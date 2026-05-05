Renovación Popular despotrica contra el cardenal Carlos Castillo y lo acusa de vetarles misa: “Es más rojo y zurdo que muchos”

La congresista y candidata Norma Yarrow denunció que el cardenal Carlos Castillo vetó una misa organizada por su partido antes de las elecciones del 12 de abril

La congresista y candidata a la vicepresidencia por Renovación Popular, Norma Yarrow, denunció este lunes que el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, vetó una “misa de acción de gracias” convocada por su agrupación antes de las elecciones generales del 12 de abril.

En diálogo con el programa Beto A Saber de Willax, la legisladora expresó su malestar por la decisión de la autoridad eclesiástica, a quien calificó como “más rojo y más zurdo que muchos”.

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Yarrow relató que la misa iba a celebrarse en una iglesia del distrito limeño de Jesús María el sábado previo a los comicios, aunque horas antes recibieron la notificación de la prohibición. “A las seis de la tarde nos llega una llamada diciendo: ‘De parte del señor Castillo, no puede hacerse la misa’”, detalló.

Según su versión, la negativa se sustentó en evitar el “proselitismo” en actividades religiosas vinculadas a procesos electorales, argumento que la aspirante rechazó.

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La legisladora expresó su rechazo a la decisión eclesiástica y calificó al arzobispo como “más rojo y más zurdo que muchos”

“Se invitó formalmente a quien quisiera acompañarnos a esta misa. Era una misa de agradecimiento, pues (...) habíamos estado en una dura campaña. Nos prohibió, nos cerraron la puerta. Tuvimos que poner un letrerito que decía: ‘La misa ha sido clausurada por el arzobispo de Lima’”, añadió.

Seguidamente, Yarrow criticó el dardo lanzado por el cardenal al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, durante su homilía dominical, cuando mencionó que “no puede ser que haya cristianos hoy día que dicen que son cristianos y dicen: ‘mátalo, mátalo, haz lo que quieras con el otro, fuera de aquí’, o dicen todos los ajos que hemos escuchado en ese tiempo”.

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La parlamentaria calificó estos dichos como “escalofriantes” y señaló que no está de acuerdo con que se califique de “fariseo” al exalcalde, quien después de las elecciones denunció fraude sin presentar evidencia y dirigió críticas al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y al titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

“El señor Corvetto va a terminar veinte años en la cárcel y yo me voy a encargar de eso, voy a perseguirlo hasta que se muera”, mencionó luego de pedir su detención por fallos logísticos en los comicios, tras quedar fuera del balotaje.

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Durante una manifestación frente a la sede del organismo electoral, el exalcalde también declaró que lo ocurrido en la jornada electoral “no se ha visto ni en la dictadura de (Nicolás) Maduro en Venezuela” y anunció que no aceptaría el resultado de los comicios, incluso si accedía a la segunda vuelta.

También defendió a Rafael López Aliaga frente a críticas y rechazó que se le califique de “fariseo”, pese a que él denunció fraude electoral sin presentar pruebas

“Le damos exactamente 24 horas (en referencia a Burneo). Tiene hasta las ocho de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude electoral. Si no, prepárese. Bien grandazo lo va a tener, para que te comportes como hombre... el Morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter”, dijo.

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En septiembre del año pasado, antes de renunciar a la alcaldía para postular, lanzó una amenaza contra el periodista Gustavo Gorriti, a quien critica de forma constante. “Este señor es el gran enemigo del Perú. Debe salir del Perú, lo digo claramente, hace mucho daño”, afirmó.

“A un terruco urbano que es un objetivo militar hay que juzgarlo en un tribunal militar. Si va a un tribunal fiscal, sale al toque. Estamos mal ahí. Vamos poniendo los puntos sobre las íes. Tribunal militar. ¿Cuál es el miedo? ¿A Gorriti? Por favor, hay que cargárselo de una vez al caballero. Volvamos a poner tribunal militar porque estamos en guerra”, expresó.

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El líder de Renovación Popular, miembro del Opus Dei, ha señalado en el pasado que se flagela desde su juventud como parte de un compromiso de celibato y que está “enamorado” de la Virgen María.