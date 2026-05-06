Rebeca Escribens destruye a Christian Domínguez y descarta trabajar con él en 'América Hoy': "Hipócrita y conchudo"

Rebeca Escribens no se guardó nada y arremetió duramente contra Christian Domínguez en pleno programa en vivo, calificándolo de 'hipócrita y conchudo'. La conductora defendió a Melanie, expareja del cantante, por todo lo que tuvo que soportar. Video: América TV / América Hoy

Rebeca Escribens volvió a encender la polémica con sus declaraciones sobre Christian Domínguez, a quien calificó sin filtros de “hipócrita” y “conchudo” en el set de ‘América Hoy’. La conductora no solo cuestionó la presencia del cantante en el programa, sino que fue tajante al responder si aceptaría trabajar a su lado: “No, mi reina”, respondió cuando Janet Barboza le hizo la pregunta directamente.

El episodio se produjo luego de que Christian Domínguez revelara que perdió la oportunidad de incorporarse como conductor de ‘América Hoy’ a raíz de los escándalos que lo vinculan con sus exparejas Melanie Martínez y Pamela Franco. La molestia de Escribens fue evidente desde el inicio: “Lo peor es que lo traen justo los dos días que yo no estoy como para poderle responder”, expresó.

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La conductora dejó claro que sus críticas no responden a un hecho aislado, sino a un patrón de comportamiento que, según ella, se repite a lo largo de los años. “Lo comento acerca de todos los años que él ha estado metiendo la pata, cuya conducta no ha sido la más propicia”, señaló.

Escribens también reveló que conoce de cerca a Melanie Martínez, lo que refuerza su postura. “Lamentablemente, para su mala suerte, yo conozco a Melanie desde hace muchísimos años”, afirmó.

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Christian Domínguez justifica su decisión de demandar a Pamela Franco, pero Rebeca Escribens le recuerda su pasado. La conductora de 'Espectáculos' defiende el largo silencio de Melanie Martínez y cuestiona la actitud del cantante. Video: América TV / América Espectáculos

Un historial de enfrentamientos directos

Las declaraciones de Rebeca Escribens no son nuevas. La conductora ha tenido varios cruces con Domínguez en el mismo set de ‘América Hoy’. En marzo, cuando el cantante intentó opinar sobre el escándalo de infidelidad de Mario Irivarren y Said Palao, Escribens lo confrontó sin titubeos: “Tú cállate, Christian, porque estás pintado. ¡Tú no tienes moral para hablar!”. En esa ocasión, el set estalló en risas y el hashtag #ClanDeLosInfieles se hizo tendencia en redes sociales.

Escribens también recordó en su más reciente pronunciamiento que ya le ha dicho en persona lo que piensa. “Ha estado acá y le he dicho en su cara que es un hipócrita, que es un conchudo”, afirmó, dejando en claro que no tiene reparos en sostener sus opiniones frente al propio artista.

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La defensa de Melanie Martínez y la pregunta sobre los hijos

Unos minutos antes, en ‘América Espectáculos’, Rebeca cuestionó que Christian Domínguez reclame a las madres de sus hijas por hablar públicamente, cuando él mismo no se comportó de manera ejemplar durante años.

"Cuando mencioné la nota en donde lo escuchaba aquí bien parado, bien caradura diciendo que por qué tienen que hablar. Reclama un alboroto por parte de las madres de sus hijas cuando no se acuerda que ellas, o al menos Melanie, han estado calladas durante muchos años guardando distancia", enfatizó.

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Rebeca Escribens calificó a Christian Domínguez de hipócrita y aseguró que no trabajaría con él en 'América Hoy'.

La conductora también planteó una pregunta que resonó en el set y en redes sociales: “¿Quién le dice a Christian o cómo repara en todo caso esos años donde su hija vio redes, noticias, en donde su padre se comportaba mal? ¿Quién paga la psicóloga? ¿Quién la ordena emocionalmente?”.

La postura de Domínguez y la respuesta de sus exparejas

Christian Domínguez, por su parte, se presentó en ‘América Hoy’ un día antes para reafirmar su demanda contra Pamela Franco y minimizar las declaraciones de la cantante. “Yo no tengo nada que decir sobre eso, ni siquiera me preocupa. Sí me ha perjudicado laboralmente porque estaría aquí, en América Hoy, pero lamentablemente empezó todo”, señaló el cumbiambero.

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Pamela Franco, sin embargo, se ratificó en sus declaraciones: “Mi abogada ya respondió la carta, yo no me voy a retractar porque todo lo que he dicho son mis vivencias. Con esa carta notarial, el señor Domínguez lo único que ha querido es silenciarme y yo, la verdad, no me voy a retractar de algo que yo sé que es verdad".

Melanie Martínez también se quebró en una entrevista al recordar los años de silencio que mantuvo y cuestionó que Domínguez no sea consciente del impacto de sus acciones en su hija y en ella misma.

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Magaly Medina critica duramente al programa 'América Hoy' por invitar a Christian Domínguez para opinar sobre temas de infidelidad, calificándolo como una falta de valores. Además, aplaude la reacción de Rebeca Escribens, quien finalmente mostró su carácter y lo enfrentó en vivo | Magaly TV: La Firme

En su momento, Magaly Medina también celebró la actitud de Rebeca Escribens al enfrentar a Domínguez, calificándola como uno de los momentos más auténticos de la conductora.

“Lo único bueno que hoy por fin vi a una Rebeca Escribens, que así la quisiera mirar todos los días. Rebeca, por favor, anímate, haz esto más seguido”, dijo la periodista, añadiendo que la decisión de los productores de llevar a Domínguez como comentarista en temas de infidelidad evidenciaba una crisis de valores en el programa.

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