 de cada 10 madres peruanas forman parte de la población económicamente activa. (Foto: INEI)

Trabajo en servicios y comercio

Respecto a las actividades económicas en las que laboran las madres peruanas, el INEI detalló que el 69,5% trabaja en los sectores de servicios y comercio. Del total, el 43,7% se dedica a actividades de servicios y el 25,8% al comercio.

Asimismo, el 21,4% de las madres desarrolla labores vinculadas a agricultura, pesca o minería, mientras que el 8,5% trabaja en manufactura y el 0,6% en el sector construcción.

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El informe también reveló que el 77,5% de las madres trabaja en pequeñas empresas de entre uno y diez trabajadores. En contraste, el 16,3% labora en grandes empresas de 51 a más trabajadores y el 5,2% en medianas empresas.

INEI destaca aporte económico de las madres peruanas en el marco del Día de la Madre 2026. (Foto: INEI)

Día de la madre: nivel educativo y demografía

En relación con el nivel educativo alcanzado, el INEI informó que el 44,0% de las madres tiene educación secundaria completa o incompleta. Además, el 29,1% cuenta con educación primaria o menor nivel educativo.

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Por otro lado, el 15,1% de las madres posee educación superior no universitaria y el 11,8% alcanzó estudios universitarios. Estas cifras reflejan la diversidad de perfiles educativos presentes entre las madres peruanas que participan en distintas actividades económicas.

Finalmente, el organismo señaló que el 58,6% de las madres se encuentra en edad reproductiva, es decir, entre los 15 y 49 años. Además, el 24,4% corresponde a adultas mayores de 60 años y el 4,1% a madres octogenarias. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), el 61,4% de las madres en el Perú son casadas o convivientes, mientras que el 21,8% son separadas, el 10,5% viudas, el 5,2% solteras y el 1,1% divorciadas.

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INEI: más de 67% de las madres peruanas participa activamente en la economía del país. (Foto: INEI)