CTS llega máximo en una semana: ¿Cómo revisar si tu empresa ya depositó?

Podrás revisar si ya depositaron tu CTS en tu cuenta bancaria y sabrás si esta disponible para retirar. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Tu CTS de mayo ya va llegar. En menos de una semana, el próximo viernes 15 de mayo, es el último día que tiene tu empresa para depositarte el monto de la Compensación por tiempo de servicios para el periodo de noviembre a mayo.

Es decir, si has trabajado todos estos meses, sin tener faltas injustificadas o licencias sin goce de haber, y considerando los montos regulares extras que recibes (como la asignación familiar), entonces el cálculo del monto será aproximadamente la mitad de tu sueldo (un cuarto si estas en la ‘media planilla’). Para comprobar el monto deberás tomar alguno de estos pasos para saber si ya te pagaron:

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Revisa el aplicativo de tu banco donde pagan tu sueldo para ver tu cuenta CTS (puede ser en banco, caja, entre otros, dependiendo de dónde hayas acordado que te llegue el pago) y comprobar si ya te hicieron este depósito

Consulta a tu mismo empleador si ya realizo el pago de la CTS o cuándo lo realizará.

Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

Dónde está la cuenta CTS

Atención, trabajador. Si quieres saber si ya te hicieron el pago de la CTS hay dos formas en que se pueden averiguar: una es consultar con tu empleador, y la segunda es revisar tu cuenta bancaria de CTS.

Como se sabe, todo trabajador que ingrese a prestar servicios deberá comunicar a su empleador, por escrito y bajo cargo, en un plazo que no excederá del 30 de abril o 31 de octubre según su fecha de ingreso, el nombre del depositario que ha elegido, el tipo de cuenta y moneda en que deberá efectuarse el depósito CTS.

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“El trabajador deberá elegir entre los depositarios que domicilien en la provincia donde se encuentre ubicado su centro de trabajo. De no haberlo, en los de la provincia más próxima o de más fácil acceso”, aclara la guía oficial de la CTS del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La CTS está a punto de llegar para aliviar las presiones económicas de los trabajadores. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

De igual manera, las empresas del sistema financiero donde puede efectuarse el depósito son las entidades bancarias, financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas municipales de crédito popular, cajas rurales de ahorro y crédito, así como cooperativas de ahorro y crédito a que se refiere el artículo 289 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

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Asimismo, si el trabajador no cumple con esta obligación el empleador efectuará el depósito en cualquiera de las instituciones permitidas. En este caso, la cuenta CTS suele estar en el mismo banco donde uno recibe su sueldo.

Qué significa saldo contable

¿Ya te llegó tu CTS y la quieres sacar? Como se sabe, se puede retirar el 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre de 2026; sin embargo, en algunas entidades la CTS demora unos días en liberarse luego de ser depositar.

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El retiro de CTS te permite retirar el 100% de los montos en 2026. - Crédito Andina

Como se sabe, hay dos conceptos que debes saber sobre esto. Uno es el saldo contable, que revela el monto que tienes en esta cuenta, pero es el saldo disponible el monto al que puedes acceder (retirar). Cuando el saldo disponible revele el monto de tu CTS, ya podrás sacarlo.

Saldo contable : Este es el monto total de dinero que el banco refleja en tu cuenta, lo que incluye los depósitos que aún no han sido procesados completamente. Este : Este es el monto total de dinero que el banco refleja en tu cuenta, lo que incluye los depósitos que aún no han sido procesados completamente. Este monto aún no puedes usarlo para retiros o transferencias inmediatas (hasta que se vuelva ‘disponible’)

Saldo disponible: Este es el dinero que sí puedes usar, al que tienes acceso. Se convierte en disponible una vez que el banco ha procesado la transacción, lo cual suele tomar aproximadamente 48 horas hábiles después del depósito de la CTS.