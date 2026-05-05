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A qué hora juega Cienciano vs Puerto Cabello HOY: partido en Venezuela por fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ buscará afianzar su liderato en el Grupo B enfrentando al cuadro venezolano en condición de visita. Si consigue los tres puntos, estará muy cerca de la clasificación a octavos. Conoce los horarios

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Cienciano – Puerto Cabello – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 4 mayo
El cuadro cusqueño busca defender la primera posición del Grupo B ante un rival obligado a ganar, en un duelo decisivo por la clasificación en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, con amplia expectativa de ambas aficiones (Facebook: Cienciano / Academia Puerto Cabello)

Hoy, martes 5 de mayo, el partido entre Cienciano y Academia Puerto Cabello, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026, representa un desafío fundamental para las aspiraciones internacionales de ambos clubes. El cuadro cusqueño, actualmente en la cima de su zona tras obtener siete puntos, enfrenta a un conjunto venezolano que se juega sus últimas cartas para seguir en la pelea por avanzar a los octavos de final del torneo continental.

En la antesala de este enfrentamiento, Cienciano llega fortalecido tras superar 1-0 a Atlético Mineiro y sumar una valiosa victoria en la Liga1 frente a Comerciantes Unidos. El equipo peruano, dirigido por Horacio Melgarejo, depende de sí mismo para asegurar su pase a la siguiente ronda.

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Por su parte, Academia Puerto Cabello necesita sumar obligatoriamente luego de sufrir una derrota por goleada ante Juventud en su anterior presentación sudamericana y de igualar con La Guaira en el certamen local.

A qué hora se juega Cienciano vs Puerto Cabello por fecha 4 de Copa Sudamericana 2026

Cienciano – Puerto Cabello – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 4 mayo
El duelo entre Cienciano y Puerto Cabello ya tiene horario definido en toda Sudamérica, en una jornada que concentrará la atención por su impacto directo en la lucha por la clasificación. (Facebook / Cienciano)

El compromiso entre Cienciano y Puerto Cabello está programado para el martes 5 de mayo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, una instalación ubicada en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, con capacidad para 10.400 espectadores. El pitazo inicial se dará a las 19:30 horas en Perú, Ecuador y Colombia; 20:30 en Chile, Bolivia y Venezuela; y 21:30 en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay**. Este encuentro se disputará en el marco de la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 y puede ser determinante en el futuro inmediato de ambos equipos.

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La cita reúne a un Cienciano que busca consolidar su buen presente internacional y a un Puerto Cabello obligado a sumar para no quedar relegado en la tabla. El antecedente más reciente entre ambos favorece al conjunto cusqueño, que el pasado 16 de abril se impuso por 2-0 en un partido celebrado en Cusco. El vencedor de esta llave podrá encaminar su clasificación a los octavos de final, mientras que el perdedor verá reducidas sus opciones en la competencia.

Dónde ver Cienciano vs Puerto Cabello por fecha 4 de Copa Sudamericana 2026

Cienciano – Puerto Cabello – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 4 mayo
Con transmisión en múltiples plataformas, el enfrentamiento entre Cienciano y Puerto Cabello estará al alcance de los aficionados, en una jornada de alta expectativa continental. (Facebook / Cienciano)

La transmisión oficial del duelo estará a cargo de DSports y la plataforma de streaming DGO para Sudamérica. Adicionalmente, Disney+ ofrecerá el partido en vivo en la región, lo que permitirá a los aficionados no perderse ningún detalle del encuentro desde distintos dispositivos.

En nuestro país Perú, Infobae Perú brindará la cobertura de las incidencias y la actualización del marcador en tiempo real.

Según los especialistas hay un leve favoritismo a Puerto Cabello debido a su condición de local, aunque Cienciano, respaldado por su invicto y la fortaleza mostrada en sus últimos compromisos, llega con la moral elevada. La expectativa crece entre los seguidores de ambos clubes, conscientes de la importancia que representa este partido en la lucha por avanzar dentro de la Copa Sudamericana.

Posibles alineaciones de Cienciano y Puerto Cabello

Cienciano – Puerto Cabello – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 4 mayo
Las alineaciones probables anticipan un choque táctico, con figuras determinantes que buscarán inclinar la balanza en un partido de alta exigencia competitiva. (Facebook / Cienciano)

De acuerdo con información proporcionada por ambos clubes, las formaciones probables para este encuentro presentan variantes tácticas y nombres destacados en cada escuadra. Por el lado de Academia Puerto Cabello, la alineación inicial estaría conformada por: Joel Graterol en el arco; Gabriel González, Junior Ramos, Gabriel Bortagaray y Renny Rosales en defensa; Gianfranco Bamba, Pedro Lima, Jean Castillo y Luis Casiani en el mediocampo; Richard Flores y Edder Farías como atacantes. El mediocampista Jean Castillo ha sido una pieza clave en la temporada, sumando cuatro participaciones de gol, según reportó el club venezolano.

Para Cienciano, se perfila como titular Ignacio Espinoza bajo los tres palos; Carlos Núñez, Martín Amondarain y Kevin Becerra en la zaga; Gustavo Barreto, Alexis Robles, Martín Martinich y Carlos Souza como volantes; Nicolás Bandiera, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés en la ofensiva. Hohberg ha destacado por su aporte ofensivo, acumulando ocho goles y cinco asistencias en la campaña internacional, consolidándose como el principal referente en el ataque cusqueño.

El entrenador Horacio Melgarejo manifestó antes del viaje a Venezuela: “El grupo está enfocado en traer un resultado positivo. Sabemos que el rival se hace fuerte en casa, pero dependemos de nuestro rendimiento para seguir en la pelea”. Por su parte, desde Puerto Cabello, el capitán Joel Graterol expresó: “Tenemos la obligación de sumar ante nuestra gente. La Copa Sudamericana es una vitrina y vamos a dejarlo todo para seguir con vida”.

Ambas plantillas ultiman detalles en la previa de un compromiso que puede definir el destino de su temporada internacional. La expectativa se mantiene alta en Valencia y Cusco, donde el seguimiento al desempeño de sus equipos se anticipa intenso y apasionado.

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