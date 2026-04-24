Perú suma 128 sismos significativos registrados por el IGP en lo que va del año 2026

Dos fuertes sismos en el extranjero no provocarán tsunami en el litoral peruano. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: Andina/X@DHN_peru)

La actividad sísmica en el Perú continúa dentro de los niveles habituales para un país ubicado en una de las zonas tectónicas más activas del planeta. Un reciente gráfico difundido por Asismet, elaborado con información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), muestra que hasta el 23 de abril de 2026 se han reportado 128 sismos de magnitud 4.0 o superior en territorio nacional. La cifra permite comparar el comportamiento sísmico actual con los registros acumulados de los últimos 25 años.

Según el análisis, esta cantidad resulta ligeramente menor al promedio histórico para un 23 de abril dentro del periodo 2001-2025. El contraste muestra amplias diferencias entre años: el menor acumulado a esa fecha fue de 74 sismos en 2009, mientras que el mayor alcanzó 330 eventos en 2014. Esto confirma que la actividad sísmica anual puede variar significativamente sin que ello implique una anomalía inmediata.

¿Qué muestra la línea roja del 2026?

En el gráfico, la línea roja representa el acumulado de eventos sísmicos registrados durante 2026. Su trayectoria se ubica dentro del rango histórico observado, sin acercarse a los picos máximos de años especialmente activos ni a los mínimos más bajos.

Este gráfico del IGP y ASISMET muestra la cantidad acumulada de sismos mayores a M4.0 por día en Perú desde 2001 hasta 2026, destacando eventos sísmicos históricos relevantes. (IGP)

Esto sugiere que el ritmo de ocurrencia de sismos moderados en el presente año se mantiene dentro de parámetros considerados normales para el país.

¿Qué significa tener 128 sismos mayores a 4 grados?

Para especialistas, esta cifra no representa una situación extraordinaria. El Perú registra actividad sísmica constante debido a la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana, proceso geológico que genera movimientos frecuentes a lo largo de la costa, sierra y selva.

Los sismos de magnitud 4.0 o superior suelen utilizarse en este tipo de comparaciones porque son eventos mejor registrados y con mayor posibilidad de ser percibidos por la población.

Años con mayor actividad

El gráfico también recuerda periodos marcados por grandes terremotos o secuencias sísmicas que elevaron los acumulados anuales. Entre ellos destacan:

Arequipa 2001 , tras el terremoto de magnitud 8.4

Lamas 2005 , con sismo de magnitud 7.5

Pisco 2007 , con terremoto de magnitud 8.0

Ica 2011, con sismo de magnitud 6.9

En esos casos, las réplicas posteriores influyeron en el aumento del número total de eventos registrados.

¿Más sismos significa un gran terremoto cercano?

Sin embargo, eso no significa ausencia de riesgo. En el caso peruano, diversos estudios del Instituto Geofísico del Perú advierten que la costa central, especialmente frente a Lima y Callao, mantiene una importante acumulación de energía tectónica debido al llamado silencio sísmico, es decir, largos periodos sin un gran terremoto capaz de liberar esa tensión.

En la memoria colectiva del Perú, el 28 de octubre de 1746 resuena como el día en que un terremoto y maremoto arrasaron Lima, dejando una huella imborrable en la historia de la ciudad. (El Peruano)

Para Lima, el último evento catastrófico de gran escala ocurrió en 1746, cuando un terremoto destruyó gran parte de la capital virreinal y un tsunami arrasó el Callao, donde la mayoría de la población de entonces perdió la vida. Desde entonces, especialistas consideran que ese segmento costero continúa bajo observación por su potencial sísmico.

Si bien no existe una fecha posible para un nuevo gran evento, escenarios técnicos manejados en simulacros nacionales contemplan terremotos de hasta magnitud 8,8 con impacto en Lima y Callao. A ello se suma la vulnerabilidad de miles de familias asentadas en zonas de alto riesgo, como laderas inestables, áreas con suelos poco resistentes y sectores con construcciones informales, lo que podría agravar severamente los daños ante un sismo de gran intensidad.

La clave sigue siendo la prevención

Más allá de las estadísticas, el Perú mantiene una amenaza sísmica permanente. Por ello, las autoridades recomiendan:

Tener mochila de emergencia

Identificar zonas seguras

Contar con plan familiar de evacuación

Participar en simulacros

Revisar viviendas vulnerables