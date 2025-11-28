Independencia: Bus del Metropolitano atropelló a peatón que cruzó por vía exclusiva a la altura de la estación Izaguirre

Según EMAPE en abril del 2024 estarían funcionando todas las estaciones.

Un nuevo incidente vuelve a poner en foco al Metropolitano, sistema de transporte público de Lima, luego de que una de sus unidades arrolló a un peatón este viernes 28 de noviembre en la avenida Túpac Amaru, a la altura de la estación Izaguirre en el distrito de Independencia.

De acuerdo con la versión oficial de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el ciudadano involucrado intentó cruzar la vía exclusiva de forma intempestiva, dejando sin espacio de reacción al conductor para evitar el impacto.

La ATU, en un comunicado publicado a primeras horas del día, detalló que “la persona afectada fue trasladada a una clínica cercana para recibir la atención médica correspondiente”.

El parte institucional subraya que el personal de la entidad se encargó de controlar el flujo de buses y asegurar la continuidad del servicio tras el incidente, minimizando las afectaciones en la movilidad del resto de pasajeros.

El lugar del hecho fue rápidamente cercado por agentes de la ATU, quienes facilitaron el restablecimiento del tránsito. Esta acción buscó evitar mayores demoras en el desplazamiento de los miles de usuarios que diariamente utilizan el Metropolitano para sus traslados dentro de Lima.

Seguridad: Desafío persistente en estaciones del Metropolitano

La estación Izaguirre es una de las zonas con mayor flujo de personas a lo largo del sistema, lo que origina largas colas, sobre todo en horas punta.

Usuarios han reportado reiteradas ocasiones en que las filas alcanzan la propia vía exclusiva y mantienen el área en condiciones riesgosas tanto para los pasajeros como para quienes buscan cruzar la avenida de manera rápida.

El accidente de hoy reaviva el debate sobre la seguridad vial alrededor de los corredores exclusivos del Metropolitano. Si bien el sistema fue diseñado para separar vehículos de transporte masivo y peatones, la congestión frecuente y la prisa por llegar a destinos provocan cruces inesperados que incrementan el riesgo de incidentes.

En paralelo, las crecientes denuncias por robos dentro de los buses y estaciones de Lima, como las registradas en Ricardo Palma, Angamos y Benavides, reflejan otro ángulo vulnerable del sistema.

Al menos cinco reportes recientes evidencian que la seguridad integral sigue siendo una preocupación pendiente para la ATU y los usuarios.

El comisario de Miraflores, Mario Bonilla Vello, explicó que la alta afluencia facilita la actividad delictiva, sobre todo en horas de mayor demanda.

Los operativos policiales en puntos críticos buscan disuadir el robo y han llevado a detenciones, pero persisten los desafíos: la ausencia de cámaras en el interior de los vehículos limita las investigaciones ante robos reiterados.

Inscrito en el contexto de modernización, el expresidente de la ATU, David Hernández, anunció la llegada de 150 nuevos buses equipados con cámaras internas, aire acondicionado y asientos ergonómicos, destinados a optimizar la experiencia de viaje y reforzar la vigilancia dentro del Metropolitano.

Pese a los anuncios, hasta la fecha no se ha hecho efectiva la incorporación de estas unidades, lo que genera expectativas y demandas por parte de los usuarios que buscan mayor seguridad y eficiencia en sus trayectos.