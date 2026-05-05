JNE desmiente noticia falsa sobre supuestas vacaciones de Roberto Burneo en pleno proceso electoral

El presidente del JNE, Roberto Burneo, reafirmó que mantienen una posición independiente y ajena a cualquier interés político. (Composición Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desmintió la noticia falsa sobre supuestas vacaciones que habría tomado el presidente de la institución, Roberto Burneo, en febrero de este año, cuando el proceso electoral estaba en trámite.

El último lunes, un medio de comunicación difundió una resolución del JNE donde se le concedían vacaciones a Burneo desde el 3 al 8 de febrero. Sin embargo, no se mencionó en el referido medio que dicha resolución fue luego dejada sin efecto.

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A través de la resolución 000036-2026-P/JNE se dejan sin efecto. Según se desprende del documento, fue el mismo despacho del presidente del JNE el que solicitó la suspensión del descanso.

“Durante ese periodo, el magistrado continuó ejerciendo sus funciones con normalidad y participó en diversas actividades programadas, como consta en la página web y redes sociales del JNE”, precisó la institución a través de su Comité de Fact-checking.

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JNE deja sin efecto vacaciones de Roberto Burneo.

Durante esas fechas, la presencia de Burneo era esencial debido a que el Pleno tenía que resolver las apelaciones con miras a la primera vuelta del 12 de abril, sumado a que el entonces magistrado Willy Ramírez Chávarry ya había salido de vacaciones desde el 1 al 15 de febrero para centrarse en su campaña a la reelección como magistrado.

Víctima

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, fue víctima de un plantón de protesta en los exteriores de su domicilio la noche del jueves 30 de abril, en un episodio que el organismo electoral calificó de hostigamiento e intimidación contra sus autoridades. El JNE emitió un comunicado oficial en el que rechazó de forma categórica los hechos y advirtió que cualquier acción de ese tipo será puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

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La movilización, convocada a través de redes sociales, reunió a decenas de ciudadanos que también se concentraron previamente frente a la sede del JNE en el distrito limeño de Jesús María. Entre los asistentes había familias con niños y adultos mayores que portaban carteles con demandas de “respeto al voto” y banderas nacionales. Algunos exigieron nuevas elecciones complementarias y transparencia en el proceso electoral, en el marco de la revisión de actas tras la jornada del 12 de abril. El operativo policial desplegado incluyó alrededor de cincuenta efectivos de distintas comisarías, con presencia de escudos antimotines y patrulleros en los principales accesos. Varias calles fueron cerradas durante la protesta, en la que también se realizaron cacerolazos y se instalaron escenarios improvisados para discursos.

Durante este acto también se presenciaron cobardes insultos contra Burneo, impulsados por un personaje que ya fue denunciado penalmente.

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“El derecho a la manifestación es legítimo; no ampara actos de intimidación ni de amenazas. Cualquier acción que pretenda coaccionar decisiones o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan“, se lee en el comunicado del JNE.

El JNE recordó que actúa con plena autonomía, con base en criterios técnicos y jurídicos, y que cualquier intento de influir en sus resoluciones vulnera la institucionalidad democrática.

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