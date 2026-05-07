San Martín confirmó la salida de Simone Scherer y le dedicó emotiva despedida: “Cuatro temporadas inolvidables”

San Martín anunció oficialmente la salida de Simone Scherer. Crédito: Prensa USMP

La Universidad San Martín oficializó la salida de Simone Scherer con un emotivo mensaje en redes sociales, donde destacó el legado que dejó la central brasileña tras cuatro temporadas defendiendo la camiseta ‘santa’. La despedida estuvo acompañada de un video homenaje con algunos de sus mejores momentos en el club, generando gran emoción entre los aficionados y seguidores del vóley peruano.

La noticia llegó días después de que la propia voleibolista anunciara públicamente que está embarazada y que iniciará una nueva etapa en su vida personal, motivo por el cual se alejará temporalmente de las canchas. A raíz de ello, la institución de Santa Anita decidió dedicarle una sentida publicación para agradecerle por su entrega y compromiso durante todos estos años.

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“Gracias por tanto, Simone: siempre parte de nuestra familia”, escribió San Martín al inicio de su publicación oficial en redes sociales. El club también resaltó las cualidades humanas y deportivas de la brasileña, quien se convirtió en una de las extranjeras más importantes y queridas de la institución en los últimos años.

“Tras cuatro temporadas inolvidables, Simone Scherer deja el club para vivir una nueva y maravillosa etapa. Vivimos una historia marcada por su coraje, entrega y profesionalismo dentro y fuera de la cancha. Su forma de competir y de representar estos colores quedará siempre en nuestros corazones”, añadió el elenco de Santa Anita.

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El club 'santo' le dio las gracias a la central brasileña por su aporte en las últimas cuatro temporadas. (Video: Prensa USMP)

Finalmente, la USMP cerró el mensaje con una cálida despedida dedicada a la voleibolista brasileña: “¡Hasta pronto, ‘Simo’!”. La publicación estuvo acompañada de un video con imágenes de distintas etapas de Scherer en el equipo: entrenamientos y momentos especiales con sus compañeras y junto a la hinchada.

El emotivo anuncio de Simone Scherer

La salida de Simone Scherer ya se intuía desde hace algunos días, especialmente después de que la propia jugadora compartiera un emotivo anuncio en sus redes sociales para confirmar su embarazo. La brasileña publicó fotografías mostrando una ecografía, ropa de bebé y su camiseta del club, acompañadas del mensaje: “Esta será mi nueva temporada”.

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Su publicación causó enorme impacto en el entorno del vóley peruano y recibió cientos de comentarios de apoyo y felicitaciones. Varias jugadoras, excompañeras y personajes relacionados al deporte celebraron la noticia y le desearon éxito en esta nueva etapa personal.

Emotiva publicación de Simone Scherer.

Una jugadora muy querida en San Martín

Además de su destacado rendimiento dentro de la cancha, Simone Scherer logró construir una conexión muy especial con la hinchada de San Martín gracias a su liderazgo, carácter competitivo y entrega constante en cada partido. La central brasileña no solo se convirtió en una de las principales figuras del equipo, sino también en una de las jugadoras más queridas por los aficionados ‘santos’.

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Durante sus cuatro temporadas en el club, fue protagonista de importantes campañas y terminó consolidándose como una de las grandes referentes del plantel. Con la camiseta ‘alba’, alcanzó el subcampeonato nacional en dos oportunidades y logró otras dos veces el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley, siendo pieza fundamental en cada una de esas temporadas.

La salida de Scherer también marca el inicio de una etapa de cambios en la USMP, que atraviesa un proceso de reestructuración luego de finalizar en la segunda posición En los últimos días, el club también confirmó otras bajas dentro del plantel y se espera una importante contratación de cara a la próxima temporada. Sin embargo, la despedida de Simone tiene un significado especial tanto para la institución como para los hinchas.

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San Martín se despidió de Simone Scherer con un mensaje de gratitud. Crédito: USMP

Más allá de los resultados deportivos, la brasileña dejó una huella profunda en San Martín por su profesionalismo, compromiso y forma de representar al club dentro y fuera de la cancha. Por ello, la institución decidió despedirla con un mensaje cargado de cariño, gratitud y reconocimiento por todo lo vivido durante estos años.