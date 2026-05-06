Perú

Alcaldes de varias regiones se encadenan cerca de Palacio de Gobierno y exigen destrabar más de 3.000 obras paralizadas

Autoridades municipales denunciaron que hospitales, colegios, carreteras y centros de salud permanecen inconclusos desde hace varios meses en distintas regiones

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Un grupo de alcaldes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE) se encadenó en el Cercado de Lima como medida de protesta. Exigen al Ejecutivo la asignación de presupuesto para reactivar miles de obras paralizadas en sus localidades. (Crédito: Exitosa)

Un grupo de alcaldes de distintas regiones del país realizó una protesta cerca de Palacio de Gobierno para exigir al Ejecutivo la reactivación de más de 3.000 obras públicas paralizadas en diferentes sectores. Como medida de presión, varias autoridades municipales decidieron encadenarse en plena vía pública para reclamar atención a sus demandas.

La manifestación fue encabezada por integrantes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), quienes llegaron a Lima desde regiones como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, Cajamarca y San Martín. Los burgomaestres señalaron que viajaron durante varias horas para reunirse con representantes del Gobierno y exigir soluciones inmediatas frente a la falta de presupuesto para proyectos inconclusos.

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Alcaldes protestan encadenados en Lima y denuncian abandono de obras públicas en regiones. (Foto:Captura video/ Exitosa)
Alcaldes protestan encadenados en Lima y denuncian abandono de obras públicas en regiones. (Foto:Captura video/ Exitosa)

Reclaman obras detenidas en salud, educación y transporte

En conversación con Exitosa, Herminio Vázquez, alcalde del distrito de Sorihuarco, en la región San Martín, afirmó que la principal preocupación de las autoridades locales es la paralización de obras básicas para la población.

“El pliego de reclamos no es nuevo. Nuestras obras están paralizadas y no lo dice Herminio como dirigente nacional, lo dice la Contraloría General de la República”, manifestó. Según explicó, existen más de 3.000 proyectos detenidos en los tres niveles de gobierno, entre ellos escuelas, hospitales, centros de salud y carreteras.

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El alcalde sostuvo además que varias de estas obras permanecen paralizadas desde hace cuatro, cinco e incluso ocho meses, afectando directamente a miles de ciudadanos. “La gente no puede trasladar sus productos, su café, su cacao, porque las carreteras están paradas”, declaró.

Un grupo de alcaldes de diversas regiones del Perú realiza una enérgica protesta encadenándose cerca del Palacio de Gobierno. Denuncian la paralización de más de 3.000 obras públicas por falta de presupuesto. (Crédito: Exitosa)

Alcaldes cuestionan gasto del Gobierno

Durante la movilización, los alcaldes también cuestionaron al Ejecutivo por priorizar la compra de aviones de combate mientras, según indicaron, no existen recursos suficientes para continuar las obras públicas en las regiones.

“Nos dicen que no hay plata en el Ministerio de Economía, no hay plata en Vivienda, en Salud o en Transportes, pero sí tienen plata para comprar aviones”, expresó Herminio Vázquez para el citado medio. El burgomaestre calificó como “políticos mediocres” a las autoridades nacionales por no atender las necesidades de las zonas rurales y del interior del país.

Asimismo, señaló que la protesta busca representar el malestar de miles de ciudadanos afectados por la falta de infraestructura y servicios básicos. Algunos alcaldes participaron usando camisas blancas manchadas de rojo como símbolo del sufrimiento de las comunidades perjudicadas.

Pilotos peruanos y estadounidenses realizan acrobacias y exhibiciones en la base aérea Las Palmas, en una jornada abierta al público y dedicada a la memoria de José Abelardo Quiñones| Andina
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Denuncian falta de respuestas del Ejecutivo

Los representantes de REMURPE indicaron que anteriormente sostuvieron reuniones con distintos presidentes de la República y ministro de Economía; sin embargo, afirmaron que no obtuvieron soluciones concretas para destrabar las obras.

“Estamos cansados de reunirnos. Siempre es el mismo discurso”, declaró Vázquez a Exitosa. Según indicó, las autoridades municipales continúan recibiendo respuestas negativas sobre la asignación de recursos para culminar proyectos pendientes.

Finalmente, los alcaldes exigieron al Gobierno central adoptar medidas urgentes para reactivar las obras paralizadas y evitar mayores afectaciones a la población. También pidieron que se prioricen inversiones en infraestructura básica para salud, educación y transporte en las regiones más alejadas del país.

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