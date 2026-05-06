Peruanos llevados con engaños a combatir en Rusia se entregaron al ejército de Ucrania y ahora son prisioneros de guerra

El abogado de las familias de peruanos en Rusia, Percy Salinas, informa que al menos cuatro compatriotas han sido detenidos como prisioneros de guerra en Ucrania. Además, alerta que las redes de captación ahora también se dirigen a estudiantes y deportistas. (Crédito : TV Perú)

Al menos cuatro ciudadanos peruanos que fueron trasladados a Rusia bajo presuntas falsas promesas laborales se habrían entregado al ejército de Ucrania y actualmente permanecen detenidos como prisioneros de guerra. Así lo informó Percy Salinas, abogado de las familias afectadas, en entrevista con TV Perú.

El representante legal señaló que la cifra forma parte de un grupo mayor de peruanos involucrados en el conflicto entre los países, situación que —según indicó— continúa creciendo conforme aparecen nuevos testimonios y reportes de familiares. Salinas explicó que su equipo viene recopilando información y validando casos junto a distintas instituciones internacionales.

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“Por lo menos tenemos cuatro registrados”, afirmó el abogado respecto a los peruanos detenidos en Ucrania. Precisó además que los ciudadanos cruzaron la línea fronteriza y decidieron entregarse a las fuerzas ucranianas. Según relató, las familias lograron enterarse de esta situación luego de que los detenidos recibieran autorización para realizar una única llamada telefónica.

Denuncian que peruanos llevados con falsas promesas a Rusia acabaron como prisioneros en Ucrania. (Foto: Infobae Perú)

Solicitan información oficial a Ucrania

En entrevista con TV Perú, Salinas indicó que acudirá a la embajada de Ucrania para solicitar información oficial sobre la situación de los ciudadanos peruanos retenidos. Explicó que buscan confirmar el estado de salud, ubicación y situación legal de los compatriotas detenidos.

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Asimismo, sostuvo que la defensa legal también ha solicitado apoyo a organismos internacionales, entre ellos la Cruz Roja Internacional, debido a que estas entidades tendrían mayores facilidades para acceder a información relacionada con prisioneros de guerra y personas desaparecidas en zonas de conflicto.

El abogado advirtió además que existirían más casos similares entre ciudadanos latinoamericanos. Según mencionó, ya se tiene conocimiento de colombianos, argentinos y ecuatorianos detenidos en Ucrania bajo circunstancias parecidas.

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El abogado de las familias informa sobre el alarmante aumento de casos y el número de fallecidos, mientras piden a la Cancillería que negocie la repatriación de sus seres queridos. (Crédito: TV Perú)

Número de casos y fallecidos continúa aumentando

Durante la entrevista con TV Perú, Salinas indicó que el número de peruanos involucrados a la guerra en Rusia ya no sería de 180 personas, como se manejaba semanas atrás, sino de al menos 310 casos, cifra que incluso podría superar los 350 conforme continúan apareciendo nuevos reportes.

El abogado sostuvo que estas captaciones ya no se limitan a Lima, sino que también se han detectado casos en distintas regiones del país. Mencionó, por ejemplo, la existencia de personas captadas en Cajamarca. Según explicó, las presuntas redes de reclutamiento operarían ofreciendo falsas oportunidades laborales o deportivas para atraer ciudadanos peruanos y latinoamericanos.

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Salinas también confirmó que, hasta el momento, tienen registrados 15 peruanos fallecidos en el conflicto. Añadió que corresponde a la Cancillería peruana oficializar la lista completa, debido a que aún se encuentran realizando coordinaciones diplomáticas con Rusia.

Cuatro peruanos captados para ir a Rusia fueron detenidos en Ucrania como prisioneros de guerra. (Foto: Infobae Perú)

Familias denuncian desapariciones y amenazas

El representante legal indicó que algunas familias no tienen noticias de sus parientes desde hace siete meses. “Necesitamos saber dónde están”, declaró para el citado miembro, al referirse a los casos de ciudadanos desaparecidos o incomunicados en territorio ruso o ucraniano.

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Además, reveló que tanto familiares como integrantes de la defensa legal han recibido amenazas constantes. Por razones de seguridad, señaló que no se han difundido públicamente los nombres de los peruanos que lograron retornar al país.

Sobre este punto, precisó que, según información de la Cancillería, 18 ciudadanos peruanos ya regresaron al Perú mediante gestiones diplomáticas. Salinas afirmó que seis de esos casos pertenecen al grupo de familias que representa legalmente y adelantó que algunos de los retornados ofrecerán próximamente una conferencia de prensa para relatar su experiencia.

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La angustia crece para varias familias peruanas cuyos parientes se encuentran detenidos en Ucrania. Con hasta siete meses sin noticias, claman por ayuda al gobierno para conocer la verdad sobre su estado y situación legal. (Crédito: TV Perú)

Colombia endurece controles por reclutamiento

Percy Salinas también afirmó que el gobierno colombiano empezó a adoptar medidas más estrictas para evitar el traslado de ciudadanos hacia Rusia. Según indicó, el presidente Gustavo Petro habría dispuesto mayores controles migratorios para verificar el motivo de viaje de las personas que se dirigen a ese país.

“El Estado colombiano ha empezado a tomar acciones más drásticas”, sostuvo el abogado. Añadió que actualmente Rusia no representa un destino turístico habitual debido al contexto de guerra, por lo que consideró necesario investigar las verdaderas razones detrás de estos desplazamientos.

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Un grupo de soldados peruanos, con insignias de Rusia y Perú en sus uniformes, muestra tristeza y desilusión mientras lucha en un entorno bélico invernal en Rusia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, el abogado señaló que la prioridad inmediata es entregar un padrón actualizado con información sobre ciudadanos vivos, fallecidos, hospitalizados y desaparecidos. También indicó que buscarán acelerar las coordinaciones con la embajada de Ucrania para obtener detalles oficiales sobre los peruanos detenidos como prisioneros de guerra.