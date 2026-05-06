El árbitro para el duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El árbitro FIFA fue designado para impartir justicia en el esperado duelo del sábado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva, donde el VAR estará a cargo de David Huamán y Anderson Quispe en una cita crucial para la Liga 1 (Alianza Lima / Sporting Cristal)

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) confirmó que Augusto Menéndez, árbitro FIFA, será el encargado de impartir justicia en el enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la decimocuarta jornada del Torneo Apertura 2026.

El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, el sábado 9 de mayo a las 20:00 horas, contará con la asistencia tecnológica del VAR, bajo la supervisión de David Huamán y Anderson Quispe.

PUBLICIDAD

La determinación se da en medio de expectativas elevadas, pues ambos equipos necesitan sumar para mantenerse en la pelea por el primer lugar, y la designación arbitral genera atención tras recientes antecedentes en partidos claves.

Designación arbitral para el clásico en Matute

La CONAR designó a Augusto Menéndez como árbitro del clásico en Matute, en un duelo clave donde el uso del VAR también será determinante para decisiones trascendentes. (Conmebol)

La CONAR oficializó en las últimas horas que Augusto Menéndez dirigirá el clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal en el distrito de La Victoria. Menéndez, quien cuenta con credencial FIFA y experiencia en partidos de alta exigencia, ha sido seleccionado para conducir el desarrollo del juego durante los noventa minutos en uno de los duelos más relevantes del calendario de Liga 1.

PUBLICIDAD

El equipo arbitral se completa con la presencia de David Huamán y Anderson Quispe, quienes tendrán a su cargo el sistema VAR, herramienta clave para analizar acciones controversiales y minimizar errores que puedan incidir en el resultado. De acuerdo con el periodista deportivo Kevin Pacheco, la programación detallada se hará pública por la Comisión Nacional de Árbitros en las próximas horas.

El partido, que corresponde a la fecha 14 del Torneo Apertura, se transmitirá en directo por L1 MAX y se espera una asistencia masiva en el Alejandro Villanueva, escenario que históricamente ha sido testigo de encuentros decisivos entre los clubes más populares del fútbol peruano.

PUBLICIDAD

Antecedentes y expectativas de los equipos

Los antecedentes arbitrales de Menéndez en el torneo elevan la atención de los hinchas, en un duelo donde ambos equipos necesitan sumar para sus aspiraciones. (Alianza Lima)

Augusto Menéndez ya ha tenido participación en el presente Torneo Apertura, incluyendo la conducción del partido entre ADT y Alianza Lima, en el que los blanquiazules se impusieron por 1-0 gracias a un tanto de Eryc Castillo. Por otro lado, su labor en el VAR durante el reciente choque de Alianza Lima frente a CD Moquegua generó debate entre los aficionados, especialmente por una acción en la que no se sancionó una falta sobre Castillo dentro del área.

La designación de Menéndez como árbitro principal cobra especial relevancia, ya que este tipo de antecedentes suelen influir en la percepción de los hinchas y en el entorno previo al clásico. En el caso de Sporting Cristal, el club llega al encuentro con la necesidad de conseguir los tres puntos para seguir en la lucha por el título, mientras que Alianza Lima busca consolidar su posición en la parte alta de la tabla.

PUBLICIDAD

El periodista Kevin Pacheco ya había adelantado la noticia en sus redes sociales: “Augusto Menéndez será el árbitro principal del Alianza Lima - Sporting Cristal. David Huamán y Anderson Quispe van al VAR. CONAR lo hará oficial en las próximas horas”. Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar, especialmente entre los aficionados íntimos, quienes mantienen la atención sobre el desempeño arbitral tras los episodios recientes.

Programación y contexto del clásico

Con ambos equipos enfocados en la victoria, el enfrentamiento en Matute se perfila como uno de los más decisivos de la jornada del campeonato. (Sporting Cristal)

El esperado clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal está previsto para el sábado 9 de mayo desde las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. Este enfrentamiento, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, tendrá transmisión exclusiva de L1 MAX y ha sido catalogado como uno de los partidos que puede definir el rumbo del campeonato en las próximas jornadas.

PUBLICIDAD

La presencia del VAR, bajo la supervisión de David Huamán y Anderson Quispe, se considera fundamental para garantizar transparencia en las decisiones arbitrales. Ambos especialistas ya han desempeñado funciones similares en encuentros previos de la Liga 1 y son reconocidos por su experiencia en la cabina de videoarbitraje.

Mientras tanto, la CONAR se prepara para comunicar de manera oficial la nómina completa de árbitros para todos los compromisos de la fecha, cumpliendo con los protocolos establecidos para partidos de alto riesgo y trascendencia deportiva. La expectativa por el clásico crece a medida que se acerca la fecha, con ambos equipos enfocados en obtener un resultado favorable y el entorno pendiente de cada detalle de la organización.

PUBLICIDAD