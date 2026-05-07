Día de la Madre 2026: gasto se mantiene firme y compras se concentran en la última semana

El 53% de los encuestados planea mantener un presupuesto parecido al del año anterior, mientras que un 39% proyecta elevar su nivel de gasto. Foto: difusión

La campaña por el Día de la Madre mantiene buenas perspectivas en Lima Metropolitana y confirma que, pese al contexto político, el consumo no muestra señales de retroceso. La mayoría de las familias planea comprar un regalo y, en muchos casos, incluso destinar un presupuesto mayor al del año pasado, impulsadas por el componente emocional que caracteriza esta celebración.

Un estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) revela que más del 90% de los consumidores realizará alguna compra por esta fecha. Además, el 53% prevé gastar un monto similar al de 2025, mientras que el 39% estima invertir más. A ello se suma que el 72% considera que la coyuntura política no influirá en sus decisiones de consumo.

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Compras se intensifican en los días previos

El informe identifica una marcada tendencia hacia las compras de último momento. Cerca del 48% de los consumidores adquiere los regalos durante la misma semana de la celebración, lo que concentra la mayor actividad comercial en los días finales de la campaña.

“Estamos ante una de las pocas campañas en las que el gasto se mantiene firme, independientemente del entorno. El Día de la Madre tiene un componente emocional que lleva al consumidor a priorizar esta fecha”, sostuvo Claudio Huamán de los Heros, director del GRIM.

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A pocos días de la celebración del Día de la Madre, los comercios en Lima, desde Mesa Redonda hasta los centros comerciales, se llenan de compradores. Descubre las ofertas, las tendencias en regalos y lo que más valoran las mamás en su día.

El especialista añadió que este comportamiento obliga a las marcas y comercios a reforzar estrategias rápidas y de alto impacto para captar la demanda en un periodo reducido. Según el estudio, el rango de gasto más frecuente se ubica entre S/ 100 y S/ 200, segmento donde se concentra el 41% de los encuestados. Otro 27% destinará entre S/ 50 y S/ 100.

Calidad y significado pesan más que las promociones

La investigación también muestra que los consumidores priorizan atributos relacionados con el valor simbólico del regalo antes que los descuentos. El 46% señaló que la calidad del producto es el factor principal al momento de decidir qué comprar.

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Las categorías más buscadas para esta campaña son ropa y accesorios, con el 40% de preferencia, seguidas de productos de belleza y joyería. En línea con esa tendencia, distintas marcas han reforzado sus propuestas enfocadas en bienestar, descanso y decoración para el hogar.

Entre las alternativas que vienen ganando presencia destacan las colecciones de pijamas Lilai x Marquis, orientadas a la comodidad y el descanso, así como la línea de decoración “Jardín Floral” de Folkánica, que incluye piezas de menaje y textiles inspirados en diseños florales y artísticos para el hogar.

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Ropa y accesorios lideran las preferencias de compra con el 40%, seguidos por artículos de belleza y joyería, lo que ha impulsado una mayor oferta de productos vinculados al bienestar y la decoración del hogar. Foto: Ripley x Folkánica

Restaurantes y delivery esperan mayor movimiento

El impacto de la campaña también se refleja en el sector gastronómico, uno de los más beneficiados durante esta celebración. De acuerdo con la Asociación Peruana de Hoteles, las ventas en restaurantes pueden incrementarse hasta en 80% durante el Día de la Madre, tanto por consumo presencial como por pedidos a domicilio.

En paralelo, las aplicaciones de delivery registran una mayor demanda frente a un domingo habitual. Datos de DiDi Food muestran que las categorías más solicitadas en estas fechas son pollo, alitas y sushi en presentaciones para compartir, mientras que los desayunos y brunch enviados como regalo también ganan popularidad.

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Además, más del 70% de los restaurantes registrados en la plataforma corresponde a pequeños y medianos emprendimientos gastronómicos, lo que convierte esta campaña en una oportunidad clave para ese segmento.

“En fechas como el Día de la Madre, a través de DiDi Food los usuarios pueden acceder a una amplia selección de platillos y opciones para todos los bolsillos. Además, desde DiDi Food buscamos facilitar que negocios, particularmente pequeños y medianos, puedan atender la alta demanda sin depender únicamente del consumo en sitio, ampliando su alcance y capacidad operativa, y generando oportunidades para todos los actores del ecosistema”, señaló Mónica París, directora regional de ventas para DiDi Food.

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La campaña por el Día de la Madre también impulsa el movimiento en el rubro gastronómico, que figura entre los sectores con mayor dinamismo durante esta fecha. Foto: YouTube

Tiendas físicas siguen liderando las compras

Pese al crecimiento del comercio electrónico en los últimos años, las tiendas físicas continúan siendo el principal canal para las compras del Día de la Madre. El estudio del GRIM indica que el 67% de los consumidores prefiere acudir directamente a establecimientos comerciales, mientras que el 23% opta por plataformas online.

En cuanto a los métodos de pago, predominan las modalidades directas: el 47% utiliza efectivo o tarjeta de débito y el 46% paga con tarjeta de crédito en una sola cuota. Esto refleja que la campaña mantiene un consumo relativamente controlado y con menor dependencia del financiamiento.

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La investigación fue realizada entre el 22 y el 30 de abril de 2026 en centros comerciales de Lima Metropolitana, con una muestra de 440 personas.