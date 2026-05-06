Paco Bazán arremete contra Pedro Aquino tras escándalo de infidelidad: “Es un gilazo, destrozó su carrera”

El programa 'Magaly TV: La Firme' revela un nuevo ampay que involucra al futbolista Pedro Aquino. A pesar de ser un hombre casado y con tres hijos, fue captado visitando a la modelo Raiza Martínez, conocida como 'La Chocolatita', a espaldas de su familia. La modelo cuenta todos los detalles del encuentro. ATV/ Magaly TV La Firme.

El escándalo que involucra a Pedro Aquino sigue generando reacciones en el ambiente del fútbol peruano y la televisión de espectáculos. Francisco “Paco” Bazán, conductor de ‘El Deportivo’ y exarquero profesional, no dudó en lanzar duras críticas contra el mediocampista de Alianza Lima, señalando que su reciente infidelidad no solo ha afectado su vida personal, sino también su carrera deportiva.

Bazán, conocido por su estilo frontal, calificó a Aquino de “gilazo” y cuestionó la falta de autocontrol del futbolista tras el ampay que confirmó su relación con la modelo de OnlyFans Rayza Martínez, conocida como ‘La Chocolatita’.

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“Ha destrozado su carrera deportiva”: Paco Bazán y su opinión sin filtros

Durante la reciente edición de ‘El Deportivo’, Paco Bazán no se guardó nada al comentar el escándalo de infidelidad protagonizado por Pedro Aquino.

“Es un gilazo porque ha destrozado su carrera deportiva siendo suplente en Alianza. No juega desde marzo. ¿De qué va a jugar si no tiene piernas? Si hace una parada técnica antes del entrenamiento, no seas malo”, sentenció Bazán, refiriéndose al bajo rendimiento y la falta de minutos del mediocampista en el club íntimo.

El exfutbolista fue más allá y relacionó el comportamiento de Aquino fuera de las canchas con su desempeño deportivo. “Los hombres somos unos gilazos, no controlamos el lado animal, nos gobierna el instinto animal, el impulso. Entonces no hay equilibrio. Hay que buscar energías limpias... Existe el cambio, yo vi la luz”, declaró, apelando también a su experiencia personal.

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Paco Bazán arremete contra Pedro Aquino tras escándalo de infidelidad. IG

Apoyo a la esposa y crítica a la falta de consideración

Bazán también se refirió a la decisión tomada por Katherine Fernández, esposa de Pedro Aquino, quien habría optado por distanciarse tras la revelación mediática.

“La mujer de Pedro Aquino ha tomado una decisión sabia, valiente y que se debe aplaudir. Ella es la mujer que lo apoyó desde que lo conoció en Sporting Cristal, no ha tenido consideración por todo lo que ella le ha dado”, afirmó el conductor, resaltando la fortaleza de Fernández ante la situación.

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El comentarista insistió en que el episodio debe marcar un antes y un después en la vida del jugador. “Debe sentirse tontonazo y centrado por este personaje, para qué juega con fuego. Que esto le sirva para que pueda transformarse. Tiene que cuidar la familia”, subrayó.

Pedro Aquino y su esposa.

El ampay que sacudió al fútbol peruano

El caso de Pedro Aquino salió a la luz tras la emisión de un reportaje en Magaly TV La Firme, donde se mostró al jugador llegando a la vivienda de Rayza Martínez, ‘La Chocolatita’, la mañana del 28 de abril. Según el material, Aquino permaneció allí poco más de 10 minutos antes de retirarse. La modelo relató que el contacto con el futbolista se inició a finales del año pasado a través de Instagram y que la relación fue intensificándose con el tiempo.

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Rayza Martínez compartió detalles en televisión sobre la insistencia del jugador y las precauciones que tomó para mantener el encuentro en secreto, afirmando: “Me pidió fotos más sensuales, sin nada, lo volví loco. Parecía que tenía horas específicas. Fue algo rápido, me tenía ganas, de todas maneras”.

El escándalo fue amplificado por la reacción desafiante de la modelo y el silencio de Aquino y su entorno, quienes hasta el momento no han emitido declaraciones públicas.

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Pedro Aquino fue captado llegando a la casa de 'La Chocolatita' a las 7:45 a.m. antes de su entrenamiento, generando controversia, con la joven posando en el centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un llamado a la reflexión y la transformación personal

En su análisis, Paco Bazán utilizó el caso de Pedro Aquino para reflexionar sobre el comportamiento de los futbolistas fuera de las canchas y la importancia de priorizar la familia y la carrera. “Debe sentirse tontonazo y centrado por este personaje, para qué juega con fuego. Que esto le sirva para que pueda transformarse. Tiene que cuidar la familia”, reiteró, dejando en claro que el impacto del escándalo va más allá de lo deportivo.

Bazán incluso comparó el caso con otros episodios mediáticos del fútbol peruano, como la reconciliación entre Reimond Manco y su esposa, destacando la necesidad de aprender de los errores y no dejarse llevar por la fama o los impulsos.

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