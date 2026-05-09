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Hallan muerto y dentro de un costal a interno del penal de Puno: investigan cómo salió del recinto

La Fiscalía especializada en Derechos Humanos investiga la muerte del interno Franklin Mancha Sucasaca y las circunstancias en las que su cuerpo terminó fuera del penal de Yanamayo

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El cuerpo sin vida de Franklin Mancha Sucasaca, interno del penal de Yanamayo, fue encontrado dentro de un costal en una vivienda ubicada frente al centro penitenciario. Las autoridades investigan las extrañas circunstancias de su muerte y cómo logró salir de la prisión.

Un macabro hallazgo ocurrió el último 7 de mayo en la ciudad de Puno, en la región homónima ubicada al sur del Perú. El interno Franklin Mancha Sucasaca, de 49 años y natutal de Juliaca, quien cumplía condena por tráfico ilícito de drogas en el penal de Yanamayo, fue encontrado sin vida dentro de un saco de rafia en el garaje de una vivienda ubicada frente al establecimiento penitenciario.

De acuerdo con información difundida por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), las diligencias policiales y fiscales comenzaron alrededor de la 1:00 a.m. y culminaron cerca de las 4:00 a.m., luego de que agentes de la Policía Nacional (PNP) y representantes del Ministerio Público ingresaran al inmueble donde fue encontrado el cadáver.

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Según versiones preliminares, personal del INPE habría detectado la noche del viernes la desaparición del interno Franklin Mancha, por lo que iniciaron una búsqueda dentro y fuera del penal. Horas después, cerca de la medianoche, descubrieron que el cuerpo del recluso se encontraba al interior de una vivienda situada frente al centro penitenciario.

Hasta ese momento, existía total hermetismo por parte del INPE en la región Puno, ya que no se había explicado cómo el interno salió del penal ni las circunstancias en las que terminó muerto fuera del establecimiento.

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Imagen dividida. Izquierda: un cuerpo dentro de un costal rayado verde y marrón sobre un pallet. Derecha: retrato en blanco y negro de un hombre con pelo oscuro
Las imágenes muestran el cuerpo de un recluso hallado sin vida dentro de un costal fuera del penal en Puno, junto a un retrato en blanco y negro del fallecido. (Infobae)

Otro interno bajo sospecha

Posteriormente, el INPE emitió un comunicado en el que brindó más detalles sobre el caso. Según indicaron, tras revisar las cámaras de seguridad del penal, se observó al interno Alexander Vilca Martín trasladando una carreta con cuatro sacos. En uno de ellos estaba oculto el cuerpo sin vida de Franklin Mancha Sucasaca.

El caso es investigado por el fiscal Hugo Vizcarra Mamani, de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo del Ministerio Público, quien realiza las diligencias para esclarecer cómo ocurrió la muerte del interno y determinar las responsabilidades correspondientes.

Sospechan asesinato con encubrimiento

El caso también ha generado sospechas sobre un posible encubrimiento dentro del penal de Yanamayo. Según la versión policial, el jefe de seguridad del establecimiento penitenciario reportó la desaparición de Franklin Mancha Sucasaca, lo que llevó a una búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo dentro de un saco en un garaje frente al penal.

Al abrir el costal, los agentes encontraron al interno en posición fetal y con manchas rojizas en la nariz y el brazo derecho. Tras ello, peritos de criminalística y representantes de la Fiscalía de Turno realizaron el levantamiento del cadáver durante la madrugada del 8 de mayo.

Sin embargo, versiones extraoficiales señalan que personal del INPE habría retirado previamente varios sacos del penal simulando que eran desechos y que luego regresó para buscarlos, situación que ha despertado cuestionamientos sobre un presunto intento de ocultamiento y posibles responsabilidades que también recae sobre los funcionarios penitenciarios.

Además, fuentes vinculadas al caso indicaron además que policías y fiscales habrían intentado ingresar al penal para continuar con las investigaciones; no obstante, no se les permitió el acceso de inmediato.

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