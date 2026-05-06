Madre vive calvario tras más de 10 días de la desaparición de su hijo, entre engaños y llamadas faltas: “Duele mucho no ver a mi hijo”

Un adolescente lleva más de 10 días desaparecido en San Juan de Lurigancho y su familia vive momentos de angustia sin respuestas claras sobre su paradero. En medio de la búsqueda, su madre denuncia haber recibido llamadas falsas y posibles intentos de extorsión que agravan la incertidumbre. Mientras continúan los operativos y la difusión del caso, el pedido es claro: brindar solo información verificada que ayude a encontrarlo. Fuente: ATV Noticias

La desaparición de un menor con necesidades especiales ha sumido a una familia de San Juan de Lurigancho en una angustia prolongada. Un adolescente de 16 años diagnosticado con esquizofrenia, fue visto por última vez el 26 de abril en la avenida Chimú con el cruce de Chinchaysuyo. Su madre, Sara, enfrenta desde entonces una incertidumbre atroz mientras espera noticias concretas sobre su paradero.

A lo largo de estos once días, la familia ha experimentado un profundo desgaste emocional. La búsqueda incesante y la falta de información verificable han impactado la salud y la estabilidad de la madre, quien padece dolores articulares y no puede trabajar fuera de casa. La muerte del padre agravó la situación económica y emocional del hogar, aumentando la vulnerabilidad del entorno de Isaías.

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Isaías, de 16 años y contextura delgada, desapareció el 26 de abril en San Juan de Lurigancho. Su madre, Sara, informó que el joven padece esquizofrenia y que la vivienda familiar no es segura tras una crisis previa.

Sara, madre de un adolescente con esquizofrenia desaparecido en San Juan de Lurigancho desde el 26 de abril, expresa su desesperación y angustia mientras busca noticias de su hijo. (Composición: Infobae Perú)

Falsas alertas y engaños complican la búsqueda del menor desaparecido

Durante la búsqueda, Sara ha recibido múltiples llamadas falsas que han intensificado su sufrimiento. Personas desconocidas le aseguraron que Isaías había sido encontrado o incluso que estaba secuestrado, generando episodios de desesperación. “Me llamaron para decirme que lo tienen retenido. No se jueguen conmigo porque duele mucho no ver a mi hijo”, expresó la madre ante las cámaras de ATV Noticias.

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“Díganme sinceramente: mándenme una foto si lo ven, si por algún motivo lo encuentran. Llame a la policía y envíe una foto, por favor”, acotó.

Las falsas promesas y la extorsión telefónica han provocado una sobrecarga emocional en la madre, quien debe enfrentar no solo la incertidumbre sobre el estado de Isaías, sino también el temor constante a ser engañada. El dolor de recibir información no verificada, muchas veces sin pruebas ni fotografías, incrementa el desgaste psicológico y dificulta la toma de decisiones durante la búsqueda.

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Isaías Alca regresa a casa después de un mes, pero no reconoce a su familia en San Juan de Lurigancho| Latina Noticias

Más de 610 cámaras con inteligencia artificial se suman a búsqueda del menor

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho activó un sistema de videovigilancia con más de 610 cámaras equipadas con reconocimiento facial. Ronald, representante de seguridad ciudadana, indicó que la inteligencia artificial ya analiza las imágenes captadas en puntos estratégicos para identificar al menor. “Una vez que tengamos la alerta, vamos a accionar. Ya hemos encontrado a más de 35 personas extraviadas”, detalló el funcionario.

En los últimos días se han reportado avistamientos de Isaías en zonas como Villa El Salvador, Miraflores y Barranco. Sin embargo, ninguno de estos reportes ha sido confirmado con evidencia fotográfica. La familia insiste en la importancia de recibir únicamente información verificada para evitar falsas expectativas y confusiones durante la búsqueda.

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Por ello, solicita a quienes crean haber visto al joven que se comuniquen con la policía y aporten pruebas claras. La colaboración ciudadana y la tecnología municipal son en este momento las principales herramientas para avanzar en la localización del adolescente.

Antecedente agrava preocupación familiar

No es la primera vez que el menor desaparece. En octubre del año pasado, el adolescente estuvo varios días fuera de su hogar. Al ser encontrado, no reconocía a su madre ni respondía a estímulos afectivos o verbales, un episodio que profundizó la preocupación familiar.

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Adolescente de 15 años fue encontrado tras días de desaparecido, pero ahora no reconoce a su madre

Según un informe psicológico recibido entonces, el cambio en el comportamiento de Isaías se vinculó a la reciente muerte de su padre, un factor que afectó gravemente su estabilidad emocional.

Desde aquel episodio, la madre de Isaías mantiene el temor constante de que pueda volver a ausentarse sin aviso. La familia busca orientación profesional y apoyo institucional para comprender las causas del comportamiento del menor y prevenir futuras desapariciones. La experiencia previa ha dejado claro que la atención especializada y la intervención oportuna son fundamentales.

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Canales de ayuda

Línea 114 (Ministerio de Salud): Atención psicológica gratuita, orientación sobre salud mental y soporte emocional en situaciones de crisis.

Atención psicológica gratuita, orientación sobre salud mental y soporte emocional en situaciones de crisis. Línea 100 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables): Asesoría en casos de violencia familiar, desaparición de menores y riesgos asociados. Canalización de denuncias y apoyo inmediato.

Asesoría en casos de violencia familiar, desaparición de menores y riesgos asociados. Canalización de denuncias y apoyo inmediato. Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas – Policía Nacional del Perú (PNP): Permite denunciar desapariciones, recibir orientación sobre procedimientos y acceder a acompañamiento policial.

Permite denunciar desapariciones, recibir orientación sobre procedimientos y acceder a acompañamiento policial. Número familiar habilitado: 927227705 para información directa sobre Isaías Wilfredo Alca.

La familia de Isaías y las autoridades locales reiteran el pedido a la ciudadanía para colaborar responsablemente y evitar la difusión de datos no confirmados. Cada aporte verificado acerca la posibilidad de un reencuentro seguro.

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