“Hay días que no sé si está vivo”: El desgarrador testimonio de la esposa de un perano herido con granada en Rusia

La esposa de un peruano herido tras la explosión de una granada en Rusia relató el dramático estado en el que se encuentra su pareja, quien habría sido reclutado bajo falsas promesas. Fuente: ATV Noticias

El drama de los peruanos llevados a Rusia, bajo engaños y atrapados en la guerra con Ucrania, suma un nuevo capítulo de dolor y desesperación. Rosario, esposa de uno de los afectados, relató entre lágrimas la situación que enfrenta su familia tras el herido por una granada en territorio ruso. La historia refleja el calvario de decenas de compatriotas que, tras aceptar supuestas ofertas laborales, quedaron expuestos a un conflicto bélico lejano y sin protección consular efectiva.

El joven peruano, militar en retiro, partió a Rusia con la esperanza de mejorar la vida de su familia. Tras semanas de incertidumbre y comunicaciones esporádicas, su esposa recibió un mensaje alarmante: había sido herido y hospitalizado, con secuelas físicas y emocionales severas. Según testimonios recogidos por ATV Noticias, la red de apoyo estatal ha resultado insuficiente, dejando a los afectados en una situación de vulnerabilidad extrema.

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De acuerdo con el relato de Rosario, su esposo permanece hospitalizado en Rusia desde el 20 de marzo, sin posibilidad de regresar a Perú ni de conocer a su hija recién nacida. El caso expone las limitaciones de la Cancillería peruana y la ausencia de respuestas por parte del gobierno ruso, que ha ignorado los pedidos formales de asistencia y repatriación.

Cuatro peruanos captados para ir a Rusia fueron detenidos en Ucrania como prisioneros de guerra. (Foto: Infobae Perú)

Esposa de peruano herido en Rusia revela dramático pedido

El joven peruano fue herido por la explosión de una granada durante un entrenamiento militar en Rusia, donde se encontraba tras ser reclutado bajo falsas promesas. Rosario detalló a ATV Noticias que la comunicación con su esposo se redujo a mensajes breves y esporádicos, en los que él manifestaba miedo y desesperación por su estado de salud. “Me pidió que no lo deje morir allá y que si debía morir, sea en su país”, relató Rosario.

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El impacto en la familia del joven es profundo. Rosario dio a luz pocos días después de la partida de su esposo y enfrenta la maternidad en soledad, sin el apoyo de su pareja, quien aún no ha conocido a su hija. La incertidumbre es permanente, ya que cada día espera noticias sobre la evolución del joven, cuyo estado es delicado y cuyas posibilidades de recibir atención médica adecuada se ven limitadas por la falta de recursos y apoyo diplomático. La familia del joven se siente abandonada tanto por las autoridades peruanas como por la comunidad internacional.

Un soldado con uniforme militar, que porta insignias de bandera peruana y rusa junto a la cinta de San Jorge, observa desde un vehículo blindado una zona de conflicto con un cartel de Donetsk y Rostov y edificaciones humeantes al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El testimonio de Rosario ilustra las consecuencias directas del reclutamiento irregular de ciudadanos extranjeros para la guerra en Ucrania. Según la entrevistada, muchos de los compañeros de su esposo han fallecido, mientras que otros permanecen heridos o desaparecidos, sin acceso a servicios consulares ni representación legal. La situación se agrava por la confiscación de documentos de identidad y la imposibilidad de abandonar el país.

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Joven peruano permanece inmovilizado en hospital ruso

La comunicación entre el joven herido y su familia se ha visto restringida por la diferencia horaria, la vigilancia militar y el temor a represalias. Rosario explicó a ATV Noticias que su esposo solo puede enviar mensajes cortos y que, en ocasiones, pasan varios días sin recibir noticias. “No puede hablar mucho. Hay días que no sé si está vivo”, confesó la esposa, quien también denunció las condiciones precarias en las que se encuentra: falta de agua potable, atención médica insuficiente y miedo constante a nuevos ataques.

El joven relató a su esposa que tras el ataque con granada fue atendido tardíamente y que los recursos médicos en el hospital son limitados. “Acá no nos dan agua así como tomamos en Perú. Estaba orinando sangre. Estaba muy aterrado, muy, muy asustado”, contó Rosario sobre los mensajes recibidos. }

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El abogado de las familias informa sobre el alarmante aumento de casos y el número de fallecidos, mientras piden a la Cancillería que negocie la repatriación de sus seres queridos. (Crédito: TV Perú)

}Además, aseguró que sus pertenencias, incluido su pasaporte y su Documento Nacional de Identidad, fueron confiscados, lo que lo deja en una situación de virtual secuestro. Rosario describió que su pareja permanece hospitalizada, imposibilitada de caminar y sin medios para regresar a Perú.

Pide ayuda urgente para rescatar a peruano herido en Rusia

La familia ha intentado, sin éxito, presentar peticiones colectivas ante la Defensoría del Pueblo y el Congreso peruano para exigir acciones concretas. La respuesta oficial se ha limitado a la recepción de documentos y recomendaciones para insistir en los canales diplomáticos, sin que hasta el momento se hayan producido avances tangibles.

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Familiares de peruanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania fueron captados este 4 de mayo al sostener fotografías de sus allegados, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, cerca a Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

En medio de la angustia, Rosario elevó un pedido urgente de ayuda a las autoridades peruanas y a la comunidad internacional para lograr la repatriación de su esposo y de otros ciudadanos en situación similar. “Nos dijeron que debemos seguir esperando respuesta y estar atentos al correo electrónico. Eso es todo lo que hemos conseguido”, lamentó, tras relatar su frustración ante la falta de apoyo de la Cancillería y la indiferencia de instituciones como la Defensoría del Pueblo.

La esposa del joven exhortó a que se implementen mecanismos para agilizar los trámites de extradición y atención médica para los heridos, señalando que muchos compatriotas temen por su vida y enfrentan amenazas constantes. “Están aterrados y con miedo de lo que pueda sucederles. Solo quieren regresar a Perú, aunque sea para morir en su tierra”, concluyó Rosario en ATV Noticias.

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