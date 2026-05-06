Cristian Penilla, hábil extremo de Alianza Atlético, suena para reforzar a Sporting Cristal en el segundo tramo de la Liga 1 2026

Cristian Penilla, de 35 años, es rastreado por Sporting Cristal. - Crédito: Alianza Atlético

La renuencia de las autoridades de Sporting Cristal por acometer operaciones para reforzar al plantel se difuminó. A raíz del momento tumultuoso que se experimenta en el Torneo Apertura 2026, donde fecha a fecha derrapan hasta el punto de asomarse a la franja roja del descenso, se ha llegado a la conclusión de ir al mercado de pases no bien abra.

Con la posibilidad de la apertura de la carpeta de refuerzos, los altos mandos de la institución ‘cervecera’ buscan especialmente un delantero / extremo que resuelva la falta de gol y transforme los yerros constantes en aciertos determinantes. Así las cosas, se ha rastreado una opción que viene brillando en la Liga 1.

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Cristian Penilla registra dos goles y la misma cantidad de asistencias en Liga 1 2026. - Crédito: Alianza Atlético

El ecuatoriano Cristian Penilla es un candidato importante para llegar a Sporting Cristal a mediados de temporada, según un reporte del portal de traspasos ‘Mr Off’ y refrendado por la website Ecuavisa. En concreto, el desequilibrante extremo está bajo la lupa y se encuentra siendo seguido a la espera del siguiente paso desde los despachos de La Florida.

Aunque Penilla cuenta con una extensa trayectoria, incluyendo un paso concreto por la selección de Ecuador hace más de una década, juega en contra su avanzada edad. Con 35 años, tal vez, no entre como tal en la categoría de refuerzo, pero sí podría ser un puntual de utilidad en una temporada con claroscuros para los ‘rimenses’.

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Resurrección

Después de seis años, Cristian Penilla regresó al exterior. Sus buenas campañas militando en la Liga Pro con registros notables le permitieron mudarse hacia Perú fichando por el Alianza Atlético de Sullana, en el que es uno de los referentes por su vasta experiencia en escenarios foráneos.

En el pasado curso destacó en el modesto Mushuc Runa. Fue titular indiscutible, demostrando un espléndido estado de forma. En 34 partidos anotó siete goles y contribuyó con cuatro asistencias. Esas estadísticas mejoraron su paso por Libertad, en el que metió seis dianas y ofreció cuatro pases; todo ello en un tramo de 15 participaciones.

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Cristian Penilla cuenta con un nivel físico óptimo. - Crédito: Alianza Atlético

Penilla ha caído de pie en Alianza Atlético. Su potencia, velocidad y denuedo le han abierto el puesto de extremo toda vez que es uno de los líderes de la estructura ‘churre’, guiando a jóvenes valores extranjeros como Valentín Robaldo y Franco Coronel. En la actualidad, posee dos celebraciones y dos pases de gol en 13 duelos.

En sus mejores épocas, Cristian deslumbraba por ser una garantía resolutiva en el área. Ello quedó contrastado en las dos temporadas ininterrumpidas en las que destacó en la Major League Soccer con el New England Revolution (2018-2020). Anteriormente, vistió las camisetas del Chapecoense, Atlético Morelia, Pachuca y Barcelona SC.

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