El historial de accidentes del Metropolitano: choques, despistes, una flota sin renovar y miles de usuarios que viajan con riesgo cada día

Esta acuarela vibrante representa un bus del Metropolitano de Lima transitando por su vía exclusiva, con edificios urbanos y palmeras bajo un cielo despejado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde del martes 5 de mayo, una unidad del Expreso 5 del Metropolitano quedó empotrada contra una estructura metálica a la altura de la estación Andrés Reyes, en el distrito de San Isidro, tras un impacto que destruyó el parabrisas del bus y activó de inmediato los protocolos de emergencia. El accidente, registrado aproximadamente a las 16:28 según el Cuerpo General de Bomberos, motivó el despliegue de ocho unidades de emergencia, entre ambulancias, equipos médicos y equipos de rescate. El Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) desplegó seis ambulancias y trasladó a tres pacientes a centros de salud cercanos.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que su personal activó de inmediato los protocolos de evacuación y habilitó la vía mixta en dirección sur para garantizar la continuidad del servicio. Testigos en la estación señalaron que el conductor habría recibido el mayor impacto. Hasta el momento, las autoridades no habían confirmado el número exacto de heridos ni las causas del siniestro del Metropolitano, aunque la investigación ya está en marcha.

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Este nuevo accidente no ocurre en el vacío. El Metropolitano, que atiende a cerca de 700.000 usuarios diarios en sus 38 estaciones, acumula un historial de siniestros que se ha intensificado en los últimos años, en un contexto de flota envejecida, renovación postergada y alta demanda.

Imágenes del accidente de un bus del Metropolitano que chocó violentamente en la Vía Expresa. El siniestro ocurrió en San Isidro, y al lugar llegaron bomberos y policías para atender la emergencia y auxiliar a los pasajeros. | Canal N

El accidente de enero de 2026: 46 heridos en la estación México

El antecedente más cercano al incidente de este lunes ocurrió el 26 de enero de 2026, cuando un bus del Metropolitano impactó violentamente contra la base del puente México, en el distrito de La Victoria. La parte delantera de la unidad quedó severamente destruida tras incrustarse en la estructura de concreto, mientras los pasajeros vivían momentos de pánico en plena hora punta. El saldo fue de 46 personas heridas, varias con lesiones de consideración.

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Pasajeros heridos tras choque de bus del Metropolitano en la avenida México. Carlos Díaz / Infobae Perú

Ese accidente también desencadenó un debate sobre los registros de siniestralidad del vehículo involucrado. Circularon reportes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) que indicaban seis activaciones del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en los últimos cinco años para la unidad con placa A20785. Sin embargo, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, aclaró que esos registros no equivalen necesariamente a choques en vía: “La activación del SOAT tiene que ver con otros siniestros, como caídas de pasajeros entre la estación y el vehículo”, precisó.

Pasajeros heridos tras choque de bus del Metropolitano en la avenida México. Carlos Díaz / Infobae Perú

El historial de 2025: muertos, heridos y un sistema bajo presión

El año 2025 dejó una secuencia de siniestros que evidenció la fragilidad del sistema. En abril, un joven perdió la vida tras saltar la reja de seguridad en la estación Caquetá y ser embestido por una unidad mientras huía de la policía. El accidente paralizó el servicio y generó largas filas de pasajeros.

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En junio, un motociclista identificado como Junior Palomino Arenas falleció al quedar atrapado entre un bus alimentador del Metropolitano y un camión cisterna de la Municipalidad de Comas, en la intersección de las avenidas Universitaria y Micaela Bastidas. Testigos señalaron que el joven intentó adelantar ambos vehículos a alta velocidad.

El accidente más grave del año ocurrió el 30 de julio, cuando una cúster de transporte público invadió la vía exclusiva del Metropolitano en la avenida Alfonso Ugarte y chocó de frente con una unidad troncal. El saldo fue de tres fallecidos y 27 heridos, muchos en estado grave. El conductor de la cúster, que acumulaba ocho papeletas de tránsito, murió atrapado en el vehículo. Los bomberos y el SAMU evacuaron a los afectados a hospitales como el Arzobispo Loayza.

