Gol de Lucas Colitto para abrir la cuenta en Cusco FC vs Estudiantes por la Copa Libertadores 2026

El volante apareció en el corazón del área rival y abrió el marcador en condición de local - Crédito: ESPN.

Fernando Muslera no podía sacar todo. El experimentado portero uruguayo se había consolidado como la figura del partido tras evitar la caída de su arco en numerosas acciones de peligro por parte de Cusco FC. Sin embargo, el guardameta de Estudiantes de La Plata no pudo detener el disparo de Lucas Colitto que abrió cuenta en el Garcilaso De la Vega y añadió una cuota de justicia al luminoso.

El elenco que dirige Alejandro Orfila había hecho los méritos para estar arriba en el marcador. Sin embargo, entre la imprecisión de los atacantes ’dorados’ y la pericia de Muslera, las redes del arco ’pincha’ no se habían movido.

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Pero la resistencia del cuadro de La Plata sucumbió a los 37 minutos de la primera mitad. Un cambio de frente encontró a José Manzaneda en área rival. El extremo intentó habilitar a Facundo Callejo. El ariete argentino dejó pasar el balón inteligentemente para que Lucas Colitto remate a placer.

Gol de Lucas Colitto en Cusco FC vs Estudiantes por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Captura ESPN.

El volante ofensivo en cayó una volea de zurda en el corazón del área que el cancerbero uruguayo no pudo enviar fuera de su arco. Tal como pasó en el encuentro en La Plata, Colitto volvió a marcar para los suyos ante el ’pincha’. De momento, esta victoria es vital para que los cusqueños apunten a sacar boleto, al menos, al repechaje de la Copa Sudamericana.

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La temporada de Lucas Colitto

El aporte de Lucas Colitto ha sido determinante en Cusco FC tanto en el ámbito local como internacional. El volante argentino se consolidó en la temporada pasada como el segundo mejor asistidor de la Liga 1, registrando 11 pases gol y siendo pieza clave para que los ‘dorados’ lograran el subcampeonato. Este año, Colitto ha extendido su influencia en la Copa Libertadores, donde suma las únicas dos anotaciones del club en la competición, ambas frente a Estudiantes de La Plata.

En el partido disputado en Argentina, Colitto definió una gran jugada individual para marcar el 1-1 parcial, mientras que en Cusco anotó el tanto que, por ahora, otorga tres puntos fundamentales al equipo peruano. Además, el centrocampista ofensivo viene de anotar en el empate 2-2 ante Sporting Cristal en Lima, manteniendo una regularidad que lo posiciona como uno de los referentes de la plantilla.

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Limeños y cusqueños igualaron 2-2 en el estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

¿Cómo marcha Cusco FC en el Grupo A de la Copa Libertadores?

Estudiantes ha igualado el marcador con gol de Tiago Palacios. Con esta diana, la situación de Cusco FC en el Grupo A de la Copa Libertadores se ha complicado aún más. El equipo peruano marcha en la última posición de la tabla, con apenas un punto después de cuatro partidos disputados. Cusco FC registra un empate y tres derrotas, con solo dos goles a favor y seis en contra, lo que le deja con una diferencia de gol de -4. En la parte alta, Flamengo lidera con siete puntos y una diferencia de +5, seguido por Estudiantes con seis unidades y un margen positivo de +1.

Independiente Medellín es tercero con cuatro puntos. El empate reciente ha dejado a Cusco FC prácticamente sin margen de error: necesita sumar en los dos encuentros restantes y esperar otros resultados para mantener opciones matemáticas de clasificación. La tabla refleja una lucha cerrada en la zona alta, mientras los ‘dorados’ enfrentan la urgencia de revertir una racha de tres derrotas consecutivas.

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