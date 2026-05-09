Perú

Perú rompe récord histórico de pasajeros internacionales en el primer trimestre de 2026

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez movilizó 3,19 millones de viajeros internacionales entre enero y marzo de 2026, impulsado por el aumento de conexiones, nuevas rutas y el crecimiento del tránsito aéreo regional

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Este resultado vuelve a consolidar al principal aeropuerto del país como uno de los principales hubs de conexión aérea en Sudamérica.
Este resultado vuelve a consolidar al principal aeropuerto del país como uno de los principales hubs de conexión aérea en Sudamérica. Foto: Andina

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez alcanzó un nuevo máximo histórico en el movimiento de viajeros internacionales durante los primeros tres meses de 2026, de acuerdo con cifras difundidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). El resultado posiciona nuevamente al principal terminal aéreo del país como uno de los centros de conexión más importantes de Sudamérica.

Entre enero y marzo de este año, el aeropuerto movilizó 3,19 millones de pasajeros internacionales, superando incluso los niveles previos a la pandemia. El volumen registrado representa un crecimiento de 1,9% frente al mismo periodo de 2019, equivalente a cerca de 60 mil pasajeros más en comparación con las cifras alcanzadas antes de la crisis sanitaria.

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Tráfico internacional supera niveles prepandemia

Las estadísticas oficiales reflejan que más de 1,60 millones de pasajeros internacionales partieron desde Lima durante el primer trimestre del año. Esta cifra implica un incremento de 7,7% respecto al mismo periodo de 2025, consolidando la recuperación sostenida de la actividad aérea en el país.

Actualmente, el Jorge Chávez mantiene conexiones con 49 destinos internacionales gracias a la operación de 29 aerolíneas. Desde la DGAC señalaron que continúan promoviendo medidas orientadas a ampliar la conectividad aérea y fortalecer el acceso de los peruanos a rutas internacionales.

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Luis Naranjo, jefe de la oficina de Indecopi en el Aeropuerto Jorge Chávez, explica los derechos de los pasajeros frente a problemas como la sobreventa de vuelos. (Crédito: Canal N)

Lima fortalece su posición como hub regional

El crecimiento del tránsito de pasajeros en conexión también reforzó el papel estratégico del aeropuerto limeño dentro del Pacífico Sur. Durante el primer trimestre, más de 491 mil viajeros realizaron conexiones internacionales a través del Jorge Chávez, lo que significó un aumento de 6,2% frente al año anterior.

Este segmento representa el 30,6% del total del tráfico internacional registrado en el aeropuerto, un indicador que evidencia la importancia de Lima como punto de enlace para vuelos regionales e internacionales. El desempeño operativo del terminal ha permitido sostener un mayor flujo de pasajeros en tránsito hacia distintos destinos del continente y otras regiones.

Mercado doméstico mantiene fuerte crecimiento

El dinamismo no solo se reflejó en los vuelos internacionales. El mercado aéreo nacional también reportó resultados positivos, con 3,70 millones de pasajeros movilizados entre enero y marzo de 2026.

La cifra representa un crecimiento de 28,6% en comparación con los niveles observados en los últimos siete años. Este avance responde al incremento de la demanda de viajes internos y a una mayor disponibilidad de rutas y frecuencias dentro del territorio nacional.

Respecto a los puestos de control migratorio, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez continuó siendo la principal puerta de ingreso para los turistas internacionales.
Respecto a los puestos de control migratorio, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez continuó siendo la principal puerta de ingreso para los turistas internacionales. Foto: Turiweb

Acuerdos aéreos impulsan expansión de rutas

El MTC destacó que este récord histórico se alcanzó durante la vigencia de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, aplicada únicamente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Asimismo, el ministerio indicó que la expansión de destinos internacionales y el aumento de frecuencias aéreas, favorecidos por los acuerdos de Cielos Abiertos, han fortalecido la competitividad del terminal peruano frente a otros aeropuertos de la región.

Finalmente, el sector reiteró que continuará impulsando la modernización de la infraestructura aeroportuaria y promoviendo políticas de conectividad aérea para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios, además de fomentar el desarrollo económico y turístico del país.

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