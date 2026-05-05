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Apps ilegales en Perú: ¿usas Xiper TV, Magis TV o Fútbol Libre? Esto puede pasar a tu celular si lo usas siempre

Especialistas advierten que algunas aplicaciones IPTV ilegales pueden robar datos personales y bancarios sin que el usuario lo note

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Xiper TV, Magic TV y otras apps ilegales: así pueden convertir tu celular en un blanco de hackers. (Foto composición: infobae Perú/Difusión)
Xiper TV, Magic TV y otras apps ilegales: así pueden convertir tu celular en un blanco de hackers. (Foto composición: infobae Perú/Difusión)

El uso de aplicaciones IPTV ilegales como Xiper TV, Magis TV o Fútbol Libre continúa expandiéndose entre usuarios que buscan acceder gratuitamente a partidos de fútbol, películas y series. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten que el principal peligro de estas plataformas no solo está relacionado con la piratería, sino también con los riesgos informáticos que pueden generar en celulares, Smart TV y otros dispositivos conectados a internet.

De acuerdo con expertos tecnológicos, muchas de estas aplicaciones no se descargan desde tiendas oficiales como Google Play Store, sino mediante archivos APK obtenidos en páginas externas. Para instalarlas, los usuarios suelen desactivar medidas de seguridad del sistema Android y conceder permisos avanzados que pueden comprometer información personal almacenada en el dispositivo.

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Google - Magis TV
(Composición Infobae)

Aplicaciones: permisos sensibles

Especialistas alertan que varias de estas apps solicitan acceso a funciones y datos que no serían necesarios para reproducir contenido audiovisual. Entre los permisos más comunes se encuentran:

  • Acceso al almacenamiento del dispositivo
  • Uso de micrófono y cámara
  • Acceso a contactos
  • Conexión a redes Wi-Fi
  • Permiso para instalar otras aplicaciones

Según los analistas, estos accesos pueden ser utilizados para recopilar datos personales, instalar software malicioso o ejecutar procesos ocultos en segundo plano sin que el usuario lo detecte. Incluso, algunas aplicaciones continúan funcionando aparentemente con normalidad mientras el malware opera silenciosamente dentro del sistema.

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Celulares, Smart TV y TV Box en riesgo

Los expertos sostienen que este tipo de plataformas pueden convertir celulares, televisores inteligentes o TV Box en dispositivos vulnerables a ataques informáticos. Entre las posibles consecuencias detectadas figuran el robo de contraseñas, el acceso a aplicaciones bancarias y la aparición de publicidad invasiva.

Asimismo, se han reportado otros problemas como ralentización del sistema, sobrecalentamiento, consumo excesivo de internet y ejecución de procesos vinculados con minería ilegal de criptomonedas. Algunos especialistas comparan estas aplicaciones con “caballos de Troya digitales”, debido a que aparentan ser simples plataformas de entretenimiento, pero esconden códigos maliciosos.

Descubre cómo puede actualizar un televisor con Android Tv en un Smart TV si no se encuentra conectado a Wi-Fi. (foto: ElOutPut)
Descubre cómo puede actualizar un televisor con Android Tv en un Smart TV si no se encuentra conectado a Wi-Fi. (foto: ElOutPut)

Malware afectaría a toda la red del hogar

Uno de los aspectos que más preocupa a especialistas en seguridad digital es que el riesgo no necesariamente se limita al dispositivo donde se instaló la aplicación pirata. Si el celular o Smart TV comprometido comparte la misma red Wi-Fi de la vivienda, el software malicioso podría intentar detectar otros equipos conectados.

Esto significa que computadoras, tablets o laptops con información personal y financiera también podrían quedar expuestas. Frente a este escenario, expertos recomiendan:

  • Evitar conectar dispositivos sospechosos a la red principal
  • Utilizar redes Wi-Fi de invitados
  • Cambiar periódicamente la contraseña del router
  • No almacenar datos bancarios en equipos con apps piratas

Además, investigaciones recientes identificaron campañas donde ciberdelincuentes distribuyen falsas aplicaciones IPTV para instalar troyanos especializados en robo financiero.

Magis TV y Xuper TV: riesgos reales de instalar apps no oficiales para ver fútbol, películas y series gratis en Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Smart TV almacena información sensible

Muchos usuarios creen que los Smart TV representan un menor riesgo frente a celulares o computadoras; sin embargo, especialistas advierten que estos equipos también almacenan información sensible. Entre los datos que pueden quedar expuestos figuran cuentas de streaming, historiales de navegación, correos electrónicos y conexiones Wi-Fi.

En paralelo, distintos países han intensificado acciones contra plataformas IPTV ilegales mediante bloqueos judiciales, cierres de páginas y decomisos de servidores vinculados a transmisiones no autorizadas. Por ello, expertos recomiendan descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, revisar cuidadosamente los permisos solicitados y mantener actualizado el sistema operativo para reducir riesgos de seguridad digital.

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