Perú

CTS ya se puede pagar desde este lunes 4 de mayo: Esta es la fecha límite

¿Cuándo dan la CTS? Pronto. Además, los trabajadores no deben olvidar que tienen la posibilidad de poder retirar hasta el 100% de los fondos durante todo el 2026

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mano mete billetes de 100 soles en su billetera
La CTS se paga pronto. Si tu empresa puede, podría pagarlo hasta desde este 4 de mayo. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Ya en mayo se pagará el pago de la Compensación por tiempo de servicios, la CTS, a los trabajadores privados. Este es un derecho y beneficio laboral que funciona como un seguro contra el desempleo. Sin embargo, desde ya los últimos años, con las leyes de retiro vigente, este se ha sumado al monto que destinan los empleados para gastos diferentes al que estaba dirigido.

¿Sabías que este pago ya se puede realizar si tu empleador o empresa tiene el dinero para hacerlo? Si bien la Ley da un plazo hasta el 15 de mayo para que se realice este depósito en tu cuenta del banco (la cuenta CTS), según la guía oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) este pago puede hacerse durante toda la quincena.

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“El empleador debe realizar el depósito de la CTS semestralmente, dentro de los primeros quince días naturales de los meses de mayo y noviembre”, aclara este punto el MTPE. Es decir, que ya desde este lunes 4 de mayo tu empleador podría abonarte este pago.

Geraldine Hernández, especialista en economía de RPP, dialoga sobre la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), incluyendo detalles sobre su pago y retiro.

CTS se paga hasta la quincena

El pago de la CTS puede hacerse durante toda la quincena de mayo, siendo como la fecha última el viernes 15, en este mes. Si tu empleador lo deposita luego de este plazo, se arriesga a poder recibir multas fuertes de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

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Es decir, si eres trabajador privado formalizado, en planilla, podrás recibir este depósito en estas fechas, como máximo en la última:

  • Lunes 4 de mayo
  • Martes 5 de mayo
  • Miércoles 6 de mayo
  • Jueves 7 de mayo
  • Viernes 8 de mayo
  • Lunes 11 de mayo
  • Martes 12 de mayo
  • Miércoles 13 de mayo
  • Jueves 14 de mayo
  • Viernes 15 de mayo.
Manos con billetes de 100 soles en cajero
El retiro de CTS permite retirar el 100% de los montos en 2026. - Crédito Andina

Asimismo, si el último día del pago es inhábil, el depósito puede efectuarse el primer día hábil siguiente, según detalla el MTPE. Esto no es necesario de aplicarse para mayo, dado que el último día de pago cae viernes y no es ni inhábil ni feriado. Sin embargo, para el pago de noviembre sí este depósito llegará el lunes 16 de ese mes, dado que el 15 de noviembre cae domingo.

“Al efectuarse el depósito, en la institución financiera elegida por el trabajador, queda cumplida y pagada la obligación, sin perjuicio de los reintegros que deban efectuarse en caso de depósito insuficiente o diminuto”, añade el MTPE.

¿De cuánto es el depósito?

“En el caso de las medianas y grandes empresas, si el trabajador ha laborado el período semestral completo le corresponde el 50% de la remuneración más un sexto de la gratificación recibida en diciembre de 2025. De lo contrario, solo percibirá un sexto del sueldo por cada mes laborado, incluyendo el sexto de la gratificación percibida en diciembre”, indica Mauricio Matos, cocio del Área Laboral de EY Perú.

Mano con cuenta CTS del BCRP abierta en celular
Podrás revisar si ya depositaron tu CTS en tu cuenta bancaria y sabrás si esta disponible para retirar. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Como se sabe, este monto depende del sueldo del trabajador, y también se deben tener otras consideraciones. Respecto a las pequeñas empresas, si la empresa no está inscrita en el Registro de Micro y Pequeña Empresa (Remype), todos sus trabajadores tendrán derecho a la CTS conforme a la regla general que rige para la mediana y gran empresa.

Por el otro lado, si la empresa sí está inscrita en el Remype, los trabajadores contratados hasta antes de su registro tendrán derecho a la CTS de acuerdo con el régimen general, y aquellos contratados luego de la inscripción, recibirán la CTS computada a razón de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias.

“Para los trabajadores comprendidos en el régimen laboral agrario (Ley 31110) la CTS se encuentra incluida dentro de la remuneración diaria en un equivalente a 9.72% de la remuneración básica. De forma facultativa, el trabajador puede elegir recibir los conceptos de CTS y gratificaciones en los plazos que la ley establece, sin que entren a ser prorrateados en la remuneración diaria”, señala el socio de EY Perú.

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