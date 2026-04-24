Scopus 2025: conoce el Top 3 de universidades peruanas con más publicaciones científicas indexadas

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La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) figura entre las tres instituciones peruanas con mayor número de publicaciones científicas indexadas en Scopus en 2025. De acuerdo con la información reciente de esta base de datos, ocupa el tercer puesto a nivel nacional. El primer lugar lo tiene la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); y la segunda posición, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Scopus es la base de datos más utilizada a nivel internacional por la comunidad académica, con más de 100 millones de documentos científicos indexados, entre revistas, libros, actas de congresos y patentes. Este sistema permite medir el impacto de la producción científica y la visibilidad de las universidades en la comunidad académica global.

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¿Qué significa estar en el Top 3 de Scopus 2025?

En el caso de la UTP, las investigaciones registradas en Scopus han sido desarrolladas por docentes, egresados y estudiantes.

La UTP destaca que su fortalecimiento sostenido en producción académica es resultado de una estrategia institucional que apuesta por la investigación de calidad. Las áreas con mayor volumen de publicaciones en esta universidad son Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias de la Computación y Medicina, destacando artículos de conferencia, investigaciones originales y revisiones especializadas.

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¿Cómo impulsa la UTP su producción científica?

Jonathan Golergant, rector de la universidad, señala que promover la investigación es clave para formar profesionales capaces de transformar su entorno y contribuir al desarrollo del país. Por su parte, Gladys Charca, directora de Investigación, explica que el resultado responde al trabajo conjunto de docentes, estudiantes y egresados, integrando la investigación científica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La UTP subraya que una parte significativa de las publicaciones indexadas proviene de cursos académicos, tesis, proyectos financiados y participación temprana de estudiantes en investigación, lo que fortalece la formación profesional y la generación de soluciones innovadoras para la sociedad.