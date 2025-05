Un misionero irlandés que vive en Perú elogió el trabajo de Robert Prevost: “Su corazón está 100% al servicio de los pobres”

Una mujer sostiene una imagen del cardenal Robert Francis Prevost frente a la Catedral de Santa María en Chiclayo, Perú, tras su elección como nuevo Papa, el 8 de mayo de 2025 (REUTERS/Diego Torres Menchola)

En un momento donde los ojos del mundo estaban puestos en San Pedro desde hacía días, la especulación era inmensa. ¿Quién sería el hombre que llevaría en sus hombros la inmensa responsabilidad de guiar a la Iglesia católica en tiempos tan inciertos?

La elección de Robert Prevost, ahora León XIV, ha tomado a varios por sorpresa. El flamante pontífice, originario de Estados Unidos pero con una profunda relación con Perú, donde ha desarrollado gran parte de su vida misionera y ha recibido la ciudadanía, es un hombre que trasciende las fronteras geográficas y culturales. Su nombramiento, entonces, se interpreta no sólo como el ascenso de un estadounidense al papado, sino como la consolidación de una figura profundamente conectada con Latinoamérica, especialmente con aquellos más marginados y, sobre todo, con los pueblos indígenas de la Amazonía.

Peter Hughes, un misionero irlandés con más de medio siglo de vida en Perú, ha sido testigo directo de las luchas de los pueblos originarios, así como de los esfuerzos de la Iglesia por proteger los derechos humanos y el medio ambiente en una de las regiones más vulnerables del planeta: la Amazonía. Hughes, quien ha dedicado gran parte de su vida a la evangelización y la defensa de los derechos de los más pobres, ha sido una figura clave dentro de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), organización que juega un papel fundamental en la protección de los derechos de los pueblos amazónicos.

Peter Hughes, misionero irlandés con más de medio siglo en Perú

Hughes y Prevost comparten un profundo compromiso por la defensa del medio ambiente y el bienestar de los más necesitados, principios que parecen definir el liderazgo de León XIV, si interpretamos la simbología detrás de su nombre. En diálogo telefónico con Infobae, Hughes rememoró su conocimiento personal de Prevost y destacó sus valores y su fuerte afinidad con el papa Francisco, con quien compartió una visión crítica sobre los problemas actuales del planeta.

“Él fue misionero en una zona muy pobre, por la frontera con Colombia y Ecuador. La gran mayoría de la población era quechua-hablante, y él dedicó su vida a la evangelización, compartiendo la lucha por las necesidades básicas, el derecho a la tierra, a una vida digna y el reconocimiento de los derechos humanos”. Para Hughes, estas luchas fueron siempre el reflejo del compromiso personal de Prevost con los más pobres y los más necesitados.

“Los peruanos están felices”, comentó Hughes. Y no es para menos. La relación de Prevost con Perú, especialmente con Chulucanas, ha sido tan cercana que consideran al nuevo papa como uno de los suyos. “La gente en Chiclayo lo considera parte de su comunidad, y él ha dicho varias veces que su gente es Chiclayo. Es alguien profundamente identificado con el Perú y con los problemas de la región”.

En esta fotografía difundida por la Hermandad Cruz de Motupe, el obispo Robert Prevost, elegido papa León XIV el 8 de mayo de 2025, bendice a una mujer durante una misa en Motupe, Perú, en septiembre de 2020 (Hermandad Cruz de Motupe vía AP)

A pesar de las diferencias geográficas -Hughes trabajó mayormente en la zona periférica de Lima- y las múltiples responsabilidades de ambos, el sacerdote contó a este medio que observó a la distancia y a lo largo de los años, la relación de Prevost con los pueblos originarios de Perú, que siempre fue una constante. “Su corazón está 100% puesto al servicio de los pobres de la Tierra”, afirmó, subrayando que esa fue la esencia de su labor en Chulucanas. Según Hughes, León XIV no sólo era un sacerdote comprometido, sino un hombre que, a través de su cercanía con las comunidades más empobrecidas, llegó a entender a fondo sus luchas y necesidades.

Hughes reconoce en Prevost una figura profundamente conectada con los valores que animaron el papado de Francisco. “Yo creo que va a seguir totalmente el legado de Francisco. Él se identifica con los problemas de Francisco”, señaló Hughes, quien resaltó cómo, más allá de las diferencias de personalidad entre ambos pontífices, León XIV comparte una visión común en cuanto a la ecología integral y la defensa de los pueblos indígenas.

El Papa Francisco bendice al cardenal Robert Prevost durante una ceremonia de consistorio para elevar a prelados católicos romanos al rango de cardenal, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 30 de septiembre de 2023 (REUTERS/Remo Casilli)

Específicamente, subrayó que el nuevo papa no solo ha mostrado una profunda preocupación por la Amazonía, sino que también se ha comprometido con la defensa de los derechos de los pueblos amazónicos.

Aunque León XIV no comparte la misma forma de comunicarse con las multitudes que Francisco, Hughes destacó una diferencia esencial: “No tiene el carisma público de Francisco, pero su corazón está 100% en los grandes temas del mundo de hoy y sobre todo de la Iglesia”. Para Hughes, esta diferencia de estilo no debería restarle relevancia a la obra que León XIV ha venido desarrollando a lo largo de su vida. Si bien el nuevo papa puede no tener la misma espontaneidad o habilidad para cautivar grandes audiencias, su compromiso con las causas mundiales lo convierte en una figura que tiene mucho que aportar a la Iglesia.

Robert Francis Prevost fue elegido como papa León XIV (REUTERS/Yara Nardi)

En cuanto a su relación con Estados Unidos, Hughes fue claro al señalar que, si bien Prevost es de origen estadounidense, su identidad y su liderazgo están marcados por sus vínculos con Latinoamérica. “Él va a ser muy firme, muy seguro de sí mismo. No va a entrar en confrontaciones superficiales ni nada por el estilo, pero no hay duda sobre su posición crítica respecto a lo que ese señor [el presidente de Estados Unidos, Donald Trump] está haciendo y los efectos nocivos que tiene para el mundo”, afirmó.

“Prevost es un hombre de diálogo, la construcción de la paz y tejer puentes”, resume el sacerdote.

¿Son su lugar de nacimiento y su relación con Latinoamérica la razón por la que fue elegido en un contexto geopolítico cada vez más complejo?

Hughes responde: “Reza por él, la responsabilidad es inmensa”.