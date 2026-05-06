Fenómeno El Niño se intensificaría en Perú por tres ondas Kelvin cálidas que elevarán la temperatura del mar, advierte Enfen

Enfen advierte sobre posible incremento de la temperatura del mal. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

El arribo de tres ondas Kelvin cálidas al mar peruano durante mayo y junio elevará la temperatura superficial del agua, impulsando el desarrollo del Fenómeno El Niño Costero en el litoral y podría intensificar sus efectos hasta inicios de 2027. Según Luis Vásquez, vocero de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen), la evolución de este fenómeno depende de factores oceánicos y atmosféricos, con impactos inmediatos en actividades productivas y temperaturas ambientales.

El pronóstico oficial de Enfen —actualizado cada dos semanas— indica que el Fenómeno El Niño Costero actualmente presenta una intensidad débil, pero evolucionará a una fase moderada entre mayo y julio; este cambio dependerá principalmente de la llegada de las ondas Kelvin cálidas y de la fuerza de los vientos costeros, según especificó Vásquez a Agencia Andina. De concretarse la transición, la anomalía térmica del mar, actualmente entre 1 y 1,5 °C por encima del valor normal, podría superar los 2 °C en el litoral peruano hacia el inicio del invierno.

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El experto precisó que los escenarios de evolución para el Niño Costero se mantienen con una baja probabilidad de alcanzar una intensidad extrema, descartando rumores sobre un evento extraordinario en el corto plazo: “Las probabilidades de un fenómeno extremo son muy bajas con las proyecciones actuales”, afirmó Vásquez.

Ondas Kelvin elevan la temperatura del mar peruano

En las próximas semanas, tres ondas Kelvin cálidas cruzarán el océano Pacífico desde zonas occidentales hasta el litoral de Perú. Este fenómeno, confirmado por Enfen, trasladará calor y mantendrá condiciones favorables para que la superficie marina registre temperaturas superiores a su promedio histórico.

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“Tenemos tres ondas Kelvin cálidas que llegan entre mayo y junio. Eso mantendrá el sistema caliente o incluso puede incrementarlo en algún momento”, explicó Vásquez. Esta llegada se da en un contexto donde el mar peruano ya muestra valores anómalos: entre 1 y 1,5 grados Celsius por encima de lo habitual, nivel que refuerza la persistencia de las condiciones asociadas a El Niño.

La influencia de estas ondas —junto con el comportamiento de los vientos y la circulación atmosférica— obliga a ajustar los pronósticos de duración e intensidad del evento. Según Vásquez, el umbral para una fase moderada no se ha alcanzado todavía, aunque la persistencia del calentamiento es un indicio de que la transición podría concretarse en las próximas semanas. De acuerdo con los reportes, la permanencia de este escenario se extendería por lo menos hasta el inicio de 2027.

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El Niño Costero persistiría hasta 2027, pero sin lluvias intensas en el corto plazo

La última comunicación de Enfen pospuso la transición a fase moderada de El Niño Costero de mayo a junio, en línea con la naturaleza fluctuante del fenómeno. “Las variaciones en los pronósticos responden a que la temperatura y las condiciones del mar y la atmósfera cambian de manera constante. Por ello, hacemos ajustes frecuentes, pero a largo plazo, la permanencia del evento no ha variado”, detalló Vásquez.

Las estimaciones científicas —nacionales e internacionales— utilizadas por Enfen reflejan la dificultad de proyectar con certidumbre la evolución de El Niño más allá del corto plazo. El propio Vásquez señaló la incertidumbre que supone ampliar el horizonte del pronóstico: “Un pronóstico a corto plazo es más certero. A largo plazo pueden ocurrir fenómenos en días o meses que alteren la proyección”.

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El representante de Enfen anticipó que, según los modelos más recientes, el evento persistiría hasta enero de 2027, con actualizaciones periódicas basadas en nuevos datos oceanográficos y atmosféricos. Agregó que el Niño global —que afecta el Pacífico central, región 3.4— se mantiene en condiciones neutras, aunque podría evolucionar a cálido entre julio y los últimos meses del año, lo que modificaría el régimen de lluvias y las condiciones climáticas hacia finales de 2024.

Dos potentes ciclones tropicales giran sobre el océano Atlántico, reflejando la compleja interacción entre los fenómenos climáticos El Niño y La Niña, que influyen directamente en su formación y fuerza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta a las preocupaciones regionales, Vásquez aclaró que durante otoño e invierno peruanos no se esperan lluvias intensas asociadas al evento. Las precipitaciones recientes en Piura, Tumbes, Lambayeque y Cajamarca, aunque parcialmente vinculadas a la mayor humedad producida por El Niño, han sido focalizadas y de bajo impacto: “No se esperan lluvias intensas ni huaicos de magnitud en el corto plazo”, subrayó.

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Pesca enfrenta cambios por el aumento de temperatura del mar peruano

El calentamiento del mar peruano ya deja huellas en sectores como la pesca. Vásquez puntualizó a la Agencia Andina que la anchoveta —especie peruana fundamental para la industria pesquera— se ha desplazado hacia zonas más cercanas a la costa y muestra una mayor mezcla de individuos juveniles y adultos.

Además, la presencia de especies de aguas cálidas en áreas próximas al litoral altera la estructura de las capturas y la biodiversidad marina. Estas modificaciones, advirtió Vásquez, requieren ajustes frecuentes en la gestión de la pesca y monitoreo constante para evitar efectos negativos en las poblaciones de especies comerciales y en el equilibrio del ecosistema.

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El anuncio también incluye un pronóstico estacional para agosto-octubre de 2024. (Foto: Andina)

En el ámbito agrícola, los impactos derivados del fenómeno dependen de la naturaleza de los cultivos y de las condiciones locales. Hasta ahora, de acuerdo con los reportes recogidos por Enfen, no se han comunicado afectaciones graves. Vásquez subrayó que la variabilidad climática obliga a una revisión constante de los escenarios y a la elaboración de planes sectoriales de prevención adaptativos, especialmente ante la posibilidad de que nuevas ondas cálidas prolonguen o intensifiquen el fenómeno más allá de 2026.

Un nuevo comunicado oficial de Enfen con probabilidades y proyecciones actualizadas se publicará en los próximos días, en línea con la política de revisión cada dos semanas que adoptó la Comisión Multisectorial ante la naturaleza dinámica del evento.

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