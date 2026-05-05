Christian Domínguez afirma que se quedó sin regresar a 'América Hoy' por sus polémicas con Melanie Martínez y Pamela Franco

Christian Domínguez fue descartado como conductor de 'América Hoy' por escándalos con Melanie Martínez y Pamela Franco.

Christian Domínguez sorprendió al revelar públicamente que estuvo muy cerca de reincorporarse al programa ‘América Hoy’ como conductor, pero que su ingreso fue descartado de último momento a raíz de los conflictos personales y legales que protagonizó con Melanie Martínez y Pamela Franco.

La revelación la hizo el propio cantante durante una visita al set del programa matutino, y fue confirmada por la conductora Janet Barboza. “Yo vine y un día anterior yo iba a estar parado en este set, quizás trabajando ya. Eso fue hasta un día jueves”, afirmó Domínguez, dejando en claro que su ingreso estaba prácticamente cerrado antes de que la situación diera un giro inesperado.

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Janet Barboza, testigo del proceso interno, respaldó la versión del cantante y ofreció detalles de lo ocurrido dentro de la producción. “Es verdad. Christian Domínguez estaba considerado, nuestro productor Papo Tudela lo consideró para que sea parte del equipo de ‘América Hoy’.

Sin embargo, a raíz de estos problemas, también es verdad que hay que decirlo, desgraciadamente se le bajó el dedo y ya él no pudo ingresar a esta chamba“, explicó la conductora.

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Christian Domínguez se sincera y confirma que fue retirado del programa "América Hoy" a último minuto debido al escándalo de infidelidad con Pamela Franco y Melanie Martínez. Video: TikTok @riclatorrez

Un ingreso frustrado por la exposición mediática

El propio Domínguez confirmó la versión de Barboza sin rodeos: “Correcto”. El cantante reconoció que los escándalos que lo rodearon en las últimas semanas impactaron directamente en sus posibilidades laborales en la televisión, especialmente en un programa de formato familiar como ‘América Hoy’.

“El comienzo obviamente esto disparó por todos lados, perjudicó tremendamente”, expresó, refiriéndose a la ola de polémicas que lo envolvieron simultáneamente con sus dos exparejas, quienes salieron a hablar de aspectos íntimos y económicos de su relación con el artista.

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El escándalo que terminó cerrándole las puertas a Domínguez en ‘América Hoy’ tiene múltiples frentes. Por un lado, Pamela Franco, madre de su hija menor, reveló en entrevistas que el cantante administraba y cobraba su dinero durante la relación, que nunca le dio ni diez céntimos para el tratamiento de autismo de su hija y que, tras el ampay con Mary Moncada, la culpó a ella de la infidelidad.

Domínguez respondió enviando una carta notarial exigiendo rectificación, pero Franco se ratificó en sus declaraciones: “No me rectifico, todo es verdad”.

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La cantante Pamela Franco rompe su silencio y arremete contra su expareja, Christian Domínguez, revelando que no aportó económicamente para un viaje a República Dominicana por la salud de su hija. Video: TikTok @farandula.lorcha

Por otro lado, Melanie Martínez, madre de su hija mayor Camila, interpuso una denuncia por violencia psicológica contra Domínguez, mientras él a su vez la denunció a ella alegando que sus acciones, incluyendo la promoción de su emprendimiento de helados y la canción lanzada junto a Pamela Franco, le causaban depresión y ansiedad.

Martínez rompió en llanto al conocer la nueva denuncia y cuestionó que el cantante no haya tomado acciones similares contra personas que atacaron públicamente a su hija Camila.

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La defensa de Domínguez sobre su rol como padre

Durante su visita a ‘América Hoy’, Domínguez también se refirió a los comentarios sobre su relación con su hija Camila y cuestionó la forma en que Melanie Martínez expone temas privados entre padre e hija en los medios.

“Pregunto yo: ¿yo he comentado alguna vez que me acercaba a mi hija? ¿Han visto algún tema de un video, una historia de algo? Nunca lo han visto. ¿Ustedes han visto algún comentario mío, alguna historia mía, algo que ha ventilado de lo que está pasando? No, es algo de nosotros, de ella y mío, y se sienta a contarlo", señaló.

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Christian Domínguez se molestó al saber que Pamela Franco habló de la conducción de su hija. Arriba Mi Gente

El cantante dejó en claro que considera que la exposición pública de los avances en su relación con Camila no le corresponde a Melanie, sino que es un asunto privado entre padre e hija.

La revelación de Domínguez pone en evidencia cómo los conflictos personales de las figuras públicas pueden tener consecuencias directas en sus oportunidades laborales, especialmente en programas de televisión familiar donde la imagen del conductor es determinante. La producción de ‘América Hoy’, que ya lo había considerado como parte del equipo, optó por dar marcha atrás ante la acumulación de polémicas que rodeaban al artista.

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Domínguez, quien lleva más de 15 años de carrera en la cumbia y ha tenido presencia intermitente en la televisión peruana, deberá esperar una nueva oportunidad para regresar a la pantalla chica.