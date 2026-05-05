Peruanos engañados en Rusia regresan al país enfermos y deshidratados: les prometieron trabajo y terminaron en zona de guerra

Seis peruanos retornaron desde Rusia a Lima tras permanecer cerca de un mes en ese país, a donde viajaron luego de aceptar ofertas laborales que terminaron siendo falsas, según denunciaron sus familiares. El caso ha generado preocupación debido a que varios connacionales habrían sido trasladados a zonas vinculadas al conflicto armado con Ucrania, en un contexto de presunta captación irregular de ciudadanos peruanos en el extranjero.

El arribo se registró en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en medio de versiones contradictorias. Aunque inicialmente se informó que seis ciudadanos llegarían en un mismo vuelo, solo tres fueron vistos saliendo del terminal aéreo, acompañados por su abogado y sin brindar declaraciones. En paralelo, otras familias acudieron al aeropuerto con carteles para pedir información sobre sus parientes, con quienes aseguran haber perdido contacto desde hace semanas.

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Repatriación de peruanos desde Rusia avanza en medio de denuncias por engaño laboral

Siluetas de soldados con uniformes militares caminan por un campamento cubierto de nieve, mientras la bandera rusa ondea y una mochila con un parche de la bandera peruana destaca en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un comunicado oficial, la Cancillería informó que en las últimas semanas se logró el retorno de 18 peruanos desde Rusia, quienes acudieron a la sección consular de la embajada peruana en Moscú para solicitar ayuda. La entidad precisó que a los connacionales se les brindó asistencia inmediata y protección consular, mientras continúan las coordinaciones para repatriar a más ciudadanos en los próximos días.

Sin embargo, la llegada de los últimos repatriados evidenció inconsistencias en la información oficial. Mientras se anunciaba el retorno de seis personas, el abogado de las familias indicó que solo tres habrían ingresado al país en ese momento. Esta situación ha incrementado la preocupación de los familiares, quienes reclaman mayor claridad sobre el paradero de sus seres queridos.

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La Cancillería también informó que se vienen implementando protocolos de atención diferenciada para los ciudadanos retornados, considerando las condiciones en las que habrían permanecido en territorio ruso. Además, se activaron mecanismos de coordinación con la embajada peruana para canalizar nuevas solicitudes de ayuda.

Connacionales llegan con problemas de salud y denuncian abusos en territorio ruso

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informa el retorno exitoso de dieciocho connacionales desde Rusia y la asistencia consular continua para otros peruanos. (Cancillería del Perú)

El estado de salud de los peruanos repatriados es uno de los aspectos que más preocupa. Según su defensa legal, varios de ellos presentan deshidratación, pérdida de peso y afectación psicológica, luego de haber permanecido en condiciones adversas. Tras su llegada, fueron sometidos a evaluaciones médicas y se prevé que inicien tratamientos especializados, incluyendo terapias para tratar el estrés postraumático.

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El abogado que representa a las familias indicó que los connacionales habrían sido llevados bajo promesas de trabajo en áreas como seguridad o servicios, pero al llegar a su destino enfrentaron un escenario completamente distinto. Algunos testimonios recogidos por sus allegados dan cuenta de maltratos físicos, falta de alimentación y amenazas, además de la firma de contratos en idioma ruso que no comprendían.

En uno de los casos, la esposa de un ciudadano peruano relató que recibió el contrato posteriormente para traducirlo, lo que evidenció irregularidades en las condiciones ofrecidas. También denunció que su pareja habría sido víctima de agresiones y obligado a realizar actividades para las que no fue contratado.

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Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre otros peruanos que aún permanecen en Rusia. Las familias continúan solicitando información a las autoridades, en medio de denuncias de pérdida de contacto y posibles riesgos para quienes todavía no han logrado retornar al país.

La Cancillería recordó que mantiene habilitados canales de atención permanente para casos de peruanos en Rusia que requieran asistencia. Los ciudadanos o familiares pueden comunicarse a los números +7 985 389 0660 (celular y WhatsApp) y 8 985 389 0660 (teléfono local en Rusia), disponibles las 24 horas.

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Asimismo, indicó que el procedimiento consiste en contactar directamente a la sección consular de la Embajada del Perú en Moscú, donde se evalúa cada caso para activar protocolos de protección, asistencia humanitaria y eventual repatriación, según la situación de cada connacional.