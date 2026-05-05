'La Niña' se estrena este jueves 7: terror sobrenatural, mitología amazónica y el último trabajo de Óscar Carrillo en pantalla

Un viajero llega a un misterioso edificio en Iquitos, solo para ser atormentado por el fantasma de una niña que toca su puerta pidiendo azúcar. Lo que comienza como una extraña visita se convierte en una pesadilla mortal de la que nadie puede escapar. Video: AV Films

El cine peruano suma una nueva apuesta al género del terror con el estreno de ‘La Niña’, la primera película del director Javi Velásquez Varela, que llega a los cines de todo el país este jueves 7 de mayo. La cinta, ambientada en la ciudad de Iquitos, combina investigación policial, misterio sobrenatural y mitología amazónica en una historia que, según su director, busca explorar una faceta del misticismo de la selva que el cine peruano ha dejado prácticamente sin explorar: la del terror urbano.

"Se han contado muchas historias sobre el misticismo amazónico, pero casi no hay películas urbanas ambientadas en la ciudad. Hay una riqueza que se ha explorado muy poco", señaló Velásquez, quien también es el autor de la novela en la que se basa el guion.

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La producción, que tomó más de una década en concretarse desde su concepción inicial en 2011, fue posible gracias al acceso a fondos del Ministerio de Cultura en 2022 y a una coproducción con Argentina y España. El rodaje se realizó en 2023 en distintas locaciones de Iquitos, aprovechando la atmósfera única de la ciudad amazónica.

Una historia que comienza con un golpe en la puerta

La trama sigue a un joven extranjero que llega a la Amazonía para realizar voluntariado con animales y alquila el último piso de un edificio en Iquitos. Su aparente tranquilidad se rompe cuando, cada noche, una misteriosa niña toca su puerta para pedir una taza de azúcar. Lo que parece un gesto inocente pronto adquiere un tono perturbador.

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'La Niña' marca la última aparición en pantalla del reconocido actor óscar Carrillo, fallecido en 2025 tras luchar contra el cáncer.

Cuando el joven desaparece sin dejar rastro, una teniente de la policía inicia una investigación que la lleva a sospechar que la presencia de la niña está vinculada a algo mucho más oscuro. Paralelamente, un capitán decide colaborar con un vidente local para esclarecer el caso de otra menor desaparecida en el mismo edificio, abriendo la puerta a un misterio donde lo sobrenatural y lo policial terminan colisionando.

“Son dos líneas que nunca deberían cruzarse… pero sabes que en algún momento lo van a hacer. Esa colisión es la que mantiene viva la tensión”, explicó el director sobre la estructura narrativa del filme.

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Un elenco internacional y el último trabajo de óscar Carrillo

La película reúne a un elenco internacional y nacional. El reparto internacional está encabezado por el actor español Marc Clotet, conocido por ‘Física o química’, acompañado por los argentinos Pepe Monje y María Jesús Rentería. Por el lado peruano, la cinta está liderada por Cindy Díaz, quien interpreta a Claudia, la teniente de policía protagonista, junto a Sebastián Monteghirfo, Fernando Bacilio y Teddy Guzmán.

Uno de los aspectos más emotivos del estreno es que ‘La Niña’ marca la última aparición en cine del recordado actor Óscar Carrillo, quien falleció en junio de 2025 a los 59 años tras una larga batalla contra un cáncer de colon en fase 4 que le fue diagnosticado en 2022. Carrillo, reconocido por su extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, continuó trabajando hasta sus últimos días, dejando en este filme un testimonio final de su talento y dedicación al arte escénico peruano.

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La Niña, la nueva apuesta del cine peruano, se estrena este jueves 7 de mayo en salas de todo el país.

El desafío de filmar en la Amazonía

La actriz Cindy Díaz, quien enfrenta el reto de encarnar a una oficial de policía atrapada entre la razón y lo inexplicable, describió el impacto que tuvo el entorno amazónico en la construcción de su personaje. “La selva es poderosa, tiene vida… esa vibración mística me ayudó a construir a una Claudia que se siente vulnerable ante su inmensidad”, afirmó la actriz.

Díaz también destacó el desafío de mantener la credibilidad del personaje ante situaciones que escapan a la lógica policial. “Para abordar ese conflicto entre su lógica policial y lo paranormal, trabajé muchísimo lo sensorial. Claudia intenta aferrarse a los hechos, pero el entorno la empuja hacia lo inexplicable”, explicó.

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El director Velásquez, por su parte, subrayó que el terror que propone la película no se limita a los bosques profundos de la selva, sino que habita también en los espacios cotidianos. “El miedo no solo vive en la profundidad del bosque, sino también en un pasillo oscuro, en un edificio cualquiera, en la rutina diaria del Iquitos urbano. En el cine no puedes explicarlo todo, tienes que hacerlo sentir. Cada encuadre, cada silencio, cada sonido tiene que transmitir tensión“, sostuvo.

‘La Niña’ llega a los cines con la promesa de ofrecer una experiencia cinematográfica donde la tradición oral amazónica, el suspenso policial y lo sobrenatural se fusionan en una historia que, según sus creadores, conecta la identidad local con audiencias internacionales.

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