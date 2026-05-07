Defensor del pueblo dice que "no existen pruebas fehacientes" de fraude electoral en Perú

Lima, 7 may (EFE).- El defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, afirmó este jueves que "no existen pruebas fehacientes" de que se haya producido un fraude en las elecciones generales celebradas el 12 y 13 de abril pasado en su país, tal como denuncia, sin presentar pruebas concluyentes, el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga.

"De los reportes recibidos en el día, de las coordinaciones con misiones de observadores, de la presencia activa del Ministerio Público, podemos repetir esta conclusión: no existen pruebas fehacientes de fraude electoral", enfatizó Gutiérrez durante una rueda de prensa.

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El defensor agregó, sin embargo, que durante los comicios sí se presentaron "cuestionamientos a hechos irregulares", en los que participaron "representantes de manera pasiva" de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Gutiérrez presentó, en ese sentido, un informe de evaluación de las elecciones, que fueron afectadas por el retraso en la entrega de material electoral en varias jurisdicciones, principalmente en Lima, lo que llevó a López Aliaga a afirmar que se cometió un fraude en su contra, ya que la capital peruana es su bastión electoral.

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El defensor consideró que "existió un marcado desconocimiento de las competencias constitucionales por parte de algunos funcionarios" de la ONPE y el JNE en los locales de votación afectados, ya que "no brindaron la colaboración oportuna debida a instituciones como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y también algunas misiones de observación" electoral.

Sostuvo que esta falta de una "correcta y fluida coordinación" entre funcionarios en el despliegue y repliegue del material electoral, "particularmente acentuada en Lima Metropolitana" generó "acusaciones mutuas de grave negligencia y responsabilidad que atentan contra la confianza en el sistema electoral".

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Gutiérrez rechazó, sin embargo, los pedidos que hacen López Aliaga y sus seguidores para que se anulen las actas electorales de la serie 900.000, que se usó en zonas rurales del país en las que hubo un apoyo mayoritario para el candidato izquierdista Roberto Sánchez.

"Las actas de sufragio correspondientes a la serie 900.000, repito, las actas de sufragio correspondientes a la serie 900.000 son válidas y están sustentadas de manera previa por el padrón electoral del lugar donde se instalaron las mesas en las zonas de difícil acceso, es decir, en la zona rural del país", remarcó.

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Cuando se ha contabilizado el 98,48 % de los sufragios, la derechista Keiko Fujimori recibe hasta este jueves el 17,14 % de la votación, seguida por Sánchez, con el 12,04 %, y por López Aliaga, con el 11,89 %.

Estas cifras, además de confirmar la presencia de Fujimori en la segunda vuelta, tras haber recibido 2.832.377 votos, otorgan a Sánchez 23.362 votos de ventaja sobre López Aliaga, ya que el izquierdista suma 1.989.272 sufragios frente a los 1.965.910 del ultraderechista.

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El JNE anunció este jueves que espera proclamar los resultados finales de los comicios a mediados de este mes, con lo que se conocerá oficialmente a los dos candidatos que disputarán la Presidencia de Perú para el período 2026-2031 en la segunda vuelta electoral, que se celebrará el 7 de junio. EFE