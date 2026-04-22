Perú

Real Plaza anuncia nuevo centro comercial en Trujillo, a un año del colapso del techo del anterior

El nuevo Real Plaza de Trujillo tendría parque y “terrazas abiertas”, en un boulevard, que promete cumplir con “altos estándares”. Como se recuerda, el colapso de su techo ocasionó la muerte de al menos seis personas

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Nuevo Real Plaza en Trujillo
El centro comercial tendrá áreas sin techo, como una explanada y terrazas libres y un parque. - Crédito Real Plaza

Real Plaza regresará a Trujillo. La empresa del Grupo Intercorp, de Carlos Rodríguez-Pastor Persivale, uno de los hombres más ricos del Perú, ha anunciado la construcción de un nuevo centro comercial en la región donde sucedió la tragedia del mall anterior.

“La cadena peruana de centros comerciales Real Plaza anunció el desarrollo de un nuevo centro comercial en Trujillo, que marcará una nueva etapa para la ciudad, promoviendo la reactivación económica y el crecimiento de la región a largo plazo. Con una inversión de S/500 millones, considerada la mayor en un centro comercial en el país, su ejecución permitirá la generación de más de 12 mil empleos directos e indirectos, contribuyendo de manera concreta a dinamizar la economía local y crear nuevas oportunidades para miles de familias”, resalta la empresa en su comunicación oficial.

Pero este centro comercial será muy diferente al anterior, el que era enteramente cerrado. Esta vez el centro comercial contará con un parque de acceso libre y una explanada multiuso para activaciones culturales, así como un boulevard gastronómico, con una variedad de restaurantes con terrazas abiertas. Así, el anuncio se da a poco más de un año de la tragedia del centro comercial cuyo techo colapsó y causó la muerte de al menos seis personas.

Colapso del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo. (Foto: GORE-La Libertad)
Así fue el colapso del techo del patio de comidas del anterior y cerrado centro comercial Real Plaza Trujillo. - Crédito GORE-La Libertad

Real Plaza Trujillo regresa

“Con el nuevo Real Plaza Trujillo buscamos contribuir a una nueva etapa para la ciudad, con un fuerte compromiso con la comunidad y su desarrollo. Este proyecto es el más grande en el que nos hemos embarcado y apunta a ofrecer a Trujillo el centro comercial más moderno del país”, afirmó Hernán Malpartida, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza.

Así, el nuevo mall tendrá más de 83,000 m² de área comercial, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 57% respecto al mall anterior. El proyecto incluirá un segundo nivel y contará con seis tiendas de gran formato, más de 115 marcas, más de 1,500 estacionamientos, así como espacios enfocados especialmente para la comunidad.

Entre ellos, tendrá áreas con grandes espacios libre y sin techo: un parque, una explanada y hasta terrazas abiertas.

  • Destacan un gran parque de acceso libre, con fuentes de agua, vegetación, áreas de descanso, zona de mascotas, y una explanada multiuso para activaciones culturales y de bienestar
  • Asimismo, se contempla un nuevo boulevard gastronómico, con una variedad de restaurantes con terrazas abiertas, zonas de servicios financieros
  • Una moderna clínica que contará con un ingreso independiente, lo que facilitará su accesibilidad y permitirá su funcionamiento como un servicio para la ciudad, incluso más allá del horario tradicional del centro comercial.
Real Plaza señala falta de sustento técnico en multa de Indecopi por accidente que dejó seis muertos. (Foto:X/@Real Plaza)
Real Plaza señaló falta de sustento técnico en multa de Indecopi por accidente que dejó seis muertos. - Crédito Real Plaza

Tendrá “altos estándares”

Asimismo, según informan, el proyecto promoverá la participación de emprendedores locales, “consolidándose como un punto de encuentro para los ciudadanos y combinando comercio, servicios y experiencias en un solo lugar”.

“En línea con esta propuesta integral, el centro comercial ha sido diseñado con altos estándares y buenas prácticas internacionales. La etapa de la construcción se estima en un plazo aproximado de dos años, una vez culminadas las etapas de diseño y los permisos correspondientes”, acota el Real Plaza. Si bien hay una mención a estos altos estándares, la marca no menciona la tragedia de febrero del 2025 en este comunicado.

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