Nuevas entidades financieras en Perú: Revolut Bank Perú y a Kori Financiera reciben autorización de la SBS

Kori Financiera S.A. enfocará su estrategia en otorgar financiamiento a las micro y pequeñas empresas. Foto: Andina

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dio un nuevo paso en la apertura del sistema financiero al autorizar la organización de dos compañías que buscarán ingresar al mercado local: Revolut Bank Perú S.A. y Kori Financiera S.A. Ambas iniciativas aún no podrán operar, pero avanzan en el proceso regulatorio necesario para iniciar actividades en el país.

El movimiento se produce en un contexto de transformación del sector, marcado por la digitalización y la aparición de modelos de negocio innovadores. En este escenario, el regulador apunta a facilitar el ingreso de nuevos actores, con la expectativa de dinamizar la competencia y ampliar la oferta de servicios financieros.

Un banco digital y una financiera enfocada en microempresas

Revolut Bank Perú S.A. se perfila como una entidad bancaria completamente digital, sin necesidad de contar con oficinas físicas para atender al público. Este modelo se encuentra contemplado en la legislación peruana, que permite la operación de bancos bajo esquemas virtuales, alineados con las tendencias globales de digitalización.

En paralelo, Kori Financiera S.A. orientará su estrategia hacia el financiamiento de micro y pequeñas empresas. Su propuesta incluye la entrega de créditos tanto individuales como grupales, buscando atender a segmentos que tradicionalmente enfrentan mayores dificultades para acceder al sistema financiero formal.

Revolut Bank Perú S.A. se proyecta como un banco 100% digital, que prescindirá de locales físicos para atender a sus clientes. Foto: difusión

Proceso regulatorio y condiciones para operar

La autorización otorgada por la SBS corresponde únicamente a la etapa de organización, lo que implica que ambas entidades aún deben cumplir una serie de requisitos antes de iniciar operaciones. Este proceso incluye la adecuación a las normas vigentes y la evaluación final por parte del supervisor para obtener la licencia de funcionamiento.

El esquema de licenciamiento contempla una revisión integral de aspectos técnicos, legales y operativos. Solo tras superar esta fase, las empresas estarán habilitadas para ofrecer sus productos y servicios en el mercado peruano.

Medidas para agilizar el ingreso de nuevas entidades

La SBS viene implementando cambios orientados a hacer más eficiente el proceso de entrada de nuevos participantes al sistema financiero. Estas acciones responden al avance de la innovación tecnológica y a la necesidad de adaptar la regulación a un entorno más dinámico.

“Las medidas para agilizar las licencias tienen como efecto una mayor competencia en el sistema financiero y nuestro enfoque es tener una mayor eficiencia en las decisiones que toma la SBS”, señaló el superintendente Sergio Espinosa.

El permiso concedido por la SBS se limita por ahora a la fase de organización. Foto: FinTech Español

Nueva unidad para evaluar solicitudes

Como parte de esta estrategia, el regulador creó la Coordinación Ejecutiva de Organización de Empresas (CEO), instancia encargada de gestionar exclusivamente las solicitudes en la fase inicial del proceso. Esta unidad funcionará como el primer punto de contacto para las empresas interesadas en ingresar a los sistemas supervisados.

El equipo estará conformado por especialistas que realizarán una evaluación técnica integral, asegurando que las propuestas cumplan con los estándares exigidos antes de avanzar a la siguiente etapa del licenciamiento.

Más actores en camino dentro del sistema financiero

Desde octubre de 2024, la SBS ha autorizado la organización de diversas entidades, lo que evidencia un mayor dinamismo en el sector. Entre ellas figuran Prex Perú Empresa de Crédito S.A., Banco BTG Pactual Perú S.A., BK Empresa de Crédito S.A., Bipay Empresa Emisora de Dinero Electrónico, Nacional de Seguros S.A. y Fe Seguros S.A.

Este flujo de nuevas iniciativas refleja el interés por ingresar al mercado peruano bajo distintos modelos de negocio. Sin embargo, todas deberán completar el proceso regulatorio antes de comenzar a operar, en línea con las exigencias establecidas por el marco legal vigente.

El avance se da en medio de cambios en la industria financiera, impulsados por la digitalización y el surgimiento de nuevas propuestas de negocio. Foto: Revolut