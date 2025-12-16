Perú

Patrullero choca con bus del Metropolitano cerca a estación Parque del Trabajo en San Martín de Porres y deja un detenido herido

Autoridades investigan las causas del choque que involucró a una patrulla policial y una unidad del Metropolitano en hora punta

Patrullero choca con bus del Metropolitano en San Martín de Porres y deja un detenido herido. (Exitosa)

La mañana del lunes 15 de diciembre transcurrió con sobresaltos para quienes circulaban por una de las vías más concurridas del norte de Lima. A pocos metros de la estación Parque del Trabajo del Metropolitano, el sonido de una colisión interrumpió la rutina diaria y obligó a detener el tránsito en pleno horario de alta demanda. El escenario incluyó vehículos inmovilizados, pasajeros sorprendidos y personal de emergencia desplegado en la zona.

El accidente se produjo en un punto clave de San Martín de Porres, donde confluyen rutas de transporte público y privado. La presencia de un patrullero policial y de un bus del Metropolitano, ambos en funciones, incrementó la preocupación entre vecinos y usuarios del servicio. Durante varios minutos, la circulación quedó restringida mientras se evaluaba la situación de los ocupantes involucrados.

Las primeras informaciones permitieron reconstruir una secuencia preliminar del hecho, aunque las causas exactas quedaron bajo investigación. Autoridades policiales y personal médico acudieron al lugar para atender a los heridos y asegurar la vía. La congestión se extendió en sentido de norte a sur, con retrasos notorios en el servicio de transporte urbano.

Choque en cadena en vía principal de San Martín de Porres

El accidente se registró en las inmediaciones de la estación Parque del Trabajo del Metropolitano, en San Martín de Porres.

El accidente ocurrió a la altura del cruce de las avenidas Miguel Grau y Caquetá, cerca de la estación Parque del Trabajo del Metropolitano. En ese punto, un patrullero de la Policía Nacional del Perú, perteneciente a la División de Emergencias, se desplazaba con personal policial y tres detenidos a bordo. De acuerdo con la información preliminar, el vehículo policial impactó primero contra una camioneta particular y luego contra un bus del Metropolitano que transportaba pasajeros.

Vecinos del sector relataron momentos de tensión tras la colisión múltiple. La presencia del bus articulado y del patrullero dañados generó alarma y obligó a detener el tránsito en ambos carriles. Personal de auxilio brindó atención inmediata a los afectados mientras se aseguraba la zona para evitar nuevos incidentes.

Como consecuencia del choque, uno de los detenidos que viajaba en la tolva del patrullero sufrió lesiones. El herido fue identificado como Jhordan Aguilar Pedraña, de nacionalidad venezolana. Según el reporte inicial, “uno de los detenidos, el que viajaba en la tolva del vehículo, resultó herido”, situación que motivó su atención médica en el lugar y posterior traslado al Hospital Cayetano Heredia.

Al mismo centro de salud ingresaron dos efectivos policiales pertenecientes a la Depincri Comas. Ambos quedaron bajo observación médica tras presentar golpes derivados del impacto. Fuentes policiales señalaron que su estado se mantiene estable, sin riesgo vital.

No se registraron fallecidos a causa del accidente, aunque el número de personas involucradas y la magnitud del choque obligaron a mantener el área acordonada durante varios minutos. Pasajeros del Metropolitano descendieron del bus con apoyo del personal de seguridad y de la Autoridad de Transporte Urbano.

Impacto en el tránsito y servicio del Metropolitano

Tras el accidente, el tráfico vehicular se intensificó de manera considerable en el sector. La ATU dispuso retrasos temporales en el recorrido del Metropolitano en sentido de norte a sur, debido a la obstrucción de la vía y a las labores de auxilio. Unidades de transporte público y vehículos particulares formaron largas filas a lo largo de las avenidas aledañas.

Con la llegada de las autoridades, se ordenó el retiro de los vehículos siniestrados hacia un costado de la vía para restablecer el tránsito. Estas maniobras permitieron una reapertura progresiva del flujo vehicular, aunque los retrasos persistieron durante parte de la mañana.

La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del accidente. Como parte de la investigación, agentes revisan las cámaras de vigilancia ubicadas en el cruce donde ocurrió el choque. El objetivo consiste en esclarecer la secuencia exacta de los hechos y establecer si existió alguna infracción de tránsito.

Un reporte difundido en medios locales indicó que “este patrullero impacta primero contra una camioneta y luego termina impactando contra el bus del Metropolitano”, versión que forma parte de las hipótesis iniciales. Las autoridades continúan con la recopilación de testimonios y registros visuales para definir las causas del siniestro y las posibles sanciones correspondientes.

