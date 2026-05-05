Susy Díaz pone su ‘pintoresco’ sello a la cumbia y versiona tema de Los Ángeles Azules

Susy Díaz homenajea a Los Ángeles Azules con su propia versión de “Nunca es suficiente”

Susy Díaz, una de las figuras más carismáticas del espectáculo peruano, sorprendió a sus seguidores tras sumarse al fenómeno de Los Ángeles Azules. La excongresista y mediática artista grabó su propia versión del éxito “Nunca es suficiente”, tema que la agrupación mexicana popularizó junto a la cantante Natalia Lafourcade y que ha resonado en todo el continente. Esta iniciativa surge en el marco de la esperada llegada de Los Ángeles Azules a Lima, donde ofrecerán un concierto el viernes 8 de mayo en Costa 21, San Miguel.

Entusiasmada por la oportunidad, Susy Díaz compartió su emoción al rendir homenaje a una de las orquestas más representativas de la cumbia latinoamericana. “Estoy feliz, para mí es un sueño conocer a Los Ángeles Azules. ¿Quién no ha bailado y movido la cabeza con ellos? Ya dejé ‘La Trompeta’, y ahora me animé a cantar ‘Nunca es suficiente’, un tema que me encanta”, expresó emocionada.

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Susy Díaz supo imprimirle su sello personal a la canción, fusionando humor y carisma, elementos que la han caracterizado durante años en el entretenimiento nacional.

La popular figura peruana celebró la llegada de la emblemática orquesta a Lima grabando el éxito a su estilo y compartiendo su sueño de cantar junto a ellos en el escenario. IG

El homenaje de Susy Díaz a “Nunca es suficiente” no solo ha generado comentarios en redes sociales, sino que también ha despertado expectativas sobre la llegada de la agrupación. La artista, fiel a su estilo irreverente, no descarta la idea de compartir una canción en vivo con los “Reyes de la cumbia mexicana”. “Me dicen que Natalia Lafourcade hizo un feat con ellos… ¿por qué yo no? A cambio, yo les prometo tocar la trompeta”, bromeó Susy, dejando abierta la posibilidad de una sorpresa durante el concierto.

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Los Ángeles Azules en Lima

El fenómeno de Los Ángeles Azules no es nuevo para el público peruano. La agrupación, fundada en la década de 1970 en Iztapalapa, México, ha logrado consolidarse como uno de los máximos exponentes de la cumbia a nivel internacional. Su estilo, que combina lo tradicional con arreglos modernos, ha cruzado generaciones y fronteras. Temas como “Cómo te voy a olvidar”, “El listón de tu pelo” y “Nunca es suficiente” no solo se mantienen vigentes en las pistas de baile, sino que también han sido reinterpretados por artistas de diversos géneros, ampliando su alcance a nuevas audiencias.

La llegada de Los Ángeles Azules a Lima se da tras una exitosa gira internacional, en la que han demostrado su vigencia y capacidad de reinventarse. Sus conciertos, caracterizados por la energía de su marco musical completo, reúnen a miles de seguidores y celebran la diversidad de la música latinoamericana. En su paso por Perú, la agrupación promete un espectáculo donde los clásicos y los nuevos éxitos se entrelazarán en un repertorio que invita a la nostalgia y al baile colectivo.

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Los Ángeles Azules llegan a Lima el 8 de mayo. EFE

El impacto de Los Ángeles Azules trasciende la música. La agrupación ha sido reconocida con múltiples premios y su influencia se extiende a festivales, colaboraciones con artistas internacionales y la constante renovación de su repertorio.

Admiración de Susy Díaz a Los Ángeles Azules

Por su parte, Susy Díaz ha sabido mantenerse vigente como figura pública, alternando la música con el humor, la política y la televisión. Su participación en la escena de la cumbia, aunque ocasional, ha sido bienvenida por sus seguidores, que celebran cada nuevo proyecto con entusiasmo. La versión de “Nunca es suficiente” suma un capítulo más a una carrera marcada por la versatilidad y la capacidad de conectar con el público a través de la autenticidad.

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La expectativa por el concierto de Los Ángeles Azules en Lima crece. Las entradas, disponibles en Teleticket, anticipan un lleno total en Costa 21. El evento reunirá a distintas generaciones de fanáticos, todos atraídos por el magnetismo de una banda que ha hecho historia en la música latinoamericana

Los Ángeles Azules es una agrupación musical originaria de Iztapalapa, en la Ciudad de México (IG: angelesazulesmx )