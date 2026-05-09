Perú

Más de 200 escolares peruanos quedaron varados en Bolivia por bloqueos: “Los huelguistas nos botaron y se rieron”

Los escolares viajaron de Cusco a Bolivia por una actividad académica, pero quedaron varados por un paro de transportistas. Sus padres piden intervención de Cancilleria

Guardar
Google icon
Una delegación de estudiantes de colegios de Cusco se encuentra varada en Bolivia debido a un paro de transportistas. Los jóvenes, que viajaban a Potosí, piden la intervención urgente de las autoridades y del consulado peruano para poder regresar a casa. | Exitosa

Una gran preocupación viven decenas de padres de familia en la ciudad del Cusco luego de que integrantes de la banda del Colegio Nacional de Ciencias y estudiantes del Colegio Independencia Americana quedaran varados en el país vecino de Bolivia a causa de un paro de transportistas que bloquea diversas vías en ese país.

La delegación escolar había viajado rumbo a Potosí para participar en las actividades conmemorativas por el bicentenario del Colegio Nacional de Pichincha. Sin embargo, el conflicto social impidió que continúen su recorrido y actualmente permanecen retenidos en la zona de Patacamaya, camino a La Paz.

PUBLICIDAD

Según información difundida por Exitosa, los estudiantes y docentes se encuentran prácticamente incomunicados, situación que incrementó la angustia de sus familiares, quienes exigen la inmediata intervención de las autoridades peruanas y bolivianas para garantizar su seguridad y retorno.

Uno de los integrantes de la delegación denunció malos tratos por parte de los manifestantes y cuestionó la falta de apoyo del consulado peruano en Bolivia.

PUBLICIDAD

Esos malos huelguistas no tienen corazón. Los han visto llorando a las mamás, a los chicos, y nos han botado y se han reído. Que se enteren también el consulado peruano en Bolivia. Supuestamente nos está ayudando, pero dicen que nos han mandado carro y nada, eso es mentira. Seguimos botados”, expresó.

Composición de imágenes: estudiantes con mochilas detrás de una reja metálica y una protesta con personas agitando la bandera de Bolivia
Escolares peruanos varados intentan cruzar la frontera en medio de un paro nacional en Bolivia, afectando tránsito y movilidad. (Infobae)

Asimismo, indicó que los escolares atraviesan momentos de desesperación debido a la falta de alimentos y las dificultades para movilizarse en medio de los bloqueos.

Ante esta situación, familiares de los alumnos solicitaron ayuda urgente de las autoridades diplomáticas y del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) para lograr un corredor humanitario que permita el traslado seguro de toda la delegación hacia territorio peruano.

Cancillería responde

Tras conocerse la situación de los estudiantes cusqueños varados en Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que informó que el Consulado General del Perú en La Paz ya tomó conocimiento de la emergencia y viene brindando apoyo a los connacionales afectados por los bloqueos de carreteras en ese país.

De acuerdo con la Cancillería, son en total 282 peruanos los que permanecen varados en distintos puntos del departamento de La Paz. De esa cifra, 207 corresponden a alumnos de tres instituciones educativas: el Glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco, el Colegio Nacional de la Independencia Americana de Arequipa y el Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno.

“El Consulado General del Perú en La Paz ha gestionado alojamiento y alimentación para todos los connacionales, quienes se encuentran aún fuera de instalaciones seguras ubicadas en La Paz, Oruro, El Alto y Uyuni”, señala el pronunciamiento oficial.

Documento que muestra un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú sobre la asistencia a connacionales afectados por bloqueos viales en Bolivia, con el logo del gobierno peruano
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú detalla la asistencia consular a 282 connacionales, incluidos 207 estudiantes, afectados por bloqueos de carreteras en Bolivia. (Cancilleria)

Asimismo, la Cancillería indicó que mantiene un “monitoreo permanente del estado de las carreteras” y contacto constante con los ciudadanos afectados, mientras evalúa medidas de emergencia para facilitar el pronto retorno de los peruanos atrapados por el paro de transportistas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú también puso a disposición de los familiares el número de emergencia (+591) 70164657 y el correo consulperu-lapaz@rree.gob.pe, canales que permanecerán activos las 24 horas.

Temas Relacionados

Boliviaparo de transportistasescolarescolegioshuelgaperu-noticias

Más Noticias

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal TV del partidazo por fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ buscan una victoria para acercarse a la obtención del título de la primera fase del campeonato peruano, mientras que los ‘celestes’ querrán ganar para pasar la página al mal momento

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal TV del partidazo por fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El clásico se vivirá en escenarios opuestos debido al presente de cada equipo. El partido promete ser protagonista de la fecha y generar repercusión. Los seguidores ya consultan los horarios para no perderse este esperado enfrentamiento

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Día de la Madre 2026:Estos son los eventos gratuitos que ofrecerán los centros comerciales en Lima

Con shows en vivo, sesiones de belleza, karaoke y sorteos de autos, distintos malls de Lima buscan atraer a las familias durante la campaña por el Día de la Madre con actividades especiales y promociones para sus visitantes

Día de la Madre 2026:Estos son los eventos gratuitos que ofrecerán los centros comerciales en Lima

Rosas y girasoles, las flores más vendidas por el Día de la Madre: arreglos están disponibles desde 20 soles

Comerciantes indican que, por el momento, los precios de los arreglos florales se mantienen y son accesibles para distintos presupuestos

Rosas y girasoles, las flores más vendidas por el Día de la Madre: arreglos están disponibles desde 20 soles

La traición detrás del triple crimen en SJL: pareja del ‘Rey de las discotecas’ habría planeado asesinato con su amante

Según la investigación policial, la mujer y su joven amante habrían contratado a un sicario para asesinar al empresario y dos trabajadores de confianza, para así ambos apoderarse de los discobares que administraba en Lima Este

La traición detrás del triple crimen en SJL: pareja del ‘Rey de las discotecas’ habría planeado asesinato con su amante
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori se refiere a insultos de Rafael López Aliaga: “Quien pierde es quien hace los agravios”

Keiko Fujimori se refiere a insultos de Rafael López Aliaga: “Quien pierde es quien hace los agravios”

Por segunda vez, el Congreso inhabilitó por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

Keiko Fujimori ataca a la ONPE por multa de 198 mil soles a Fuerza Popular: “Está tan desacreditada”

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

ONPE al 99%: Roberto Sánchez supera por más de 16 mil votos a Rafael López Aliaga y se perfila a la segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Conciertos por el Día de la Madre 2026: Todos los espectáculos para celebrar a mamá en su día

Conciertos por el Día de la Madre 2026: Todos los espectáculos para celebrar a mamá en su día

Ethel Pozo explota contra empresas que sobrevuelan ‘La Granja VIP’ con avionetas y confirma acciones legales: “Lucran con los fans”

De Miss Perú a la actuación: Karla Bacigalupo debuta como actriz tras cerrar su ciclo como reina de belleza

Magaly Medina revela dónde cumple su trabajo comunitario y arremete contra Jefferson Farfán: “Quería que barra calles”

Magaly Medina enfrenta a Jefferson Farfán tras pedirle su pago judicial de 35 mil soles: “Que chambee en lugar de mendigar plata”

DEPORTES

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Paola Rivera, Brenda Lobatón y las otras voleibolistas que se quedarán en San Martín la próxima Liga Peruana de Vóley

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

San Martín reveló que Universitario está negociando pase de Aixa Vigil para la próxima Liga Peruana de Vóley

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026