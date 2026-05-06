Carné universitario 2026 está dedicado al Papa León XIV: Sunedu revela el nuevo diseño y así podrás tramitarlo

Créditos: Agencia Andina

La Sunedu presentó el nuevo diseño del carné universitario 2026, un documento que este año tendrá como figura central al Papa León XIV, en una decisión que busca resaltar su vínculo con el Perú y, en particular, con la comunidad universitaria. La imagen elegida no es casual: detrás del nombre de Robert Francis Prevost existe una trayectoria marcada por su labor pastoral en el norte del país y por una relación sostenida con instituciones de educación superior peruanas.

El anuncio llega en un momento en que miles de estudiantes de universidades públicas y privadas licenciadas ya vienen gestionando este documento clave, que no solo acredita la condición de estudiante, sino que también permite acceder al medio pasaje universitario en el transporte público. Según informó la entidad, el proceso de emisión ya está en marcha desde el 20 de abril y se desarrolla a través del Sistema de Información Universitaria (SIU), con trámites que dependen directamente de cada casa de estudios.

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El nuevo carné universitario 2026 llevará la imagen del Papa León XIV

La ruta Caminos del Papa León XIV tiene como centro a Chiclayo, Lambayeque, la cual podría ser potenciada por el turismo religioso. - Crédito Diócesis de Chiclayo

La Sunedu explicó que la elección del Papa León XIV para el diseño del carné universitario 2026 responde al primer año de su pontificado y al reconocimiento de su vínculo con el Perú. En su etapa como autoridad eclesiástica y académica, Prevost Martínez tuvo una presencia constante en espacios ligados a la formación superior, lo que motivó a la entidad a dedicarle este documento oficial que circula entre miles de universitarios en todo el país.

Uno de los elementos más destacados de esta relación es su paso por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), en Chiclayo, donde fue Gran Canciller durante ocho años. De acuerdo con la información difundida por la propia Sunedu, se trata de la única universidad peruana que tuvo al actual Papa como máxima autoridad eclesiástica universitaria.

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A ello se suma su vínculo con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde integró la Asamblea Universitaria entre 2017 y 2023 en representación del Episcopado Peruano. Además, en 2023 recibió la Medalla de Honor Jorge Dintilhac, una distinción que refuerza su cercanía con el ámbito académico nacional y que ahora forma parte del contexto simbólico del nuevo documento universitario.

La apuesta de la Sunedu busca reconocer una figura que no solo ha estado asociada al trabajo religioso, sino también al acompañamiento de procesos educativos y a la formación de jóvenes. En ese sentido, el carné universitario 2026 no solo tendrá un valor administrativo, sino también una carga institucional que conecta con la historia reciente de la educación superior peruana.

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Cómo se tramita el carné universitario 2026 y qué beneficios otorga

Con el aumento de pasajes en el transporte público, también se han estado debilitando la aplicación del medio pasaje universitario. - Crédito Andina

El proceso de emisión del carné universitario 2026 continúa habilitado para las universidades públicas y privadas licenciadas del país. El trámite no lo realiza el estudiante de manera individual ante la Sunedu, sino su propia universidad, que debe ingresar la solicitud mediante el SIU una vez que el alumno se encuentre matriculado en un periodo académico vigente.

La entidad precisó que la vigencia del documento es de un año contado desde la fecha de emisión, y que el costo del trámite, ya sea por emisión regular, duplicado o corrección, es de S/ 17.70. Hasta la fecha del último reporte, la Sunedu había emitido 69,581 carnés universitarios 2026 y entregado más de 31 mil documentos a universidades de todo el país, una cifra que refleja el avance del proceso en esta etapa del año.

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Uno de los puntos que más interés genera entre los estudiantes es el acceso al medio pasaje universitario, beneficio que sigue siendo uno de los principales usos del carné. La Sunedu recordó que este derecho equivale al 50 % de descuento sobre la tarifa regular y aplica tanto en el transporte urbano como interurbano. En el caso de Lima y Callao, la referencia para la fiscalización recae en la ATU, mientras que en situaciones que impliquen cobros indebidos o negativas injustificadas también interviene Indecopi.

La normativa establece que el beneficio puede usarse de lunes a sábado, desde las 5:00 a. m. hasta la medianoche. Por ello, la Sunedu exhortó a transportistas, choferes, cobradores y autoridades a verificar siempre la fecha impresa en el carné, sin acudir a criterios distintos ni cuestionamientos ajenos al documento.

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En esa línea, la entidad insistió en que el carné universitario es el único medio oficial para acreditar la condición de estudiante ante las empresas de transporte. Esto significa que cualquier revisión debe centrarse en el documento físico y en la fecha que aparece allí consignada, ya que ese es el parámetro legal para determinar si el estudiante conserva o no el derecho al pasaje diferenciado.

La Sunedu también recordó que, en caso de vulneración del beneficio, los estudiantes pueden presentar sus denuncias ante la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) o ante Indecopi, según corresponda. El objetivo, señaló, es que el derecho al medio pasaje universitario se respete de manera efectiva en todo el sistema de transporte público.

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