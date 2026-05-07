Cámara de Disputas de la FPF sanciona con dureza a UTC de Cajamarca: quita de puntos y prohibición de contratar

El club Universidad Técnica de Cajamarca sufre la resta de dos puntos en la Liga 1 y una estricta prohibición para fichar futbolistas extranjeros en el próximo mercado, al no cancelar la deuda con Gaspar Gentile, ahora en Alianza Lima (UTC)

El club Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) enfrenta un escenario complejo en la recta final del Torneo Apertura de la Liga 1. La reciente decisión de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha impactado directamente en su desempeño deportivo y planificación institucional.

Tras el fallo, UTC perdió dos puntos en la tabla y se le impidió registrar jugadores extranjeros en el próximo periodo de transferencias.

PUBLICIDAD

El motivo de la sanción es la deuda pendiente con el argentino Gaspar Gentile, quien actualmente integra el plantel de Alianza Lima. Esta medida altera la clasificación y condiciona los próximos movimientos del equipo dirigido por Carlos Bustos.

El fallo contra UTC y sus implicancias en la Liga 1

UTC perdió dos puntos en plena recta decisiva del Apertura y quedó comprometido en la tabla tras la sanción impuesta por la FPF. (UTC)

La sanción contra UTC de Cajamarca fue confirmada tras publicarse la resolución de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas, órgano dependiente de la Federación Peruana de Fútbol. El documento indica de manera explícita: “Ordenar la deducción de dos puntos en el campeonato de la Liga 1 2026 para el club Universidad Técnica de Cajamarca”. Además, establece la prohibición para inscribir futbolistas extranjeros en el siguiente periodo libre de pases, afectando tanto la situación deportiva como la estructura del plantel.

PUBLICIDAD

A la fecha de la sanción, UTC acumulaba 16 puntos y ocupaba la décima posición del Torneo Apertura, lejos de los puestos protagónicos. Tras la deducción, la institución cajamarquina queda con 14 puntos, acercándose peligrosamente a la zona de descenso y modificando la configuración de la tabla general. Esta decisión llega a solo cuatro jornadas del cierre del primer certamen del año, por lo que el margen de recuperación es limitado.

El caso que motivó la sanción involucra a Gaspar Gentile, futbolista argentino de 31 años, quien defendió la camiseta de UTC entre 2021 y 2023. Según el fallo, el club no cumplió con los beneficios sociales y otros compromisos económicos con el jugador, actualmente en las filas de Alianza Lima. Situaciones similares han ocurrido en temporadas previas, con deducciones de puntos por incumplimientos contractuales en la Liga 1, especialmente en fases decisivas del campeonato.

PUBLICIDAD

La restricción para fichar extranjeros

La Cámara de Disputas de la FPF prohibió a UTC fichar extranjeros tras confirmar incumplimientos económicos con Gaspar Gentile. (UTC)

Gaspar Gentile, quien llegó al fútbol peruano en 2020 con la Universidad San Martín, tuvo un paso relevante por el conjunto cajamarquino antes de continuar su carrera en Cusco y posteriormente en Alianza Lima. El conflicto con UTC se originó por pagos pendientes, lo que derivó en la intervención de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas.

En la resolución oficial, se detalla que el club no solo pierde dos puntos, sino que queda impedido de registrar futbolistas extranjeros en el próximo periodo de transferencias. Este aspecto representa un condicionante significativo para la directiva de UTC, que deberá reestructurar su estrategia de refuerzos para el segundo semestre de la temporada.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la institución cajamarquina no ha emitido un pronunciamiento público sobre la posibilidad de apelar el fallo. El precedente inmediato evidencia que estas sanciones suelen ser ejecutadas de manera inmediata, sin que los procesos de apelación modifiquen los efectos deportivos a corto plazo.

En este contexto, la situación de UTC se complica tanto en lo deportivo como en lo administrativo. El equipo dirigido por Carlos Bustos deberá afrontar el tramo final del Apertura con restricciones en su plantel y la presión de alejarse de los últimos lugares de la clasificación.

PUBLICIDAD

Entradas a la venta para el duelo ante FC Cajamarca

Con precios populares y tensión en la tabla, UTC abrió la venta de entradas para un duelo decisivo frente a FC Cajamarca en Cajabamba. (UTC)

Pese al escenario adverso, UTC de Cajamarca mantiene la expectativa por el próximo partido frente a FC Cajamarca, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura. El encuentro se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón, este viernes 8 de mayo a partir de las 15:00 horas, y se perfila como un duelo clave para las aspiraciones de ambos conjuntos cajamarquinos.

La dirigencia de UTC anunció la apertura de la venta de entradas a través de la plataforma Teleticket. Los boletos presentan diferentes precios según la ubicación: Norte y Sur a S/ 15, Oriente a S/ 20, Occidente a S/ 25, Butacas a S/ 30 y para niños de 1 a 10 años a S/ 10. Además, se informó que la hinchada visitante ocupará la tribuna norte del estadio.

PUBLICIDAD

“El viernes, Cajamarca se encuentra en la cancha. UTC vs. FC Cajamarca. Un duelo que se vive con orgullo y se empuja desde la tribuna”, comunicó el club en sus canales oficiales. La invitación a los aficionados enfatiza la importancia del respaldo local en un momento crítico para el equipo.

El ambiente previo al compromiso refleja la tensión generada por la sanción y la urgencia de UTC por sumar puntos ante un rival directo. El desarrollo del partido, así como la respuesta del público, marcarán el pulso de una jornada determinante en el calendario de la Liga 1.

PUBLICIDAD