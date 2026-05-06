Perú

Chiclayo inaugura exposición con fotos y objetos originales usados por el papa León XIV

Las fotografías y los testimonios dan cuenta del impacto de las acciones pastorales y sociales realizadas por Robert Prevost durante sus años en el norte del país

Guardar
La exposición en la institución educativa Nuestra Señora del Rosario muestra reliquias y objetos personales del papa que vivió años de servicio en la ciudad (Créditos: Exitosa)

La ciudad de Chiclayo es escenario de una celebración especial que reúne fe, historia y memoria. La institución educativa Nuestra Señora del Rosario, en alianza con la diócesis local, abrió sus puertas para compartir con la comunidad una exposición única de reliquias y recuerdos vinculados al actual pontífice, quien antes de su elección como papa León XIV, dedicó años de servicio pastoral en esta región bajo su nombre secular, Robert Prevost.

El evento conmemora el aniversario del pontificado del papa, destacando los lazos profundos que lo unen a la ciudad. Entre los objetos más significativos se encuentran la casulla y el báculo utilizados por el entonces obispo en su ordenación episcopal de 2014, así como la carpeta del cónclave empleada por el cardenal Castillo para asegurar la confidencialidad del proceso de elección, según se muestra en un recorrido del programa Contra el tráfico de Exitosa.

PUBLICIDAD

La muestra incluye una galería fotográfica que ilustra el recorrido pastoral del papa durante su etapa como líder religioso en Chiclayo. Las imágenes muestran celebraciones litúrgicas, encuentros con fieles y proyectos sociales impulsados durante su gestión, reflejando el impacto de su labor en la comunidad.

Las actividades conmemorativas incluyen charlas, reuniones y una misa central el 8 de mayo, con la participación de diversas hermandades religiosas de la región - Créditos Diócesis Chiclayo.
Las actividades conmemorativas incluyen charlas, reuniones y una misa central el 8 de mayo, con la participación de diversas hermandades religiosas de la región - Créditos Diócesis Chiclayo.

Un aspecto fundamental de la exposición es el testimonio de quienes colaboraron con el papa en iniciativas sociales. Una representante de la Comisión para la Movilidad Humana, creada en 2017 para responder a la llegada de migrantes en situación vulnerable, relató, ante las cámaras del medio de comunición, sobre cómo la organización surgió por iniciativa directa del actual sumo pontífice.

PUBLICIDAD

En sus palabras, el grupo se formó para atender necesidades de salud, apoyo migratorio y alimentación, y continúa operando bajo los principios instaurados en aquellos años. La participante subrayó que el aprendizaje más valioso no provino de discursos, sino de la experiencia compartida junto al entonces obispo, quien dejó una huella profunda en la forma de servir a los demás.

El vínculo entre Robert Prevost y Chiclayo es recordado por los asistentes como un legado vivo. La representante de la comisión expresó que las enseñanzas y el ejemplo del ahora papa han transformado la perspectiva de quienes lo acompañaron, invitándolos a mirar la realidad con empatía y compromiso, valores que hoy siguen guiando su trabajo.

Una galería fotográfica documenta las celebraciones litúrgicas, los encuentros con fieles y los proyectos sociales desarrollados bajo el liderazgo de Prevost en el norte - Créditos: Diócesis Chiclayo.
Una galería fotográfica documenta las celebraciones litúrgicas, los encuentros con fieles y los proyectos sociales desarrollados bajo el liderazgo de Prevost en el norte - Créditos: Diócesis Chiclayo.

Las actividades previstas para esta semana incluyen reuniones nocturnas con padres de familia, charlas y el intercambio de anécdotas sobre la etapa del pontífice en la ciudad. El 8 de mayo, fecha central del aniversario, se congregarán diversas hermandades religiosas, entre ellas la Cruz del Chalpón de Motupe, San Pablo de Pacora y Santo Toribio de Saña, para participar en una misa solemne que se celebrará en el parque principal de Chiclayo.

La celebración, organizada por la Diócesis y la comunidad educativa, busca no solo honrar al papa León XIV, sino también revitalizar el espíritu de solidaridad e inclusión que caracterizó su paso por la ciudad. La programación contempla, además de la exposición de reliquias y fotografías, espacios de reflexión y oración que invitan a renovar el compromiso social inspirado por su pontificado.