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En agosto, un bus de la ruta C chocó contra un auto particular que invadió la vía exclusiva a la altura de la estación Balta, en Barranco, dejando siete heridos. En septiembre, un taxista fue embestido por un bus del Metropolitano al intentar cruzar la vía expresa cerca de la estación Estadio Nacional, resultando gravemente herido.

Equipos de emergencia asisten en el lugar del accidente de autobús en la estación Andrés Reyes, donde el conductor quedó atrapado y varios pasajeros sufrieron heridas menores antes de ser trasladados a centros médicos. (Composiciónb: Infobae Perú)

En noviembre, un peatón fue atropellado en la avenida Túpac Amaru, a la altura de la estación Izaguirre, en Independencia, tras cruzar intempestivamente la vía exclusiva. Ese mismo mes, un video viral mostró a pasajeros trepando por la ventana trasera de un bus en la estación Aramburú ante el colapso del servicio por falta de unidades.

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En diciembre, un patrullero de la Policía Nacional impactó primero contra una camioneta y luego contra un bus del Metropolitano cerca de la estación Parque del Trabajo, en San Martín de Porres, dejando heridos a dos policías. Días después, el 23 de diciembre, el conductor Roel Agustín Bastidas falleció al descompensarse al volante en la avenida Escuela Militar, en Chorrillos, y el bus impactó contra un poste. El 26 de diciembre, una mujer cayó a la vía exclusiva y fue atropellada cerca del Puente del Ejército.

Así quedó el bus del Metropolitano al quedar empotrado en una de las columnas de la estación México

El estado del sistema: cifras de siniestralidad y usuarios insatisfechos

Más allá de los accidentes de alto impacto, los datos internos del sistema revelan una situación de riesgo sostenido. Según información obtenida por Infobae Perú a través de una solicitud de Transparencia, el Centro de Gestión y Control de la ATU registró 3.694 casos entre incidentes y accidentes al interior del Metropolitano solo en 2023. De ese total, 1.502 fueron incidentes, incluyendo 854 caídas al subir al bus, 460 atrapamientos de puertas y 104 caídas al bajar. Los accidentes reportados por conductores de buses de la concesionaria Cosac sumaron 73 en el mismo periodo, entre choques contra infraestructura (25), frenadas intempestivas (34) y atropellos (9).

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El accidente se registró en las inmediaciones de la estación Parque del Trabajo del Metropolitano, en San Martín de Porres.

El 45,6% de los usuarios del Metropolitano no se siente satisfecho con el servicio, según el último estudio de Lima Cómo Vamos. Patricia Alata, directora de Conocimiento de la organización, señaló a Infobae Perú que “aún no se percibe que la calidad del viaje de los pasajeros haya cambiado en los últimos años”.

La flota envejecida y la renovación que no llega

En el centro del problema está la antigüedad de las unidades. Una parte importante de la flota del Metropolitano supera los 15 años de servicio, pese a que el contrato de concesión fijaba una vida útil de 12 años. Desde mediados de 2025, la ATU reconoció el deterioro y comunicó que la renovación se postergaría hasta 2026.

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El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, explicó que el proceso depende de la firma de una adenda contractual con los concesionarios y de la participación del Ministerio de Economía y Finanzas. “Estamos trabajando con el Banco Mundial para obtener un crédito que permita adquirir los nuevos buses", afirmó. En diciembre de 2025, la ATU confirmó que los fondos permitirían la compra de 60 nuevos buses y la ampliación del recorrido hacia el norte de la ciudad, aunque advirtió que, una vez firmada la adenda, la ejecución podría tardar hasta ocho meses.

Mientras tanto, los 700.000 usuarios diarios del Metropolitano siguen viajando en unidades deterioradas, con estaciones que no han sido renovadas desde 2008 y en un sistema que se autofinancia exclusivamente con el pasaje de S/ 3.20, sin subsidio estatal. Cada nuevo accidente en la Vía Expresa es también un recordatorio de que la modernización del sistema más usado de Lima sigue siendo una promesa pendiente.

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