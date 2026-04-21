Perú

Piero Corvetto renuncia a la jefatura de la ONPE: “Los problemas del 12 de abril me impiden continuar”

En una carta dirigida a la presidenta de la JNJ, el saliente funcionario considera que su permanencia no contribuiría a la estabilidad del país

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Piero Corvetto renunció a su cargo de jefe de la ONPE tras escándalo en elecciones generales en Perú. Canal N

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia al cargo tras las fallas logísticas reportadas en los comicios del domingo 12 de abril. Ello por las fallas logísticas reportadas el 12 de abril, día de la primera vuelta de las elecciones generales.

“Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”, se lee en la carta de Corvetto dirigida a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera.

Carta de renuncia de Piero Corvetto.
Carta de renuncia de Piero Corvetto.
Carta de renuncia de Piero Corvetto.
Carta de renuncia de Piero Corvetto.

El renunciante jefe de la ONPE afirma que cumplió con integridad su función, pero “los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo”.

“Pueden buscarse respuestas en la competencia interna de la organización, que sin dudas las hay, y sobre las que me correspondan responderé; quedan muchas interrogantes que habrá que dilucidar vía una investigación imparcial y exhaustiva que no tienen explicación en la cadena logística de la organización, tantas veces aplicada”, se lee en la misiva.

En el siguiente párrafo, Corvetto que, debido a los hechos suscitados en la jornada electoral, no se encuentra en la situación de poder “contribuir a laestabilidad democrática y al mejor futuro de mi país”.

“Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones, y estoy seguro de que quien me suceda va a contribuir a construir un contexto político adecuado para la celebración exitosa de la Segunda vuelta presidencial”, reza el texto.

En esa línea, Piero Corvetto recuerda que los preparativo de la segunda vuelta ya iniciaron, por lo que solicitó que su dimisión “sea aceptada en el más breve plazo, pues la ciudadanía y los actores políticos requieren certidumbre frente anuestro futuro inmediato”.

Finalmente, el renunciante jefe de la ONPE expresa su “total y entera disponibilidad a las investigaciones en los fueros que correspondan, a fin de contribuir plenamente al esclarecimiento de los hechos”.

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