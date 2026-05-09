Más de 200 escolares peruanos quedaron varados en Bolivia por bloqueos: “Los huelguistas nos botaron y se rieron”

Una delegación de estudiantes de colegios de Cusco se encuentra varada en Bolivia debido a un paro de transportistas. Los jóvenes, que viajaban a Potosí, piden la intervención urgente de las autoridades y del consulado peruano para poder regresar a casa. | Exitosa

Una gran preocupación viven decenas de padres de familia en la ciudad del Cusco luego de que integrantes de la banda del Colegio Nacional de Ciencias y estudiantes del Colegio Independencia Americana quedaran varados en el país vecino de Bolivia a causa de un paro de transportistas que bloquea diversas vías en ese país.

La delegación escolar había viajado rumbo a Potosí para participar en las actividades conmemorativas por el bicentenario del Colegio Nacional de Pichincha. Sin embargo, el conflicto social impidió que continúen su recorrido y actualmente permanecen retenidos en la zona de Patacamaya, camino a La Paz.

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Según información difundida por Exitosa, los estudiantes y docentes se encuentran prácticamente incomunicados, situación que incrementó la angustia de sus familiares, quienes exigen la inmediata intervención de las autoridades peruanas y bolivianas para garantizar su seguridad y retorno.

Uno de los integrantes de la delegación denunció malos tratos por parte de los manifestantes y cuestionó la falta de apoyo del consulado peruano en Bolivia.

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“Esos malos huelguistas no tienen corazón. Los han visto llorando a las mamás, a los chicos, y nos han botado y se han reído. Que se enteren también el consulado peruano en Bolivia. Supuestamente nos está ayudando, pero dicen que nos han mandado carro y nada, eso es mentira. Seguimos botados”, expresó.

Escolares peruanos varados intentan cruzar la frontera en medio de un paro nacional en Bolivia, afectando tránsito y movilidad. (Infobae)

Asimismo, indicó que los escolares atraviesan momentos de desesperación debido a la falta de alimentos y las dificultades para movilizarse en medio de los bloqueos.

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Ante esta situación, familiares de los alumnos solicitaron ayuda urgente de las autoridades diplomáticas y del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) para lograr un corredor humanitario que permita el traslado seguro de toda la delegación hacia territorio peruano.

Cancillería responde

Tras conocerse la situación de los estudiantes cusqueños varados en Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que informó que el Consulado General del Perú en La Paz ya tomó conocimiento de la emergencia y viene brindando apoyo a los connacionales afectados por los bloqueos de carreteras en ese país.

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De acuerdo con la Cancillería, son en total 282 peruanos los que permanecen varados en distintos puntos del departamento de La Paz. De esa cifra, 207 corresponden a alumnos de tres instituciones educativas: el Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco, el Colegio Nacional de la Independencia Americana de Arequipa y el Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno.

“El Consulado General del Perú en La Paz ha gestionado alojamiento y alimentación para todos los connacionales, quienes se encuentran aún fuera de instalaciones seguras ubicadas en La Paz, Oruro, El Alto y Uyuni”, señala el pronunciamiento oficial.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú detalla la asistencia consular a 282 connacionales, incluidos 207 estudiantes, afectados por bloqueos de carreteras en Bolivia. (Cancilleria)

Asimismo, la Cancillería indicó que mantiene un “monitoreo permanente del estado de las carreteras” y contacto constante con los ciudadanos afectados, mientras evalúa medidas de emergencia para facilitar el pronto retorno de los peruanos atrapados por el paro de transportistas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú también puso a disposición de los familiares el número de emergencia (+591) 70164657 y el correo consulperu-lapaz@rree.gob.pe, canales que permanecerán activos las 24 horas.

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