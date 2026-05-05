¿Mario Hart y Paloma Fiuza juntos? Israel Dreyfus aviva rumores tras distanciamiento de Korina Rivadeneira

Israel Dreyfus, vestido de Batman, asegura que su 'sexto sentido arácnido' le indica una situación sentimental entre Paloma Fiuza y Mario Hart. YouTube: Sin Más Q'Decir.

En el reciente episodio de ‘Sin más que decir’, Israel Dreyfus puso en el centro de la conversación la posible cercanía entre Mario Hart y Paloma Fiuza, luego de que ambos quedaran solteros tras la aparente separación del piloto de Korina Rivadeneira.

La insinuación del exchico reality ha encendido el debate entre seguidores y panelistas de espectáculos, alimentando rumores sobre un posible romance entre los populares integrantes del mundo del entretenimiento.

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Dreyfus, fiel a su estilo provocador, no dudó en dejar abierta la posibilidad de una relación más allá de la amistad, asegurando: “Mi sexto sentido de Caballero del Zodiaco, mi ojo biónico, me indica que no fallo”. Sus palabras encontraron eco en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en especular sobre el futuro sentimental de Hart y Fiuza.

El comentario de Israel Dreyfus

Durante la conversación, Israel Dreyfus preguntó a la conductora Diana Sánchez sobre el estado sentimental de Paloma Fiuza y Mario Hart. Mientras ella confirmó que Paloma está soltera, Dreyfus insistió en que su “sentido arácnido” le indicaba que algo más podría estar ocurriendo entre la modelo brasileña y el piloto peruano.

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Aunque Diana intentó restar importancia y tachó a su compañero de “mal hablado”, Dreyfus se reafirmó en su postura y sugirió que no suele equivocarse en estos temas.

El intercambio, entre risas y bromas, dejó la puerta abierta a nuevas interpretaciones y fue rápidamente replicado por páginas de espectáculos y usuarios en redes.

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Israel Dreyfus desliza que Mario Hart y Paloma Fiuza tendrían algo más que amistad tras la crisis con Korina Rivadeneira.

La frialdad entre Mario Hart y Korina Rivadeneira alimenta el rumor

El comentario de Israel Dreyfus llegó en un contexto de fuerte especulación sobre la relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira. Un reciente y frío saludo de cumpleaños de la modelo al piloto generó cientos de comentarios en redes sociales, donde muchos interpretaron el mensaje distante como una confirmación de que la pareja estaría separada.

Mientras Mario celebró su cumpleaños número 39 con mensajes reflexivos sobre su vida y carrera, la reacción de Korina fue breve y sin muestras de afecto: “Feliz cumple, feliz vida, bendiciones, salud y felicidad por siempre”. La ausencia de palabras cariñosas y la formalidad del saludo hicieron eco en la audiencia, que rápidamente viralizó memes y teorías sobre el estado sentimental de la pareja.

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Mario Hart celebra 39 años envuelto en rumores de separación tras el frío saludo público de Korina Rivadeneira en Instagram. (Instagram Mario Hart)

El historial de rumores y señales de distanciamiento

La pareja conformada por Mario Hart y Korina Rivadeneira ha sido durante años una de las más mediáticas del espectáculo nacional. Sin embargo, el cambio en la frecuencia y el tono de sus publicaciones, la venta de la casa familiar y la revelación de que duermen en lugares distintos han sido interpretados como señales de crisis.

A esto se suma la declaración viral de la hija de la pareja, quien afirmó en un video: “mamá no vive con papá”, lo que avivó aún más las especulaciones. Mario y Korina han optado por mantener en privado los detalles de su vida personal, asegurando que cualquier anuncio oficial será comunicado directamente por ellos.

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La convivencia familiar y las apariciones públicas

A pesar de los rumores, tanto Mario Hart como Korina Rivadeneira han defendido la importancia de mantener un ambiente de armonía por el bienestar de sus hijos. En fechas recientes, la pareja apareció junta en videos familiares durante Semana Santa, participando en actividades con los pequeños y mostrando una relación cordial.

Ambos insisten en que, más allá de lo que se especule, siguen colaborando como padres y priorizando la tranquilidad de su entorno familiar. Sin embargo, la falta de muestras públicas de afecto y la cautela en sus declaraciones alimentan la expectativa mediática.

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La pareja de Mario Hart y Korina Rivadeneira resalta el compromiso de proteger la privacidad de su vida personal ante la presión mediática. (Instagram Mario Hart)