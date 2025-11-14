CTS se está pagando, pero aún podrías tener que esperar para hacer el retiro: ¿Cuántos días?

Podrás revisar si ya depositaron tu CTS en tu cuenta bancaria y sabrás si esta disponible para retirar. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Atención, trabajador. Por este noviembre de 2025 la fecha límite para el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) será el lunes 17 de noviembre. Como se sabe, a pesar de que el plazo legal determina que los empleadores deben depositarlo máximo el 15 del mes, dado que cae sábado, esta vez se podrá extender hasta el siguiente día hábil.

Pero hay más. Dado que las empresas pueden pagar la CTS durante la quincena de noviembre, ya hay algunas que han hecho el depósito; sin embargo, a pesar de esto, algunos trabajadores no pueden retirarlo aún (la Ley de libre disposición de la CTS permite esto hasta el 31 de diciembre de 2026).

Esto se debe a que, según dice la Ley del retiro CTS, así como informó en su momento el BCP, el depósito se liberará al 100% luego de máximo 48 horas hábiles (dos días útiles) de recibido el depósito. Por lo que quienes reciban el 14 de noviembre del depósito, podrían tener que esperar todavía hasta el martes 18 de noviembre; y los que reciben el mismo lunes 17, hasta el miércoles 19.

BCP responde a consulta de Infobae Perú sobre el retiro CTS. - Crédito Captura de Instagram

CTS ya se paga

El depósito de la CTS se está pagando, dado que el plazo que determina la Ley es de la primera quincena de mayo y noviembre. Ya hay una serie de empresas que han revelado que han realizado el pago a sus trabajadores (como la empresa de seguridad Blinsegur, según reveló en su página de Facebook).

Sin embargo, dado que el límite del 15 de noviembre cae sábado, las empresas podrán todavía depositar esta obligación el mismo lunes 17 de noviembre y no incurrir en ninguna infracción laboral.

¿Esto quiere decir que si te depositan este 14 o el 17 de noviembre tendrás tu dinero disponible para retirar? No. Este paso podría demorar un poco más.

Los usuarios pueden sacar su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. Serán cuatro depósitos a los que puedan acceder los trabajadores. - Crédito Andina

Ley de libre disposición de la CTS está vigente

Como se sabe, en la primera mitad de este año se aprobó la Ley de la libre disposición de la CTS, la cual, además de aprobar medidas en que se podrá acceder siempre a la CTS, no solo en caso de desempleo, aprobó la posibilidad de que los trabajadores accedan al 100% de los montos de estas cuentas hasta el 31 de diciembre de 2026.

Así, el primer depósito del año, el de mayo, pudo retirarse gracias a esta Ley; del mismo modo, el de este noviembre de 2025 también podrá sacarse, y lo mismo pasará para los dos pagos del 2026.

Pero a pesar de que el empleador te haga el pago de este monto por CTS, tu dinero en tu cuenta bancaria podría no estar disponible para retiro sino hasta en dos días útiles más, según informa el BCP en su página web oficial. “El depósito se liberará al 100% del saldo de lo que tenías en la cuenta. Los futuros abonos también se liberarán al 100%, luego de 48 horas de recibido el depósito“, aclara. Así también lo señala la Ley del retiro CTS.

Así señala una ley anterior a la aprobada este año sobre el retiro CTS. - Crédito Captura de El Peruano

¿Cómo saber si ya puedo retirar la CTS?

Primero, si quieres saber si ya te hicieron el pago de la CTS hay dos formas en que se pueden averiguar: una es consultar con tu empleador, y la segunda es revisar tu cuenta bancaria de CTS (esta puede ser una cuenta que has determinado para esto con tu empresa, o una cuenta libre que será creada en el banco donde recibes tu sueldo).

Luego, si puedes ver que ya llegó este pago a la cuenta y quieres saber si lo puede retirar (es decir, sacar de esa cuenta, moverlo a otra, etc.) podrás saberlo al ver el saldo disponible. Si este dice S/0,00, entonces el monto no se puede sacar aún.

Como se sabe, hay dos conceptos que debes saber sobre esto. Uno es el saldo contable, que revela el monto que tienes en esta cuenta, pero el saldo disponible es el monto al que puedes acceder (retirar). Cuando el saldo disponible revele el monto de tu CTS, ya podrás sacarlo.