Perú

Perú alcanza un crecimiento económico de 3,44% en 2025: PBI fue impulsado por construcción, comercio y manufactura

El avance anual superó las previsiones, gracias al aporte sostenido de proyectos públicos y privados, así como a la diversificación productiva que compensó caídas en minería y finanzas

La economía peruana registró un crecimiento de 3,44% en 2025, según el informe técnico de Producción Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Este desempeño estuvo impulsado principalmente por los sectores construcción, comercio y manufactura, que lograron contrarrestar la caída en minería, hidrocarburos, telecomunicaciones y financiero.

En diciembre, la producción nacional avanzó 3,83% en comparación con el mismo mes de 2024, reflejando la recuperación de la mayoría de los sectores económicos.

Sectores que impulsaron el crecimiento anual

El sector construcción fue uno de los motores del crecimiento, con un aumento de 12,01% en diciembre, apalancado por el mayor consumo interno de cemento y el avance físico de obras públicas y privadas. La continuidad de proyectos de vivienda de interés social y la ejecución de infraestructura vial y servicios básicos explicaron gran parte de este dinamismo.

El sector comercio creció 4,89% en diciembre, impulsado por la venta al por mayor y menor, así como por el segmento automotriz, que se benefició de la mayor liquidez de los consumidores y eventos de promoción. La venta de computadoras, equipos periféricos y artículos para el hogar, junto al auge de alimentos y bebidas por campañas estacionales, reforzaron el desempeño comercial.

Por su parte, el sector manufactura experimentó un incremento de 4,58% en diciembre, gracias al buen desempeño de los subsectores fabril no primario y fabril primario. Destacó la producción de bienes de capital y bienes intermedios, así como la mayor fabricación de productos derivados del petróleo y metales no ferrosos.

Comportamiento de otros sectores económicos

El sector agropecuario aumentó 2,48% en diciembre, con avances en los subsectores agrícola y pecuario. La producción de uva, palma aceitera, papa, cebolla, arroz cáscara, caña de azúcar y maíz amarillo mostró incrementos notables. En el rubro pecuario, sobresalieron ave, leche fresca, porcino y huevos.

La pesca presentó una variación positiva de 0,59%, con mejor desempeño en la pesca continental, aunque la marítima registró una caída en el desembarque de anchoveta para harina y aceite de pescado. Sin embargo, el desembarque para consumo humano directo creció significativamente, sobre todo en los segmentos de congelados y enlatados.

El sector electricidad, gas y agua creció 2,65%, impulsado por el aumento en la producción de electricidad termoeléctrica y renovable no convencional, así como por la distribución de gas y la producción de agua potable en varias regiones.

El sector alojamiento y restaurantes subió 4,28%, favorecido por la expansión de restaurantes y servicios de alojamiento, especialmente en fechas festivas y por la realización de ferias gastronómicas.

Sectores con comportamiento contractivo

El sector minería e hidrocarburos disminuyó 2,18% en diciembre, afectado por la menor extracción de molibdeno, cobre, oro y plata. En hidrocarburos, la caída se debió a la menor explotación de petróleo crudo y líquidos de gas natural, aunque la producción de gas natural creció.

El sector financiero y seguros presentó una baja de 0,20%, explicada por la reducción en créditos y depósitos de empresas financieras y entidades del sector público. En la banca múltiple, tanto los créditos como los depósitos en moneda extranjera registraron descensos.

El sector telecomunicaciones y otros servicios de información se contrajo 0,98% debido a la menor actividad en telefonía, aunque repuntaron los servicios de internet, televisión por suscripción y transmisión de datos. La producción y exhibición de películas, la programación informática y la edición mostraron resultados positivos, en contraste con la menor programación de televisión y radio.

Servicios y transporte con desempeño positivo

En transporte, almacenamiento y mensajería, la producción creció 3,78% en diciembre, con mayor actividad en el transporte terrestre, aéreo y acuático. El sector servicios prestados a empresas se incrementó 3,46%, impulsado por actividades de publicidad, agencias de viajes, servicios administrativos y actividades profesionales.

Los servicios de gobierno crecieron 4,34%, debido al mayor dinamismo de las instituciones públicas, defensa y otros organismos gubernamentales.

De esta manera, el crecimiento de la economía peruana en 2025 mostró una reactivación multisectorial, en la que los sectores construcción, comercio y manufactura fueron clave para contrarrestar el impacto negativo de la minería, hidrocarburos, telecomunicaciones y finanzas.

La diversificación de la actividad productiva, el consumo interno y la inversión en infraestructura permitieron que el Producto Bruto Interno (PBI) cierre el año con una expansión de 3,44%.

