Melissa Klug aclara cómo es la convivencia entre Bryan Torres y sus nietos durante la ausencia de Samahara Lobatón

Melissa Klug aclara que Bryan Torres solo mantiene régimen de visitas con sus hijos dentro del hogar de Samahara Lobatón.

Melissa Klug salió a aclarar la situación de sus nietos durante la ausencia de Samahara Lobatón por estar en ‘La Granja VIP’y, en ese contexto, reveló las condiciones bajo las cuales Bryan Torres puede ver a sus hijos. La empresaria respondió a las preguntas de sus seguidores a través de una dinámica en redes sociales y fue directa al explicar el esquema de visitas del cantante.

“Mis nietos viven a una cuadra de mi casa y el papá solo tiene régimen de visitas dentro del hogar, o sea, dentro de la casa de Samahara, por eso él siempre que le toca verlos sube sus fotitos con sus hijos", señaló la ‘Blanca de Chucuito’, respondiendo así a quienes habían notado que Torres comparte imágenes con los menores en redes sociales de manera periódica.

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La aclaración de Klug despeja las dudas sobre la dinámica familiar que se vive mientras Samahara permanece en el encierro del reality. Según lo explicado, las visitas de Torres se realizan exclusivamente en el domicilio de la influencer y bajo condiciones previamente establecidas, sin que el cantante pueda llevarse a los niños fuera del hogar.

Samahara en el reality y sus hijos bajo el cuidado familiar

La ausencia de Samahara Lobatón por estar dentro de ‘La Granja VIP’ ha generado preguntas naturales sobre quién cuida a sus tres hijos. Melissa Klug, quien vive a solo una cuadra del domicilio de su hija, ha asumido un rol activo en el acompañamiento de los menores, especialmente durante esta etapa.

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La propia Samahara ha dejado ver desde el interior del reality el peso emocional que le genera la distancia con sus hijos. En una conversación con su compañero ‘Cri Cri’, la influencer expresó su deseo de abandonar el programa: “Ya me quiero ir a mi casa, arrepentida de no estar allá. Ya me quiero largar ya. La plata la hago aquí o afuera, ya no quiero”.

También mencionó que sus hijos están bajo el cuidado de su hermana menor, ‘Melissita’: “Qué ch**** hago aquí encerrada, mis hijos están con Melissita".

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En ese mismo contexto, Samahara se refirió con dureza a Bryan Torres y su presencia durante su ausencia: “Y encima la otra basu** si estará yendo, por él fuera, estaría de viaje todos los días para no estar con sus hijos", comentó, cuestionando la disponibilidad del cantante para estar con los menores.

La relación de Melissa Klug con Bryan Torres

La historia entre Melissa Klug y Bryan Torres ha sido compleja desde que el cantante inició su relación con Samahara. En un principio, Klug mostró su desaprobación, sobre todo por la cercanía de Torres con Jefferson Farfán, expareja de la empresaria y padre de dos de sus hijos. “De él no tengo buenas referencias y todo el mundo sabe de dónde lo conoce”, declaró Klug en su momento.

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Con el tiempo, la relación tuvo momentos de cordialidad, incluyendo episodios en los que Torres fue aceptado en celebraciones familiares. Sin embargo, los conflictos públicos entre Samahara y el cantante, así como episodios de peleas que llegaron a hacerse virales, deterioraron la confianza de la madre y la llevaron a marcar distancia para proteger a su hija y a sus nietos.

Actualmente, la postura de Klug sobre el vínculo de Torres con sus nietos es clara: las visitas se realizan en un entorno controlado, dentro del hogar de Samahara, sin que el cantante pueda sacar a los menores del domicilio.

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En la misma dinámica de preguntas, Melissa Klug también se refirió a Youna, padre de la hija mayor de Samahara y actual pareja de la influencer. La empresaria dejó en claro que la relación con él es buena y que incluso planean hacer una transmisión en vivo juntos: “Ya le dije que en breve nos vamos a comunicar, todo bien”.

Klug también ha expresado en otras oportunidades que apoya la relación de Samahara con Youna y que, si él hace feliz a su hija, no tiene inconvenientes con que la pareja formalice su vínculo cuando la influencer salga del reality.

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