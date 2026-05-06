Chiclayo inaugura exposición con fotos y objetos originales usados por el papa León XIV

La exposición en la institución educativa Nuestra Señora del Rosario muestra reliquias y objetos personales del papa que vivió años de servicio en la ciudad (Créditos: Exitosa)

La ciudad de Chiclayo es escenario de una celebración especial que reúne fe, historia y memoria. La institución educativa Nuestra Señora del Rosario, en alianza con la diócesis local, abrió sus puertas para compartir con la comunidad una exposición única de reliquias y recuerdos vinculados al actual pontífice, quien antes de su elección como papa León XIV, dedicó años de servicio pastoral en esta región bajo su nombre secular, Robert Prevost.

El evento conmemora el aniversario del pontificado del papa, destacando los lazos profundos que lo unen a la ciudad. Entre los objetos más significativos se encuentran la casulla y el báculo utilizados por el entonces obispo en su ordenación episcopal de 2014, así como la carpeta del cónclave empleada por el cardenal Castillo para asegurar la confidencialidad del proceso de elección, según se muestra en un recorrido del programa Contra el tráfico de Exitosa.

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La muestra incluye una galería fotográfica que ilustra el recorrido pastoral del papa durante su etapa como líder religioso en Chiclayo. Las imágenes muestran celebraciones litúrgicas, encuentros con fieles y proyectos sociales impulsados durante su gestión, reflejando el impacto de su labor en la comunidad.

Las actividades conmemorativas incluyen charlas, reuniones y una misa central el 8 de mayo, con la participación de diversas hermandades religiosas de la región - Créditos Diócesis Chiclayo.

Un aspecto fundamental de la exposición es el testimonio de quienes colaboraron con el papa en iniciativas sociales. Una representante de la Comisión para la Movilidad Humana, creada en 2017 para responder a la llegada de migrantes en situación vulnerable, relató, ante las cámaras del medio de comunición, sobre cómo la organización surgió por iniciativa directa del actual sumo pontífice.

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En sus palabras, el grupo se formó para atender necesidades de salud, apoyo migratorio y alimentación, y continúa operando bajo los principios instaurados en aquellos años. La participante subrayó que el aprendizaje más valioso no provino de discursos, sino de la experiencia compartida junto al entonces obispo, quien dejó una huella profunda en la forma de servir a los demás.

El vínculo entre Robert Prevost y Chiclayo es recordado por los asistentes como un legado vivo. La representante de la comisión expresó que las enseñanzas y el ejemplo del ahora papa han transformado la perspectiva de quienes lo acompañaron, invitándolos a mirar la realidad con empatía y compromiso, valores que hoy siguen guiando su trabajo.

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Una galería fotográfica documenta las celebraciones litúrgicas, los encuentros con fieles y los proyectos sociales desarrollados bajo el liderazgo de Prevost en el norte - Créditos: Diócesis Chiclayo.

Las actividades previstas para esta semana incluyen reuniones nocturnas con padres de familia, charlas y el intercambio de anécdotas sobre la etapa del pontífice en la ciudad. El 8 de mayo, fecha central del aniversario, se congregarán diversas hermandades religiosas, entre ellas la Cruz del Chalpón de Motupe, San Pablo de Pacora y Santo Toribio de Saña, para participar en una misa solemne que se celebrará en el parque principal de Chiclayo.

La celebración, organizada por la Diócesis y la comunidad educativa, busca no solo honrar al papa León XIV, sino también revitalizar el espíritu de solidaridad e inclusión que caracterizó su paso por la ciudad. La programación contempla, además de la exposición de reliquias y fotografías, espacios de reflexión y oración que invitan a renovar el compromiso social inspirado por su pontificado.

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A través de este homenaje, Chiclayo reafirma su identidad y su vínculo con la figura de Robert Prevost, quien, antes de ser elegido como papa, dedicó varios años a acompañar, guiar y transformar la vida de la comunidad.