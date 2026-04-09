Perú

Sunedu hace aclaración sobre la vigencia del carné universitario en 2026 y el medio pasaje en el transporte

El organismo recuerda que el carné es el único medio para comprobar condición estudiantil, por lo que su verificación debe centrarse exclusivamente en la fecha impresa, según lo establece la legislación vigente

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La Sunedu es el organismo estatal de Perú responsable de velar por la calidad y supervisión de la educación superior en las universidades del país.
La Sunedu es el organismo estatal de Perú responsable de velar por la calidad y supervisión de la educación superior en las universidades del país.(Sunedu)

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) realizó una precisión clave sobre la vigencia del carné universitario y el uso del medio pasaje en el transporte urbano.

La entidad exhortó a todas las empresas de transporte, choferes, cobradores y autoridades a comprobar la fecha de expiración en cada documento, además de respetar el beneficio de tarifa diferenciada para estudiantes. Según informó la Sunedu, la validez del carné debe determinarse solo en función de la fecha impresa en el propio documento.

El carné universitario, de acuerdo al organismo, tiene una duración de un año desde su fecha de expedición, información que se muestra de manera visible en la parte frontal del documento.

La Sunedu aclara que la vigencia del carné universitario y el derecho al medio pasaje dependen únicamente de la fecha impresa en el documento. (Andina)
La Sunedu aclara que la vigencia del carné universitario y el derecho al medio pasaje dependen únicamente de la fecha impresa en el documento. (Andina)

Por esto, la validez de cada carné universitario se rige únicamente por la fecha impresa, sin considerar otros criterios. La Superintendencia subrayó que el carné se trata de un documento oficial, personal e intransferible, el cual acredita la condición de estudiante universitario y habilita el acceso al pasaje diferenciado mientras se encuentre vigente.

La Ley n.º 26271 respalda este derecho al indicar que los estudiantes universitarios pueden acceder al beneficio del medio pasaje, el cual representa un descuento del 50 % sobre la tarifa regular del transporte público.

Este beneficio aplica todos los días laborables, desde las 5:00 a. m. hasta la medianoche, tanto en servicios de transporte urbano como interurbano, sin importar el destino del viaje. De acuerdo con la Sunedu, corresponde a los transportistas y autoridades verificar siempre la vigencia del carné presentado por los usuarios.

La congresista Katy Ugarte presentó la propuesta. (Foto: Andina)
La Sunedu exhorta a transportistas, choferes y autoridades a verificar siempre la fecha de expiración del carné universitario presentado por los usuarios. (Andina)

La Sunedu recordó que la fiscalización adecuada de la vigencia del carné universitario garantiza que los estudiantes ejerzan su derecho al pasaje diferenciado, evitando situaciones en las que se les niegue el beneficio pese a tener un documento válido.

En ese sentido, la entidad reiteró la importancia de revisar exclusivamente la fecha impresa en el documento como único criterio de validez.

Características y alcance

El carné universitario, emitido por la Sunedu, es personal y no puede transferirse a terceros. Su presentación constituye la única vía oficial para acreditar la condición de estudiante universitario ante las empresas de transporte y autoridades. La información esencial —como la fecha de expiración— aparece destacada en la parte frontal del documento, lo que permite su verificación rápida y transparente.

El beneficio del medio pasaje está disponible para todos los estudiantes universitarios que cuenten con un carné vigente, sin importar la modalidad en la que estudian o el lugar al que se dirigen. La Sunedu recalcó que este derecho se encuentra protegido por ley y debe ser respetado en todos los servicios de transporte público urbano e interurbano a nivel nacional.

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Investigación de la Sunedu

De manera complementaria, la Sunedu comunicó recientemente el inicio de una investigación preliminar en la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) tras recibir reportes de presuntas irregularidades en el reciente examen de admisión.

Según detalló la entidad, la indagación se activó tras conocer de oficio los hechos y escuchar a postulantes y ciudadanos que acudieron a la sede central para presentar sus inquietudes.

El domingo 29 de marzo, un total de 11,561 postulantes participaron en el examen de admisión 2026 de la UNFV, compitiendo por una de las 3,792 vacantes ofrecidas. De ese total, 11,181 aspirantes correspondieron al Examen Ordinario y 380 al Examen Extraordinario. La evaluación finalizó a las 13:00 horas del mismo domingo.

La Sunedu envió a sus especialistas al local de la universidad el pasado miércoles 1 de abril, con la finalidad de recabar información detallada sobre el proceso de admisión y las medidas adoptadas por la institución para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de la evaluación. Durante estas visitas, participaron el superintendente de la Sunedu y representantes de la Unidad de Verificación del Servicio Educativo Superior Universitario, quienes recibieron denuncias y consultas de manera directa.

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