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Keiko Fujimori se refiere a insultos de Rafael López Aliaga: “Quien pierde es quien hace los agravios”

Candidata de Fuerza Popular considera que “quien realmente está perdiendo credibilidad” es el expostulante de Renovación Popular

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Keiko Fujimori

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, optó por no responder las ataques del excandidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien la cuestionó por no sumarse a su narrativa del inexistente fraude electoral.

“Sí, ha hecho una serie de aseveraciones realmente fuera de lugar. Yo a él no le voy a contestar, porque pienso que quien insulta a otra persona es quien pierde; quien hace los agravios es quien sale perdiendo, no quien los recibe. Y creo que si él sigue con esa agresividad, no solo con quien le habla, sino también con periodistas e instituciones, quien realmente está perdiendo credibilidad es él“, dijo a la prensa.

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Como se recuerda, López Aliaga arremetió contra Fujimori durante una manifestación frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el distrito limeño de Jesús María. El excandidato presidencial de Renovación Popular cuestionó a la lideresa de Fuerza Popular por no respaldar sus denuncias de fraude electoral. “Usted pierde con el panetón, señora”, indicó.

En su discurso, el líder del partido celeste aseguró que Fujimori conoce lo que él llama una “manipulación de las mesas de la serie 900K”, supuestamente para favorecer al candidato Roberto Sánchez. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desmintió esa versión: aclaró que esas mesas corresponden a centros poblados y que se contabilizan de esa manera desde hace más de dos décadas. El excandidato también afirmó tener “pruebas” de que le robaron dos elecciones previas, una narrativa que observadores internacionales, la Fiscalía y el propio Congreso rechazaron tras las elecciones de 2021.

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En un mitin en Jesús María, el político Rafael López Aliaga se dirige duramente a Keiko Fujimori, acusando un inexistente fraude en las elecciones y asegurando que perderá por cuarta vez. Finaliza su discurso convocando a una marcha hacia el Jurado Nacional de Elecciones.

“Le han robado. ¿Por qué no le van a robar una cuarta vez?”, dijo López Aliaga, en referencia a los cuatro intentos de Fujimori por llegar a la presidencia. Además, extendió su llamado a otros excandidatos como Ricardo Belmont, Carlos Álvarez y Jorge Nieto, a quienes también señaló como víctimas del supuesto fraude.

En ese mismo acto, López Aliaga advirtió que convocará una “marcha de los cuatro suyos” si el JNE proclama la segunda vuelta sin una auditoría internacional.

Cuestiona a la ONPE

Keiko Fujimori salió al frente para cuestionar a la ONPE tras la multa de 198.000 soles que el organismo impuso a Fuerza Popular por uso indebido del financiamiento público. “La ONPE está tan desacreditada con sus formas de actuar”, dijo la candidata presidencial, quien anunció que apelará la sanción y afirmó estar “segura” de que ganará.

Keiko Fujimori mostró en su más reciente conferencia una renovada imagen visual. ¿Qué quiere decirnos? Composición Infobae
Keiko Fujimori disputará su cuarta segunda vuelta consecutiva.

Al referirse a las infracciones, Fujimori describió el caso como un debate sobre el tipo de capacitaciones permitidas a los partidos, y defendió el uso de herramientas tecnológicas y redes sociales para llegar a la militancia. Esa versión no coincide con lo que la ONPE acreditó: el partido no fue sancionado por realizar capacitaciones virtuales, sino por presentar como “capacitaciones” un tour turístico por California y un retiro espiritual en Europa, ambos pagados con fondos del Estado.

La resolución, firmada por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, detalla cuatro infracciones. La de mayor monto corresponde a un viaje a California valorado en 27.927 soles, que Fuerza Popular registró como “viaje académico” con visitas a empresas tecnológicas y reuniones protocolares. Pachas rechazó esa justificación: el propio partido reconoció que fueron visitas, y el funcionario señaló que almorzar con alguien o estar en un lugar no equivale a capacitación.

La segunda observación recae sobre un retiro espiritual en Europa denominado The Leader’s Fellowship, presentado también como actividad formativa, con un costo de 15.072 soles. El programa incluyó visitas a viñedos, cata de vinos y misas. La ONPE concluyó que ese tipo de actividades no encaja en los rubros autorizados por la normativa.

La tercera infracción involucra una maestría en gestión pública de 100.000 soles cuyo programa concluye en febrero de 2027, cuando Fuerza Popular ya no tendrá derecho al financiamiento público correspondiente al período parlamentario 2021-2026. Pachas advirtió que aceptar ese tipo de pagos sin límite temporal debilita la capacidad fiscalizadora del organismo. La cuarta observación, de menor cuantía, corresponde a 37,92 soles en intereses por pagos tardíos de aportes a la AFP y servicios de telefonía.

Además de la multa económica, la ONPE impuso a Fuerza Popular la pérdida del 50% de su financiamiento público directo. Un extremo adicional del proceso —referido a asesorías legales pagadas con fondos públicos— quedó sin efecto tras la promulgación de la Ley 32254, que autoriza expresamente ese tipo de gasto.

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