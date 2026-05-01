Perú mantiene tras la pandemia "brechas persistentes" en empleo juvenil y calidad laboral

Lima, 1 may (EFE).- En Perú se mantienen "brechas persistentes" en el empleo juvenil y la calidad laboral, mientras el país aún no retorna plenamente a las condiciones previas a la pandemia de la covid-19, alertó este viernes el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).

En el marco de la conmemoración del Primero de Mayo, el organismo estatal señaló que aunque el desempleo muestra "señales de estabilidad" tras la pandemia, "persisten desafíos estructurales en el mercado laboral, especialmente en la inserción juvenil y la calidad del empleo".

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El centro indicó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la tasa de desempleo en Perú se situó en el 4,7 % de la población económicamente activa (PEA) entre 2023 y 2024.

Este indicador "es significativamente menor" al pico del 7,4 % registrado en 2020, pero todavía se encuentra por encima del 3,4 % de 2019, "lo que evidencia que el país aún no logra retornar plenamente a las condiciones previas a la pandemia de la covid-19", remarcó el reporte.

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El Ceplan detalló que en 2024 el desempleo urbano afectó a unas 836.000 personas, una cifra que representa una mejora frente a los 1,15 millones de desocupados de 2020, pero que aún está situada por encima de los niveles de 2019, cuando los desempleados fueron 671.000.

"En términos porcentuales, ello implica una disminución cercana al 29,9 % frente al pico de la pandemia, pero un nivel aún alrededor del 20 % superior al periodo previo a la emergencia sanitaria", remarcó la entidad.

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En contraste con lo anterior, el desempleo rural se mantiene en cifras menores, aunque consideradas significativas, al afectar a más de 55.000 personas al cierre de 2024.

El reporte del Ceplan remarcó que uno de los principales focos de atención es el desempleo juvenil urbano, ya que en 2024 la tasa de desempleo para este grupo poblacional se ubicó en el 13,9 %, mientras el de los adultos de 25 a 44 años fue del 4,6 %.

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Esta diferencia "evidencia que la inserción laboral juvenil sigue siendo un desafío estructural, asociado a mayores barreras de acceso al empleo, limitaciones en la experiencia laboral y desigualdades en las oportunidades de capacitación", sostuvo el documento.

El análisis puso atención en los llamados "ninis", jóvenes que ni estudian ni trabajan, un grupo que en 2024 representó el 17,4 % de la población joven a nivel nacional.

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Esta cifra fue 0,5 puntos porcentuales superior a la registrada en 2009, aunque menor a la del 26,6 % de 2020, "lo que indica (según el informe) que, pese a la recuperación, el país no ha logrado reducir de manera sostenida la proporción de jóvenes desconectados de la educación y el trabajo".

El Ceplan también subrayó que la brecha de género "es alarmante" en el segmento en mención, ya que en 2024, el 23,3 % de mujeres jóvenes de 15 a 29 años no estudiaba ni trabajaba, frente al 11,6 % de hombres jóvenes.

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En ese sentido, el organismo enfatizó en que "el reto ya no es solo generar empleo, sino crear oportunidades laborales sostenibles, inclusivas y de calidad", lo que implica "fortalecer la formación técnica y la reconversión laboral alineadas con la demanda productiva".

En esta misma vía, el Ceplan sugiere mejorar los servicios de empleo y la transición de la educación al trabajo; reducir la informalidad y ampliar la protección social e impulsar sectores emergentes con potencial de empleo, como la economía digital, verde y de cuidados. EFE

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