A través de este homenaje, Chiclayo reafirma su identidad y su vínculo con la figura de Robert Prevost, quien, antes de ser elegido como papa, dedicó varios años a acompañar, guiar y transformar la vida de la comunidad.

Temas Relacionados

Chiclayopapa León XIVRobert PrevostIglesiaperu-noticias

Más Noticias

Erick Delgado pidió reforma en el plantel de Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras: “Muchos jugadores han cumplido su ciclo”

El exfutbolista cuestionó el accionar del cuadro ‘celeste’ ante el ‘verdao’ por la Copa Libertadores y aseguró que debe haber salidas y fichajes. Catriel Cabellos también se pronunció por la caída ‘rimense’

Erick Delgado pidió reforma en el plantel de Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras: “Muchos jugadores han cumplido su ciclo”

Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Tras la dura derrota con Palmeiras, los ‘cerveceros’ deberán levantarse frente el cuadro colombiano de visita para pelear por su clasificación a octavos de final en el torneo internacional. Conoce los detalles del crucial duelo

Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Todo lo que se sabe de los casos por Coxsackie en colegios de Lima y qué pasará con las clases presenciales

Las autoridades priorizan el aislamiento puntual y la colaboración de familias para cuidar la salud de los estudiantes sin cortar el aprendizaje, tras la confirmación de al menos 20 casos en la capital

Todo lo que se sabe de los casos por Coxsackie en colegios de Lima y qué pasará con las clases presenciales

JNE niega encuentro entre Roberto Burneo y Luis Galarreta en Panamá: “Fue una escala de 33 minutos”

Tras culminar su labor como observador de las elecciones en Costa Rica en febrero de este año, el presidente del JNE tuvo que hacer una parada en Panamá para abordar el avión que lo traería al Perú

JNE niega encuentro entre Roberto Burneo y Luis Galarreta en Panamá: “Fue una escala de 33 minutos”

El 80% de los casos infectados por virus Coxsackie afecta a niños menores de 5 años

El epidemiólogo César Munayco alertó que los contagios se han duplicado en comparación con años anteriores, en un escenario típico tras el inicio de clases

El 80% de los casos infectados por virus Coxsackie afecta a niños menores de 5 años
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE niega encuentro entre Roberto Burneo y Luis Galarreta en Panamá: “Fue una escala de 33 minutos”

JNE niega encuentro entre Roberto Burneo y Luis Galarreta en Panamá: “Fue una escala de 33 minutos”

Elecciones Perú 2026: ¿auditoría internacional podría dilatar la segunda vuelta del 7 de junio y la asunción presidencial del 28 de julio?

Segunda vuelta electoral: ¿Cuáles son las promesas de Keiko Fujimori en materia de Educación?

TC podría admitir la demanda de la Municipalidad de Lima contra el JNE en una semana, afirma abogado de la MML

Elecciones 2026: ¿Es viable implementar una auditoría internacional a los sistemas de la ONPE?

ENTRETENIMIENTO

“Hay que vivir al máximo, nada te llevas”: Natalia Salas compartió su testimonio de lucha contra el cáncer

“Hay que vivir al máximo, nada te llevas”: Natalia Salas compartió su testimonio de lucha contra el cáncer

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya por manejar con licencia suspendida: “Está arruinando su imagen por su vida personal”

Laura Spoya casi besa a Sebastián Gálvez en discoteca, pero él la niega: “Qué raro, debe ser IA”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza demandan a Indecopi por marca ‘Hablando Huevadas’ y es admitida: “Voy a ir hasta las últimas”

Magaly Medina arremete contra Andrea Llosa y critica su reacción tras cancelación de programa: “Actitud derrotista”

DEPORTES

Erick Delgado pidió reforma en el plantel de Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras: “Muchos jugadores han cumplido su ciclo”

Erick Delgado pidió reforma en el plantel de Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras: “Muchos jugadores han cumplido su ciclo”

Sporting Cristal vs Junior: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Amistosos de Perú en junio: fechas, horarios y canales TV confirmados de los duelos ante España y Haití

“Será mi nueva temporada”, el emotivo anuncio de Simone Scherer que confirma salida de San Martín la próxima Liga Peruana de Vóley

Cusco FC vs Estudiantes EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de Copa Libertadores 2026